‘La muerte de Blancanieves’ llegará a los cines del Perú con una propuesta completamente distinta al cuento infantil que popularizó el clásico relato de los hermanos Grimm. La cinta se estrenará a nivel nacional, apostando por una versión oscura y brutal de la conocida historia de la princesa y la malvada reina.

La película mantiene un ritmo intenso con escenas cargadas de tensión, persecuciones, enfrentamientos violentos y una estética gótica que rompe con la imagen inocente del relato original.

¿Cuándo se estrena y de qué tratará la terrorífca película ‘La muerte de Blancanieves’?

El esperado estreno de ‘La muerte de Blancanieves’ está programado para el 12 de marzo en cines de todo el Perú. La cinta se perfila como una de las propuestas más llamativas del cine de terror reciente al transformar el tradicional cuento infantil en una historia oscura marcada por la traición y la venganza.

En esta versión, el público deberá olvidar la imagen clásica del vestido azul y el final feliz. La película presenta a Blancanieves como una joven que huye de una reina despiadada capaz de dominar fuerzas oscuras. Durante su escape, se interna en un bosque siniestro donde criaturas malignas acechan en cada rincón.

En ese escenario se encuentra con siete enanos que distan mucho de ser personajes tiernos. En esta historia son descritos como asesinos implacables, movidos por la ambición y el deseo de venganza. Cuando la conocida manzana maldita la sumerge en un sueño mortal, el conflicto se intensifica y se desata una lucha brutal por el poder.

Blancanieves y los siete enanos siniestros. Foto: difusión

¿Dónde ver ‘La muerte de Blancanieves’, la nueva vesión del clásico infantil?

La cinta estará disponible en las principales cadenas de cine del país. En Perú, la película ya figura dentro de la lista de próximos estrenos de Cineplanet, por lo que los espectadores podrán revisar la programación y adquirir sus entradas a través de los portales oficiales de las salas de cine.

Como ocurre con muchas producciones actuales, también existe la posibilidad de que la película llegue posteriormente a plataformas de streaming, luego de completar su etapa en salas de cine. De esta manera, el público que no pueda verla en pantalla grande tendría la opción de disfrutarla desde casa una vez que finalice su recorrido por la cartelera.