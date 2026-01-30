HOYSuscripcion LR Focus

PJ anula su prisión preventiva contra Ciro Castillo
Espectáculos

César Vega se muestra sorprendido por relación de su ex Suheyn Cipriani con streamer Macarius: "No estaba muy enterado"

El salsero César Vega aseguró que desconocía el romance entre la madre de su hija y el streamer, aunque dejó en claro que le desea felicidad en esta nueva etapa de su vida.

César vega asegura que comparte la felicidad de Suheyn Cipriani por su relación con streamer. Foto: composición LR/difusión/Willax
César vega asegura que comparte la felicidad de Suheyn Cipriani por su relación con streamer. Foto: composición LR/difusión/Willax

El salsero peruano César Vega fue abordado por las cámaras del programa de espectáculos 'Amor y fuego' para conocer su reacción ante la reciente confirmación del romance entre su expareja Suheyn Cipriani y el streamer Macarius. Sorprendido, el cantante aseguró que desconocía detalles de esta nueva relación sentimental.

“Yo no estaba muy enterado de esto porque desde que yo salía en televisión y haciendo escándalos, como que he apagado la tele, no me entero de muchas cosas”, comentó el artista y aclaró que se mantiene alejado de la farándula y de las polémicas mediáticas.

César Vega desea lo mejor a Suheyn Cipriani por su relación con Macarius

Pese a la sorpresa inicial, César Vega aseguró que no guarda resentimientos hacia la madre de su hija. Por el contrario, afirmó que le desea lo mejor en esta nueva etapa de su vida junto al creador de contenido. “Pero si ellos son felices, esa felicidad la comparto yo también y nada, que le vaya súper bien siempre”, expresó el salsero.

Durante la entrevista, el reportero de 'Amor y fuego' le recordó al salsero que la exMiss Perú había mencionado en redes sociales que le gustan los “malandros”, comentario que el cantante tomó con humor. “Yo estoy ya casi fuera del malandreo, pero nada, ahí estamos”, respondió entre risas.

César Vega habla sobre su proceso de sobriedad

El cantante de 31 años reveló que atraviesa un proceso personal importante relacionado con su salud y bienestar. “A punto de cumplir un año en sobriedad, me doy cuenta de que sí se puede, de que soy una persona que todo lo que me queda de vida tengo que estar en mis grupos de apoyo, ya no viviendo mi voluntad porque siempre que lo intenté yo solo no se pudo”, manifestó con sinceridad.

Además, dejó una reflexión contundente sobre su pasado: “Es algo muy fuerte lo que voy a decir, pero yo a ese infierno no quiero regresar nunca más”. Esta respuesta la dio al referirse a sus problemas de alcoholismo, luego de haber enfrentado una denuncia por parte de Suheyn Cipriani, quien lo acusó de agresión física.

