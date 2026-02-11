El mundo del entretenimiento surcoreano atraviesa un momento de conmoción. Jung Eun Woo, recordado por trabajos como su papel en el k-drama 'Bride of the Sun', falleció a los 39 años de edad, dejando tras de sí un mensaje que ha despertado interrogantes entre sus seguidores.

La noticia se difundió rápidamente en medios locales e internacionales y generó una ola de reacciones en redes sociales. Fans han expresado su tristeza por la partida de un actor que formó parte de la expansión global de los dramas durante la década pasada.

Falleció el actor coreano Jung Eun Woo: este fue su último y desgarrador mensaje

Según reportes de la radio citados por Yonhap News, Jung Eun Woo falleció el 11 de febrero de 2026. Su funeral está previsto para el 13 de febrero a las 12:00 p. m. (KST) en la Sala Especial 2 de la Funeraria del Hospital Nueva Corea, en Gimpo, Gyeonggi-do.

Aunque la causa de su muerte no fue confirmada, el actor —quien habría cumplido 40 años en abril— dejó un mensaje que desató una ola de desolación. Un día antes de su partida, publicó en Instagram tres fotografías: dos de los fallecidos Leslie Cheung y Amy Winehouse, y una de sí mismo. Acompañó las imágenes con un texto que estremeció a sus seguidores: "Los extraño, los envidio, lo lamento".

La última foto que publicó Jung Eun Woo en sus redes sociales. Foto: Instagram

¿Quién era Jung Eun Woo?

Nacido en Corea del Sur el 10 de abril de 1986, Jung Eun Woo inició su carrera en 2006 con el k-drama de KBS 'Rounding 3'. Su papel más recordado llegó en 2011 con 'Bride of the Sun', en el que interpretó a uno de los protagonistas y consolidó su presencia en la televisión nacional.

A lo largo de su carrera participó en producciones que lo convirtieron en un rostro reconocido dentro del fenómeno Hallyu. Entre sus créditos figuran las series 'The Return of Hwang Geum Bok' (2015), 'My Only One' (2018), 'Good Witch' (2018) y un cameo en 'Welcome to Waikiki 2' (2019). También incursionó en el cine con películas como 'Miss Change' (2013) y 'Memory' (2021), ampliando su versatilidad como intérprete.