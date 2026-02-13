HOYSuscripcion LR Focus

Esposa de Eryc Castillo rechaza indignantes palabras de Gonzalo Nuñez: “Racismo disfrazado de comentario"

Melissa Mosquera, esposa del jugador de Alianza Lima, se pronunció vía redes sociales tras los comentarios racistas del periodista deportivo.

El periodista Gonzalo Núñez sigue en el ojo de la tormenta luego de sus declaraciones con respecto a Eryc Castillo, jugador de Alianza Lima. Esto ocurrió en un reciente programa de Exitosa Deportes, donde, durante el análisis del partido entre Alianza y 2 de Mayo por la Copa Libertadores, el comunicador tuvo un comentario racista sobre el jugador ecuatoriano, quien, como se recuerda, falló un penal decisivo.

"El neg** es menos fuerte de la cabeza que el blanco y hay un estudio al respecto", fueron parte de las fuertes palabras que tuvo Núñez con respecto a Castillo. Tras estos hechos, el club blanquiazul salió a pronunciarse al respecto; sin embargo, no fueron los únicos. Melissa Mosquera, esposa de la 'Culebra', vía redes sociales se pronunció y mostró su indignación por cómo el periodista se refirió a él.

"Es indignante que en pleno 2026 todavía haya comunicadores que utilicen el deporte como excusa para propagar prejuicios raciales. Vincular el fallo de un penal con el color de piel de un jugador no es opinión, es racismo disfrazado de comentario deportivo. Y eso no tiene cabida en ningún espacio serio de comunicación".

"Me pregunto qué clase de periodismo ejerce alguien que reduce el análisis deportivo a comentarios cargados de prejuicio. ¿En qué universidad se enseña a descalificar desde el racismo? Porque claramente allí no aprendió sobre respeto, responsabilidad social ni ética profesional. El periodismo verdadero informa, analiza y construye debate con argumentos, no con discriminación ni estereotipos vacíos".

"Un micrófono es una herramienta poderosa y quien lo usa tiene la obligación moral de elevar el nivel de la conversación, no de DEGRADARLO. Los errores deportivos son parte del juego! el RACISMO en cambio, es una ELECCIÓN y elegir discriminar habla más del comunicador que del “ERROR” deportista. El talento no tiene color. La dignidad tampoco", escribió vía IG, la esposa del jugador.

Por su parte, Alianza Lima señaló que este tipo de comentarios vulnera los valores del fútbol y promueve la discriminación. "Este tipo de expresiones no solo vulneran la dignidad de nuestro futbolista, sino que atentan contra los valores fundamentales del deporte, que promueve el respeto, la igualdad y la inclusión. El fútbol es un espacio que une, inspira y representa la diversidad de nuestra sociedad; cualquier manifestación de discriminación étnico-racial resulta inaceptable", añadieron.

"Exigimos la rectificación pública e inmediata de las afirmaciones realizadas, así como las disculpas correspondientes a nuestro jugador y a toda la comunidad que se ha visto afectada por estas inaceptables expresiones", se lee en el comunicado emitido por el club.

