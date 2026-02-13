HOYSuscripcion LR Focus

Magaly Medina cuestiona la versión de Laura Spoya tras su accidente: “¿Solo tomó agua?”

La conductora mostró conversaciones de WhatsApp que su producción mantuvo con Laura Spoya horas después del accidente y puso en duda su versión durante la emisión del programa.

La conductora dio su opinión tras leer la versión de Laura Spoya sobre su accidente. Foto: Composición LR
En la última emisión de Magaly TV La Firme, la conductora mostró chats de una conversación que su equipo de producción mantuvo con Laura Spoya, horas después de que la exMiss Perú sufriera un accidente de tránsito. A través de mensajes de WhatsApp, la modelo explicó que ocurrió antes del aparatoso choque y cuál es su estado de salud actual.

Tras leer los mensajes, Magaly no dudó en dar su opinión y cuestionó la versión de Spoya, luego de que esta indicara que había salido a compartir con unos amigos hasta la madrugada.

PUEDES VER Magaly Medina cuestiona a su equipo de trabajo por el bajo rating de su programa en ATV: “Si no estoy, las ideas escasean”

Magaly cuestiona versión de Laura Spoya sobre su salida

La “urraca” se refirió a los mensajes enviados por Laura, en los que señaló que había salido con amigos hasta las 3 de la mañana y precisó que solo tomó unos “sorbos de cerveza”, asegurando que el resto de la noche bebió agua.

“Es decir, solo miró a todo el mundo que tomaba y festejaba y ella, de las 10 de la noche a las 3 de la mañana, dice que agarró el carro para llevar a su amiga a su casa y luego irse a dormir. ¿Hasta las 3 de la mañana solo tomó agua? Porque eso se entiende, dice que tomó un sorbo de cerveza”, comentó Medina.

PUEDES VER Laura Spoya sufre aparatoso accidente con su camioneta en Surco y es hospitalizada de emergencia

Pese a la explicación, Magaly volvió a poner en duda la versión de la conductora de La Manada, quien también indicó que, tras la reunión, había ido a dejar unas cosas a casa de su amiga, vistiendo pijama, momento en el que ocurrió el accidente.

“Bueno, nosotros no estábamos ahí, no tenemos prueba de lo contrario. Quienes podrían ser testigos y desmentirla no lo van a hacer, la van a cubrir. Todos trabajan en el streaming de Farfán y no les conviene”, agregó.

Magaly advierte que accidente pudo terminar en tragedia

En ese sentido, la conductora remarcó que el accidente pudo haber tenido consecuencias mucho más graves y cuestionó la decisión de la modelo al conducir tras una salida nocturna.

“Ha invadido la berma del otro lado, por donde ha podido pasar cualquier otro carro y habérselo llevado de encuentro. Pudo haber sido una tragedia que tengamos que lamentar en este momento. […] Todos los que estamos en el medio tenemos la posibilidad de que una persona nos maneje el carro, vayas o no vayas a tomar. Ya estás yendo a una fiesta; puedes caer en la tentación de tomarte un trago. Y si estás cansada y vas a juerguear, que alguien maneje tu carro; no te expones ni expones al resto”, finalizó.

