Laura Huarcayo: cuántos años tiene en la TV y por qué decidió alejarse por casi 10 años

'Mande quien mande' inició por todo lo alto su temporada 2026 con nuevos rostros, como el de Laura Huarcayo, quien regresó a la pantalla chica tras casi 10 años de ausencia. La reaparición de la presentadora emocionó a al prensa y a los fanáticos de la rubia conductora.

"Sale de la congeladora y se pone recontra caliente, es mi Huarcayo", declaró emocionado 'La Carlota', el querido personaje de televisión interpretado por Carlos Vílchez, con quien la conductora de 51 años ya ha compartido set en múltiples oportunidades. Probablemente, forman la dupla más querida de la televisión. Además, al entrañable dúo se suma Erick Elera.

La historia de Laura Huarcayo en la TV

La carrera televisiva de Laura Huarcayo comenzó en los años 2000, cuando participó como modelo en el programa 'R con erre', conducido por Raúl Romero. Su carisma y cercanía con el público la llevaron a ser parte de 'Habacilar' y, más adelante, a debutar como conductora en 'Lima limón', magazine matutino que marcó una etapa clave en su consolidación profesional. Su mayor éxito llegaría con 'Bienvenida la tarde', espacio que condujo entre 2011 y 2015.

Tras dejar la pantalla chica en 2015, Huarcayo se enfocó en su faceta empresarial. Actualmente, lidera tras negocios vinculados al rubro de la belleza femenina: una tienda de vestidos de novia, un salón de peluquería y un spa especializado en masajes.

¿Cuánto mide Laura Huarcayo?

Uno de los aspectos más comentados de Laura Huarcayo es su estatura. Según información pública, la presentadora mide 1,70 m, lo cual la convierte en una de las figuras más altas del espectáculo nacional.

¿Cuántos hijos tiene Laura Huarcayo?

Laura Huarcayo ha sido reservada con su vida privada, pero se sabe que tiene dos hijos. El mayor, Valentino, nació de su relación con el argentino Juan Martín Mercado, de quien se separó tras una denuncia por intento de difusión de imágenes privadas.

Su segundo hijo es fruto de su relación con el italiano Dimitri Karagounis, con quien estuvo casa más de 15 años. La separación se dio en 2020 y fue confirmada por la conductora en el programa 'Magaly TV, la firme', aunque evitó dar mayores detalles.

¿En qué programas televisivos ha estado Laura Huarcayo?