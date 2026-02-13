HOYSuscripcion LR Focus

Keiko Fujimori a favor de obligar a niñas a ser madres | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Laura Huarcayo feliz por su retorno a la TV después de casi una década y defiende el rating de ‘Mande quien mande’: “Quiero recuperar mi espacio”

Laura Huarcayo regresa a la televisión tras años enfocada en su familia. Ahora, la conductora celebra su química con Carlos Vílchez y los buenos números de audiencia del programa.

Laura Huarcayo feliz de su retorno a la televisión. Foto: Sandy Carrión/La República
Laura Huarcayo feliz de su retorno a la televisión. Foto: Sandy Carrión/La República | Foto: Sandy Carrión/La República

Laura Huarcayo estuvo muchos años fuera de la pantalla chica, no por falta de oportunidades, sino porque quiso enfocarse en su faceta como mamá. Ahora que sus hijos ya están grandes, la conductora de televisión desea seguir creciendo en su carrera como presentadora y también está experimentando con el mundo de las redes sociales. Fue así que aceptó el gran reto de conducir ‘Mande quien mande’ tras la salida de María Pía Copello.

En esta entrevista con La República, Laura Huarcayo expresa el gran apoyo que ha recibido por parte del público desde que volvió a las pantallas chicas y el gran sacrificio de amor que hizo por sus hijos. Además, la exmodelo de ‘R con Erre’ se mostró tranquila por la dupla que volvió a hacer con La Carlota, pintoresco personaje de Carlos Vílchez, y de los números que registra el programa de América Televisión.

PUEDES VER: Rebeca Escribens confiesa por qué no quedó seleccionada como conductora de 'Mande quien mande': 'No llegamos a ningún acuerdo'

Laura Huarcayo feliz por su retorno a las pantallas chicas

Laura Huarcayo, quien no le cierra las puertas al amor tras separarse de Dimitri Karagounis, aseguró que se siente en uno de los mejores momentos de su faceta como conductora de televisión, especialmente por el cariño que recibe en las calles por parte del público. 

“Estoy muy contenta por el cariño de la gente, estar en programas familiares es una bendición. Creo que nuestros programas, con un contenido familiar, con mucha creatividad y un gran equipo, ha llegado a los corazones de muchos peruanos y eso me da mucha alegría. Estoy muy agradecida”, mencionó.

Huarcayo, de 51 años, indicó que como ella siempre ha conducido programas familiares, sin querer ha formado parte de momentos muy especiales de la familia, por lo que no se imaginó que su trabajo iba a ser tan significativo. “A mí me ha sorprendido que cuando me cruzo con personas, me dicen: ‘Mi mamá te veía cuando estaba viva, le encantaban los programas’, ‘me salen lágrimas al recordar cómo mi mamá se sentaba y se relajaba un momento con mi abuelita’ o ‘tenía un familiar que pasaba por una enfermedad muy dura y se distraía un poco con los programas donde estabas’”, recordó.

Por otro lado, Laura Huarcayo recordó que tuvo que alejarse casi 10 años de la televisión porque quería estar más cerca de sus hijos y acompañarlos en su etapa de adolescente, que suele ser complicado. “Creo que ya con 22 años y 19 años, ya siento que quiero nuevamente recuperar mi espacio”, añadió.

PUEDES VER: Tiktoker Fer ‘Chiclecitos’ revela el motivo de la salida de Erick Elera de 'MQM': '(Laura) No estaba tan contenta'

Laura Huarcayo feliz por el rating de ‘Mande quien mande’

A pesar del gran respaldo del público, Laura Huarcayo no se considera la “Nueva reina del mediodía”, como algunos lo han señalado. “Yo siempre he visto mi trabajo como tal. Soy muy empeñosa, soy muy aplicada, me gusta que el público se merezca una buena presentación en conjunto. Creo que siempre he tratado de rescatar eso”, declaró.

Asimismo, Huarcayo aseguró que no está preocupada por el rating de ‘Mande quien mande’ porque el programa tiene buenos números, a pesar de la salida de Erick Elera. “Sí, nos va superbién”, resaltó.

Laura Huarcayo y su gran química con Carlos Vílchez

Muchos esperaban que tras la salida de Erick Elera, América Televisión consideró que solo siga por ahora la dupla de Laura Huarcayo y Carlos Vílchez, quienes ya trabajaron juntos en los desaparecidos programas ‘Bienvenida la tarde’ en Latina y ‘Lima limón’ en América Televisión. 

“Con Carlos hemos trabajado 7 años en ‘Lima limón’, 5 años en ‘Bienvenida la tarde’, es decir, 12 años. Ahora ella (La Carlota) me dice, ‘5 añitos más y nos hacemos millonarios’ (risas). Esperamos que sean mucho más. De verdad que con Carlos es muy grato trabajar porque Vílchez siempre va a sacar ese humor que todos llevamos. Entonces, se me hace más fácil la conducción”, subrayó.

Laura Huarcayo llegó hasta el Centro de Lima para la inauguración de la nueva sede histórica de Las Tinajas. Foto: Sandy Carrión/La República

Laura Huarcayo llegó hasta el Centro de Lima para la inauguración de la nueva sede histórica de Las Tinajas. Foto: Sandy Carrión/La República


