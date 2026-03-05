Michelle Soifer se aleja de las polémicas y se enfoca en su carrera como cantante y conductora en ‘Arriba mi gente’, donde comparte escenario con presentadores experimentados. Foto: Latina/Sandy Carrión-La República | Foto: Latina/Sandy Carrión-La República

Michelle Soifer se aleja de las polémicas. Tras haber protagonizado escándalos con sus antiguas parejas y peleas con otros personajes de televisión, la cantante asegura que su vida ha cambiado. A sus 36 años y alejada de los realities juveniles, la popular 'Michi' está enfocada en el crecimiento de su carrera como cantante y conductora de televisión en 'Arriba mi gente', donde comparte roles con presentadores con mayor experiencia.

En conversación con La República, Michelle Soifer recordó su faceta como chica reality en programas como ‘Combate’ y ‘Esto es guerra’, reflexionó sobre su carrera como conductora de televisión y también se animó a opinar sobre el bajo rating que ha registrado el programa de Magaly Medina en las últimas semanas.

Michelle Soifer no le incomoda su etiqueta de “chica reality”



Aunque en la actualidad Michelle Soifer se encuentra alejada de los programas juveniles, la artista peruana indica que no le molesta que aún la sigan llamando “chica reality”, ya que gracias a esa etapa ha logrado cosas importantes. “Tanto ‘Combate’ como ‘Esto es guerra’ nos dio toda la pantalla y el soporte. (Han sido) muy criticados en algún momento, pero creo que de eso se trata: crecer, aprovechar las herramientas que nos dieron, tener ese acceso con el público todos los días, construir en base a un trabajo y lo mejor es lo que vayan logrando más adelante”, comentó la cantante el pasado sábado 28 de febrero en el Open Campus de la Universidad Politécnica del Perú.



Si bien ahora se siente más tranquila en Latina, Michelle no olvida su pasado en los realities juveniles y hasta lo recuerda con cariño. “La etiqueta de chica reality nunca me la voy a quitar. Siempre voy a vivir siendo orgullosa de haber sido una chica reality. Evidentemente, hay que evolucionar, hay que crecer, nada es para siempre. Siempre recuerdo lo bonito que fue para mí ser ‘guerrera’”, añade.

Michelle Soifer celebra su faceta como conductora de TV



A mediados del 2025, Michelle Soifer se animó a experimentar una nueva faceta en su carrera al debutar como presentadora de televisión, sin embargo, aún no se la cree. Según la artista peruana, le queda un largo camino de crecimiento. “En la conducción ya tengo casi 1 año y estoy contenta, sigo aprendiendo. Si no hubiese sido una chica reality, no me hubiese adaptado tan rápido. Como he tenido exposición todos los días haciendo una y otra cosa, esa ha sido la cancha que me ha venido preparando para eso”, dijo.

Sin embargo, no todo ha sido fácil. Para Michelle, el gran desafío que ha tenido que afrontar es comentar sobre temas que no domina mucho. “Creo que el mayor reto ha sido hablar de coyuntura política. Hay que cosas que nosotros por 15 años hemos evitado hablar porque no mezclábamos entretenimiento con política. Pero hoy en día, en mi programa me toca anunciar lo que está viviendo nuestro país y lo que pasa en la sociedad”, dijo.

Otro de los desafíos que ha tenido que afrontar Michelle Soifer en ‘Arriba mi gente’ es tratar de no contagiarse de las malas noticias que anuncia, como muertes, catástrofes, escándalos del Gobierno y casos como del policía que murió al tratar de rescatar a un perro que había caído al Río Rímac.

“Muchas veces me choca porque de haber venido de un programa de entretenimiento a dar constantes noticias de muertes, sicariatos y lo que pasa en nuestro gobierno termino con el corazón partido porque me choca (...) Todas esas cosas me llenan de dolor porque me imagino el dolor de las familias. Es duro”, expresó conmovida. “Son cosas que todavía me estoy adaptando a canalizar porque llego a mi casa destrozada, bien cargada de eso”, agrega.

Michelle Soifer evitar polemizar con Magaly Medina



En otro momento de la entrevista, Michelle Soifer se refirió al bajón que ha tenido Magaly Medina en su rating, sin embargo, la cantante de ‘Bombón asesino’ no quiso polemizar con la ‘Urraca’. Lejos de burlarse de sus números, la cantante aplaudió a la periodista por tratar de remar con su programa.

“Antes tenía un concepto y hoy pienso que es una mujer que busca la forma de cómo seguir con su programa. Muchas veces no dice lo correcto, pero también es un ser humano que hace cosas bien como el caso de Lizeth (Marsano). Lo siguió al pie del cañón y se aclararon muchas cosas. Magaly tiene sus errores, pero recordemos que es una mujer de la televisión. Entonces, el que sube, baja. Eso es para todos. A mí también me enseñó la vida eso”, aseveró.

Michelle Soifer espera ser profesional



Michelle Soifer sorprendió al aparecer en el Open Campus de la Universidad Politécnica de Ciencias, donde decenas de jóvenes vivieron la experiencia de la educación del futuro al conocer las instalaciones y los talleres de la casa de estudios que este 2026 abre las puertas al público por primera vez.

La cantante contó que antes de convertirse en cantante, ella quiso ser profesional. “Yo tuve la intención siempre de estudiar, pero en ese momento la situación económica de mi familia no era la mejor y tuve que trabajar desde muy joven. Entonces, cuando veo que hay posibilidad de que los jóvenes puedan tener la opción de estudiar, me emociona mucho”, comentó.

Según Soifer, en el futuro se dará tiempo para conocer más del Diseño. “Algún día voy a estudiar, es lo siempre me ha gustado. Derecho también quería estudiar cuando estaba más chibola, porque siempre he sido respondona. Pero la vida me llevó por otro camino”, concluyó.

Michelle Soifer y Zumba volvieron a las aulas y acompañaron a los jóvenes a descubrir la educación del futuro en la Universidad Politécnica del Perú.



