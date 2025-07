Carlos ‘Tomate’ Barraza rompió su silencio tras la resolución preliminar de Indecopi que le ordena cesar el uso del nombre Los Barraza. Esta medida fue dictada en marzo, luego de una denuncia presentada por su primo José María Barraza, quien es el titular legal registrado de la marca.

Lejos de quedarse callado, ‘Tomate’ se pronunció tajantemente y confirmó que ya presentó un reclamo formal. “La banda la hice yo, siempre fui yo el cerebro. Nadie está libre de que gente inescrupulosa te clave un puñal por la espalda”, declaró en una entrevista con el pódcast ‘Chimi Churri’, dejando en claro que no piensa rendirse fácilmente.

'Tomate' Barraza confía en revertir el fallo de Indecopi

Pese a la medida cautelar emitida por Indecopi, Carlos ‘Tomate’ Barraza continúa realizando presentaciones bajo el nombre de ‘Tomate Barraza y Orquesta’. En una reciente entrevista con ‘Chimi Churri’, el cantante no dudó en referirse a la denuncia de su primo José María Barraza y expresó: “Yo tomo las cosas como de quien viene, todo saldrá a la luz”.

El intérprete también aseguró que el proceso legal aún no ha concluido y señaló que ya ha tomado acciones para revertir el fallo. “Estoy seguro de que Indecopi va a estar a favor de nosotros, de todas maneras”, comentó, al revelar que presentó un recurso de nulidad contra la resolución provisional.

Mientras tanto, el Tribunal de Indecopi ha ordenado que ‘Tomate’ cese el uso de los nombres ‘Los Barraza’ y otras variantes relacionadas en todas sus actividades musicales. Esta restricción seguirá vigente hasta que se determine si efectivamente hubo una infracción en el uso de la marca.

'Tomate' tilda a su primo José María de 'miserable'

‘Tomate’ Barraza no ocultó su indignación al referirse a su primo José María Barraza, con quien mantiene una tensa relación desde hace varios años. El cantante arremetió contra él por no reconocer ni acercarse a su propio hijo, a quien Carlos apadrinó. “¿Qué puedo decir de un miserable que no se acerca y rechaza a una criatura desde que estuvo en la barriga de su mamá?”, declaró molesto en una entrevista con Trome.

El cantante también reafirmó su compromiso con el menor, dejando claro que, más allá de los conflictos familiares, su vínculo con el niño es firme. “Mi ahijado contará conmigo hasta que me muera”, aseguró.