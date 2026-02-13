Las cosas continúan bien entre Youna y su expareja y madre de su hija, Samahara Lobatón. El conocido barbero peruano sorprendió a más de uno al compartir a través de Instagram un particular mensaje en el cual la también influencer le hace un pedido por el Día del Amor y la Amistad de este 14 de febrero.

Tan solo hace unos días, Lobatón y Youna se mostraron realizando transmisiones de TikTok donde se pudo apreciar el trato cordial que se tienen el uno al otro. Inclusive, el barbero impactó a los usuarios de la red al preguntarle en vivo a la hija de Melissa Klug si es que aun lo amaba desatando una ola de reacciones.

¿Cuál fue el mensaje de Samahara Lobatón a Youna?

En la imagen compartida por Youna se muestra el chat de WhatsApp que tiene con Samahara donde le pide de manera peculiar que no se olvide de enviarle un regalo por San Valentín. En el texto, la influencer le advierte de forma sarcástica que si no cumple con ello lo 'cancelará' por redes sociales.

"Con que no me mandes nada por San Valentín, te funooo", escribió la hija de la 'Blanca de Chucuito'. Asimismo, abajo el mensaje se aprecia un sticker de aprobación de Youna que tuvo como protagonista a la hija de ambos. El barbero acompañó la captura de 'WSP' con una divertida descripción dirigida a sus seguidores: "Me están metiendo presión", sostuvo.

Dicha interacción compartida públicamente, se da luego de que la expareja evidenciara la buena relación que aun poseen en el contexto de la ruptura amorosa de Samahara con Bryan Torres. Algunos usuarios en TikTok no duraron en expresar deseos de una reconciliación con Youna.