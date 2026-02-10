Samahara Lobatón afirma que terminó con Bryan Torres en diciembre de 2025: "Estoy soltera"

Samahara Lobatón vuelve a generar revuelo. Recientemente, la influencer no solo sorprendió al conectarse a la transmisión en vivo de su expareja, Youna, quien se encuentra promoviendo su rifa prosalud para solventar su tratamiento contra el cáncer en Estados Unidos. Durante esa actividad, la hija de Melissa Klug hizo una afirmación que añadió un nuevo matiz a su historia con Bryan Torres, cantante que fue denunciado por haberla agredido.

Según reveló la personalidad de internet, ambos se separaron en diciembre de 2025. Su revelación llega semanas después de que estallara el caso de agresión tras ser expuesto por primera vez en 'Amor y Fuego'.

Samahara Lobatón afirma que se encuentra soltera desde diciembre

Todo ocurrió durante una transmisión en vivo de Youna, en la que también participaron Carlitos TV y el tiktoker conocido como 'Mostra'. En el espacio digital, el barbero compartió momentos con Samahara Lobatón, madre de su primera hija, y juntos recordaron pasajes de su relación. Además, Youna habló sobre el tratamiento médico que sigue actualmente contra el cáncer, un tema que generó gran interés entre los seguidores conectados al live.

Sin embargo, uno de los puntos que más sorprendió fue la revelación de Samahara sobre su vida sentimental. La influencer aseguró que no tiene pareja desde finales de 2025 y lo expresó con claridad: "Acabo de terminar una relación, he terminado una relación en diciembre. (…) Estoy soltera". Sus palabras despertaron la curiosidad de Carlitos TV, quien reaccionó con suspicacia, dejando entrever que él habría sido testigo de otra situación.

"No hay forma": Samahara descarta retomar su relación con Youna

En otro de los muchos momentos que dejó el ameno live de Youna con Samahara, con quien demostró bastante soltura y confianza, la hija de Melissa Klug fue consultada frontalmente por Carlitos TV si retomaría su relación con el progenitor de su primogénita. En ese sentido, la personalidad de internet dejó en claro que la historia de amor entre ambos llegó a su fin.

"No hay forma. Hemos estado bastante bien en nuestra vida, nos conocemos muy bien. Igual, cada uno ha madurado a su manera, pero Jonathan (Youna) tenía un estilo de vida que yo no compartía y hoy en día no es lo que busco para mi vida ni para mis hijos. Nuestro capítulo terminó hace bastante tiempo. Hoy por hoy, somos padres de una hermosa niña", sentenció.