Espectáculos

Andrea Muñoz pide disculpas a Tomate Barraza tras revelar relación oculta con él: "Ha sido malinterpretado"

La expareja del primo de Tomate Barraza aseguró que sus declaraciones fueron malinterpretadas y que nunca quiso perjudicar la imagen del cantante.

Andrea Muñoz comparte mensaje y se disculpa con Tomate Barraza. Foto: composición LR/Instagram
Andrea Muñoz comparte mensaje y se disculpa con Tomate Barraza. Foto: composición LR/Instagram

Andrea Muñoz se pronunció públicamente luego de la polémica generada por sus declaraciones en el programa 'Magaly TV, la firme', en la que habló sobre un supuesto vínculo personal con Tomate Barraza. La joven compartió un comunicado en redes sociales para aclarar su versión y asegurar que lo dicho “ha sido malinterpretado por el espacio de opinión”.

En su mensaje, la expareja de José María Barraza afirmó que nunca tuvo la intención de perjudicar al cantante ni de cuestionar el cariño que mantiene con su entorno familiar. “Acepto que cometí un error como adulta hace pocos meses, pero mi accionar equivocado del día miércoles no fue ni será nunca con intención de dañar a una persona que ante todo merece respeto”, expresó.

Mensaje de Andrea Muñoz. Foto: Instagram

Mensaje de Andrea Muñoz. Foto: Instagram

PUEDES VER: Tomate Barraza sorprende a su hija Gaela al regalarle un carro por sus 18 años: 'Me enseñaste a ser papá'

lr.pe

Andrea Muñoz reconoce su error y pide disculpas a Tomate Barraza

A través de sus historias de Instagram, la joven aseguró que se han generado a raíz de sus declaraciones en el programa de Magaly Medina. En el texto también recalcó que sus palabras no deben usarse para cuestionar los sentimientos del cantante hacia su familia ni hacia su ahijado.

“Tuve un mal momento y decidí mal, pero confiar en dónde lo estaba contando hoy me di cuenta de que fue mi segundo error”, escribió Andrea Muñoz. Además, ofreció disculpas directas al líder de Los Barraza, dejando claro que su error no define el carácter del cantante. “Mi error de adulta no define el corazón de Carlos Barraza, a quien pido disculpas”, expresó.

PUEDES VER: Alejandro Merino, expareja de Adolfo Aguilar, le exige el pago de más de S/10.000 por deuda: 'No te voy a regalar mi trabajo'

lr.pe

Andrea Muñoz asegura que el afecto familiar continúa pese a la polémica

En sus declaraciones iniciales, la joven había revelado chats con mensajes cariñosos atribuidos al cantante y comentó que la relación entre ambos se habría deteriorado tras una situación personal que la llevó a poner distancia.

La expareja del popular 'Manzana' Barraza mencionó que Tomate se encontraría alejado del menor, pese a que anteriormente había manifestado su compromiso de apoyo. Sin embargo, en su reciente comunicado insistió en que el afecto familiar continúa y que no pretende que se cuestione ese vínculo.

'Tomate' Barraza habría tenido relación con la expareja de su primo 'Manzana': Andrea Muñoz revela chats y afirma que ya no la apoya con su hijo

'Tomate' Barraza habría tenido relación con la expareja de su primo 'Manzana': Andrea Muñoz revela chats y afirma que ya no la apoya con su hijo

Tomate Barraza sorprende a su hija Gaela al regalarle un carro por sus 18 años: "Me enseñaste a ser papá"

Tomate Barraza sorprende a su hija Gaela al regalarle un carro por sus 18 años: "Me enseñaste a ser papá"

'Tomate' Barraza llora de emoción al hablar de sus hijas y se muestra orgulloso de Gaela: "Es tan disciplinada y responsable"

'Tomate' Barraza llora de emoción al hablar de sus hijas y se muestra orgulloso de Gaela: "Es tan disciplinada y responsable"

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

Revelan video de Suheyn Cipriani advirtiendo al streamer Macarius antes de terminar su relación: "No te he dado esas confianzas"

Revelan video de Suheyn Cipriani advirtiendo al streamer Macarius antes de terminar su relación: "No te he dado esas confianzas"

Alejandro Merino, expareja de Adolfo Aguilar, le exige el pago de más de S/10.000 por deuda: "No te voy a regalar mi trabajo"

Alejandro Merino, expareja de Adolfo Aguilar, le exige el pago de más de S/10.000 por deuda: "No te voy a regalar mi trabajo"

Lucecita Ceballos expone el detonante que rompió su matrimonio de 30 años con empresario peruano: “Estuvo siete meses sin venir”

Lucecita Ceballos expone el detonante que rompió su matrimonio de 30 años con empresario peruano: “Estuvo siete meses sin venir”

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

