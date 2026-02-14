Andrea Muñoz se pronunció públicamente luego de la polémica generada por sus declaraciones en el programa 'Magaly TV, la firme', en la que habló sobre un supuesto vínculo personal con Tomate Barraza. La joven compartió un comunicado en redes sociales para aclarar su versión y asegurar que lo dicho “ha sido malinterpretado por el espacio de opinión”.

En su mensaje, la expareja de José María Barraza afirmó que nunca tuvo la intención de perjudicar al cantante ni de cuestionar el cariño que mantiene con su entorno familiar. “Acepto que cometí un error como adulta hace pocos meses, pero mi accionar equivocado del día miércoles no fue ni será nunca con intención de dañar a una persona que ante todo merece respeto”, expresó.

Mensaje de Andrea Muñoz. Foto: Instagram

Andrea Muñoz reconoce su error y pide disculpas a Tomate Barraza

A través de sus historias de Instagram, la joven aseguró que se han generado a raíz de sus declaraciones en el programa de Magaly Medina. En el texto también recalcó que sus palabras no deben usarse para cuestionar los sentimientos del cantante hacia su familia ni hacia su ahijado.

“Tuve un mal momento y decidí mal, pero confiar en dónde lo estaba contando hoy me di cuenta de que fue mi segundo error”, escribió Andrea Muñoz. Además, ofreció disculpas directas al líder de Los Barraza, dejando claro que su error no define el carácter del cantante. “Mi error de adulta no define el corazón de Carlos Barraza, a quien pido disculpas”, expresó.

Andrea Muñoz asegura que el afecto familiar continúa pese a la polémica

En sus declaraciones iniciales, la joven había revelado chats con mensajes cariñosos atribuidos al cantante y comentó que la relación entre ambos se habría deteriorado tras una situación personal que la llevó a poner distancia.

La expareja del popular 'Manzana' Barraza mencionó que Tomate se encontraría alejado del menor, pese a que anteriormente había manifestado su compromiso de apoyo. Sin embargo, en su reciente comunicado insistió en que el afecto familiar continúa y que no pretende que se cuestione ese vínculo.