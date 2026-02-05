La tensión en el entorno de Pamela López escaló en estos días luego de que agentes de la Policía Nacional acudieran al edificio donde reside, a raíz de una denuncia por presuntas amenazas presentada por Selena Cucat. La respuesta no se hizo esperar: Fabiana Ríos, hija mayor de López, decidió hacer públicas conversaciones privadas que sostuvo con la denunciante y mostró sin reparos todo lo que le dijo.

En su perfil de Instagram, Fabiana compartió capturas de chats que reflejan su versión de los hechos y el impacto emocional que atraviesa su familia. Con mensajes directos y acusaciones abiertas, la joven señaló a Christian Cueva como una figura influyente en esta disputa y defendió a su madre de lo que considera una campaña malintencionada.

“Esta situación me está matando”: el mensaje íntimo de la hija de Pamela López

En las conversaciones reveladas por la hija de Pamela López, se percibe el nivel de tensión que vive la familia. “Comprenderás mi posición de hija por el motivo que te escribo. Esta situación, que altera a mi familia, me está matando”, expresó Fabiana Ríos en un mensaje enviado por WhatsApp a Selena Cucat. Además, dejó claro que estaba al tanto de antecedentes entre ambas mujeres, aunque cuestionó las intenciones actuales de la denunciante: “Estoy informada de tu situación pasada con mi mamá (…) me encuentro apenada de las barbaridades que fuiste capaz de hacer”.

Fabiana Ríos fue contundente en su reclamo a Selena Cucat, examiga de su madre, afirmando que su madre ha sido víctima de comentarios maliciosos. “No quiero defender a nadie, solo y únicamente a mi madre, cuyo nombre es tocado con malicia”, manifestó, antes de referirse nuevamente a Paul Michael: “No te refieras a él, cuando es un gran apoyo para mí y mi abuela (…) eso no lo has visto y tampoco mereces ver”.

La hija de Pamela López también lanzó una pregunta directa a Cucat, sugiriendo motivaciones ocultas. “Comentando las cosas de mi mamá con tus amistades de Chiclayo, dime, ¿qué estás ganando? ¿Te están pagando o te han abierto puertas a más? Una mujer que ‘chambea’ y quiere tanto a los animales, ¿qué necesidad tiene de herir a personas que algún momento fueron importantes en su vida?”, agregó.

El origen del conflicto: amenazas y presencia policial

La controversia se originó luego de que Selena Cucat denunciara haber recibido amenazas graves. Como evidencia, presentó un mensaje intimidante que decía: “Selene, p*** de m***, si no te rectificas de todo lo que has dicho sobre mí y mi pareja Paul Michael, al padre de mis hijos te vamos a dar piso, con*** (…) Sé que Cueva no te va a ayudar. Él es una b***, así que piénsalo bien”.

Este mensaje motivó la presencia de efectivos policiales en la residencia de Pamela López, lo cual, según su entorno, la habría dejado emocionalmente afectada.