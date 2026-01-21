HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 LA REPÚBLICA NOTICIAS: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo hoy, 21 DE ENERO | LR+ Noticias

Espectáculos

Laura Huarcayo: cuántos años tiene en la TV y por qué decidió alejarse por casi 10 años

¡Laura Huarcayo está de vuelta! Tras casi 10 años fuera de la TV, reapareció emocionada en la conducción de 'Mande quien mande' junto a 'La Carlota' y Erick Elera. 

Laura Huarcayo regresa a la TV Foto: Composición
Laura Huarcayo regresa a la TV Foto: Composición | Instagram

'Mande quien mande' inició por todo lo alto su temporada 2026 con nuevos rostros, como el de Laura Huarcayo, quien regresó a la pantalla chica tras casi 10 años de ausencia. La reaparición de la presentadora emocionó a al prensa y a los fanáticos de la rubia conductora.

"Sale de la congeladora y se pone recontra caliente, es mi Huarcayo", declaró emocionado 'La Carlota', el querido personaje de televisión interpretado por Carlos Vílchez, con quien la conductora de 51 años ya ha compartido set en múltiples oportunidades. Probablemente, forman la dupla más querida de la televisión. Además, al entrañable dúo se suma Erick Elera.

TE RECOMENDAMOS

¿QUÉ ES LA DEPENDENCIA EMOCIONAL Y CÓMO SUPERARLA? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL Y DANIELLA SALINAS

PUEDES VER: Laura Huarcayo se emociona al retornar a la televisión con ‘Mande quien mande’ tras 10 años: 'Agradecer esta oportunidad que la vida me da'

lr.pe

La historia de Laura Huarcayo en la TV

La carrera televisiva de Laura Huarcayo comenzó en los años 2000, cuando participó como modelo en el programa 'R con erre', conducido por Raúl Romero. Su carisma y cercanía con el público la llevaron a ser parte de 'Habacilar' y, más adelante, a debutar como conductora en 'Lima limón', magazine matutino que marcó una etapa clave en su consolidación profesional. Su mayor éxito llegaría con 'Bienvenida la tarde', espacio que condujo entre 2011 y 2015.

Tras dejar la pantalla chica en 2015, Huarcayo se enfocó en su faceta empresarial. Actualmente, lidera tras negocios vinculados al rubro de la belleza femenina: una tienda de vestidos de novia, un salón de peluquería y un spa especializado en masajes.

PUEDES VER: ¡Se acabó el misterio! Erick Elera es el nuevo conductor de 'Mande quien mande' junto a Laura Huarcayo y 'La Carlota'

lr.pe

¿Cuánto mide Laura Huarcayo?

Uno de los aspectos más comentados de Laura Huarcayo es su estatura. Según información pública, la presentadora mide 1,70 m, lo cual la convierte en una de las figuras más altas del espectáculo nacional.

¿Cuántos hijos tiene Laura Huarcayo?

Laura Huarcayo ha sido reservada con su vida privada, pero se sabe que tiene dos hijos. El mayor, Valentino, nació de su relación con el argentino Juan Martín Mercado, de quien se separó tras una denuncia por intento de difusión de imágenes privadas.

Su segundo hijo es fruto de su relación con el italiano Dimitri Karagounis, con quien estuvo casa más de 15 años. La separación se dio en 2020 y fue confirmada por la conductora en el programa 'Magaly TV, la firme', aunque evitó dar mayores detalles.

¿En qué programas televisivos ha estado Laura Huarcayo?

  • 'R con erre' (2000 - 2003), como modelo
  • 'Nadie sabe para quien trabaja (2002), como copresentadora
  • 'Noche de estrellas' (2003), como presentadora
  • 'Patacomix' (2003), como ella misma
  • 'Habicilar' (2003 -2004), como modelo
  • 'Lima limón' (2004 - 2010), como presentadora
  • 'Bienvenida la tarde' (2011 - 2015), como presentadora
  • 'Dilo cantando' (2013), como presentadora
  • 'Dr. en casa' (2019), como copresentadora junto al Dr. Thomas Borda
Notas relacionadas
Rebeca Escribens sorprende con mensaje a Laura Huarcayo tras ser reemplazada de la conducción de 'Mande quien mande'

Rebeca Escribens sorprende con mensaje a Laura Huarcayo tras ser reemplazada de la conducción de 'Mande quien mande'

LEER MÁS
¡Se acabó el misterio! Erick Elera es el nuevo conductor de 'Mande quien mande' junto a Laura Huarcayo y 'La Carlota'

¡Se acabó el misterio! Erick Elera es el nuevo conductor de 'Mande quien mande' junto a Laura Huarcayo y 'La Carlota'

LEER MÁS
Laura Huarcayo se emociona al retornar a la televisión con ‘Mande quien mande’ tras 10 años: "Agradecer esta oportunidad que la vida me da"

Laura Huarcayo se emociona al retornar a la televisión con ‘Mande quien mande’ tras 10 años: "Agradecer esta oportunidad que la vida me da"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Rebeca Escribens sorprende con mensaje a Laura Huarcayo tras ser reemplazada de la conducción de 'Mande quien mande'

Rebeca Escribens sorprende con mensaje a Laura Huarcayo tras ser reemplazada de la conducción de 'Mande quien mande'

LEER MÁS
Anelhí Arias revela el difícil momento que vive por accidente de su hija con fuegos artificiales: "No es una fractura normal"

Anelhí Arias revela el difícil momento que vive por accidente de su hija con fuegos artificiales: "No es una fractura normal"

LEER MÁS
Deysi Araujo abandonará su departamento en San Isidro tras exponer discriminación por parte de sus vecinos: "Colmaron mi paciencia"

Deysi Araujo abandonará su departamento en San Isidro tras exponer discriminación por parte de sus vecinos: "Colmaron mi paciencia"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Partido Barcelona vs Slavia Praga EN VIVO HOY por la fecha 7 de la Champions League: azulgranas pierden

Trump establece con la OTAN el marco para "un futuro acuerdo" por Groenlandia y da revés sobre aranceles

José Jerí EN VIVO: congresistas Sigrid Bazán, Jaime Quito y Roberto Sánchez piden la renuncia del presidente

Espectáculos

Periodista argentino asegura que Milett Figueroa celebró Navidad junto a Patricio Parodi y no con Marcello Tinelli

¡Se acabó el misterio! Erick Elera es el nuevo conductor de 'Mande quien mande' junto a Laura Huarcayo y 'La Carlota'

Laura Huarcayo se emociona al retornar a la televisión con ‘Mande quien mande’ tras 10 años: "Agradecer esta oportunidad que la vida me da"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí EN VIVO: congresistas Sigrid Bazán, Jaime Quito y Roberto Sánchez piden la renuncia del presidente

José Jerí no asume responsabilidad en reuniones clandestinas e insiste que se trata de un "complot"

Generación Z convoca a marcha contra José Jerí este 28 de enero tras escándalo del "Chifagate"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025