Youna comparte mensaje de Samahara Lobatón y muestra su pedido especial por San Valentín: "Te funo"

El barbero enseñó por medio de historias de Instagram la peculiar solicitud de su expareja, evidenciado el vínculo cordial que llevan actualmente tras superar problemas del pasado. 

Youna y Samahara aparecieron días atrás en un live de TikTok. Foto: Composición LR
Las cosas continúan bien entre Youna y su expareja y madre de su hija, Samahara Lobatón. El conocido barbero peruano sorprendió a más de uno al compartir a través de Instagram un particular mensaje en el cual la también influencer le hace un pedido por el Día del Amor y la Amistad de este 14 de febrero.

Tan solo hace unos días, Lobatón y Youna se mostraron realizando transmisiones de TikTok donde se pudo apreciar el trato cordial que se tienen el uno al otro. Inclusive, el barbero impactó a los usuarios de la red al preguntarle en vivo a la hija de Melissa Klug si es que aun lo amaba desatando una ola de reacciones.

¿Cuál fue el mensaje de Samahara Lobatón a Youna?

En la imagen compartida por Youna se muestra el chat de WhatsApp que tiene con Samahara donde le pide de manera peculiar que no se olvide de enviarle un regalo por San Valentín. En el texto, la influencer le advierte de forma sarcástica que si no cumple con ello lo 'cancelará' por redes sociales.

"Con que no me mandes nada por San Valentín, te funooo", escribió la hija de la 'Blanca de Chucuito'. Asimismo, abajo el mensaje se aprecia un sticker de aprobación de Youna que tuvo como protagonista a la hija de ambos. El barbero acompañó la captura de 'WSP' con una divertida descripción dirigida a sus seguidores: "Me están metiendo presión", sostuvo.

Dicha interacción compartida públicamente, se da luego de que la expareja evidenciara la buena relación que aun poseen en el contexto de la ruptura amorosa de Samahara con Bryan Torres. Algunos usuarios en TikTok no duraron en expresar deseos de una reconciliación con Youna.

Melissa Klug respalda a su hija Samahara Lobatón tras ruptura con Bryan Torres: "Espero que haya recapacitado"

Melissa Klug aparece en live de Samahara y Youna y dedica emotivo mensaje al barbero: “Que Dios te bendiga, hijito”

Samahara Lobatón le pregunta en vivo a Youna si aún la ama y el barbero sorprende con su respuesta: "Te quiero muchísimo"

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

'Tomate' Barraza habría tenido relación con la expareja de su primo 'Manzana': Andrea Muñoz revela chats y afirma que ya no la apoya con su hijo

Madre de Laura Spoya revela que la exreina de belleza se encuentra estable, pero en UCI: "Necesita una operación"

Melcochita fingió reconciliarse con Monserrat Seminario para escaparse a Estados Unidos: Está decidido a no volver

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

