Isabella Ladera revela cuál fue la reacción de Hugo García tras conocer que estaba esperando un hijo suyo: "Se puso a llorar"

¡Lo contó todo! La modelo venezolana Isabella Ladera recordó el preciso momento en que le dio la noticia a Hugo García, quien no pudo contener sus lágrimas al saber que será padre por primera vez.

Hugo García e Isabella Ladera confirmaron este 13 de febrero que esperan un bebé, luego de fuertes rumores.
Hugo García e Isabella Ladera confirmaron este 13 de febrero que esperan un bebé, luego de fuertes rumores. | Foto: composición LR/ Instagram / Hola!

¡Lloró de la emoción! Isabella Ladera compartió la conmovedora reacción que tuvo Hugo García al enterarse de que sería padre. La pareja, que oficializó su relación en octubre de 2025, reveló este 13 de febrero la llegada de su primer bebé juntos y mostró su 'pancita' prominente. Para algunos, la noticia resultó inesperada; para otros, solo confirmó los rumores que ya circulaban y que anticipaban un anuncio inminente.

En medio de la celebración por la 'dulce espera', la modelo venezolana abrió su corazón en una entrevista, donde no solo confesó que el embarazo había sido largamente deseado, sino que también compartió en exclusiva cómo le dio la noticia al influencer peruano y cuáles fueron las primeras impresiones de él al recibirla.

"Se puso a llorar": Isabella Ladera sobre la reacción de Hugo García

Las confesiones de Isabella Ladera se hicieron públicas después de que ella y Hugo García anunciaran la llegada de su bebé. En una entrevista para la revista 'Hola!', la influencer venezolana relató con detalle el preciso instante en que decidió compartir la noticia con el exparticipante de 'Esto es guerra'. "Estábamos en un parque. Yo le doy la noticia, lo miro a los ojos, le digo: 'Te tengo que contar algo, no puedo aguantar más. Y llega un momento en que ya, se lo digo'", declaró.

Con evidente emoción, recordó también la conmovedora reacción del modelo peruano, quien no pudo contener las lágrimas al enterarse de que sería padre por primera vez. "El niño se queda como en shock. Él me dice: '¡No puede ser, no puede ser!'. Él me dijo: 'Tanto tiempo esperando esta noticia', y se pone a llorar un rato", manifestó.

Isabella Ladera cuenta los fuertes síntomas en medio de su embarazo junto a Hugo García

En otro momento de la entrevista, Isabella Ladera confesó que este embarazo le ha traído síntomas más intensos que los que experimentó en su primera gestación, de la cual nació su hija Mía, fruto de su relación con el creador de contenido Isander Pérez. "Nunca había sufrido tanto de dolores de cabeza, unas náuseas que me dejan mal. He estado durmiendo demasiado", relató.

Asimismo, reconoció que la transformación física también le ha impactado en el plano anímico. "Emocionalmente, me ha dado duro en el sentido de que me ha cambiado muchísimo el cuerpo", agregó. A pesar de ello, la modelo dejó en claro la ilusión que siente en esta nueva etapa junto a Hugo García y su pequeña Mía, quien se encuentra feliz por la llegada de su hermanito o hermanita.

