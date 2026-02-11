Andrea Muñoz sorprendió en el set de 'Magaly TV, la firme' con sus revelaciones. Este miércoles 11 de febrero, la joven se presentó en vivo en el programa de Magaly Medina para acusar a José María Barraza, mejor conocido como 'Manzana' y primo de Carlos 'Tomate' Barraza, de seguir evadiendo sus responsabilidades como padre de su hijo al no estar presente en su vida y deber la pensión alimenticia.

Sin embargo, lo que más sorprendió de su participación fue que hablara sobre una relación que habría mantenido con 'Tomate', quien, además de ser tío del pequeño, también es su padrino. La joven, además, reveló chats de unos cariñosos mensajes atribuidos al cantante, que se encontraría distanciado del menor desde que ella decidió frenar la situación que había surgido entre ambos.

Andrea Muñoz, ex de 'Manzana' Barraza, habla sobre su relación con 'Tomate'

Todo sucedió en plena entrevista en vivo en 'Magaly TV, la firme', donde Andrea Muñoz reveló que el vínculo con 'Tomate' Barraza se había resquebrajado por un fuerte motivo y que él ya no veía al menor de edad, pese a que en el pasado garantizó su apoyo. Magaly preguntó si esa fractura estaba vinculada con que en algún momento, de repente, la relación entre ambos había superado el límite de ser "solo la mamá de su sobrino".

En esa línea, la joven admitió sentir cariño por 'Tomate', pero ante la insistencia de la periodista, respondió: "Yo no te voy a mentir, ¿para qué? Han pasado cosas, la verdad. Es cierto que durante mucho tiempo, muchos años, nosotros respetamos la línea de la familia. Lo que pasa es que acá hay más que nada un cariño. Lo que a mí me duele más es que la relación se haya roto por este tipo de problemas. Yo no sé mentir. Pues sí, si tu pregunta es esa, la respuesta es 'sí'".

"Yo no se lo reclamo": Andrea Muñoz descarta queja hacia 'Tomate' Barraza

Más adelante, Andrea Muñoz explicó que fue ella quien decidió poner un límite a 'Tomate' Barraza, ya que la situación que había surgido entre ambos afectaba su tranquilidad personal. Según señaló, esa determinación habría provocado el distanciamiento del cantante respecto a su hijo. "Considero que estas cosas merman mi tranquilidad y decidí poner un límite. Al hacerlo, siento que se alejó del bebé", detalló.

A pesar de ello, la joven aclaró que no está reclamando nada al artista y se mostró agradecida por el apoyo que le brindó en momentos en que el padre del niño no asumía responsabilidades. "Yo no se lo reclamo", aseguró. Además, compartió con la producción de 'Magaly TV, la firme' capturas de chats en los que Barraza aparece insistente y cariñoso. En las imágenes, varias respuestas de la joven fueron eliminadas, lo que generó suspicacia en la periodista de espectáculos.