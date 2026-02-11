HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Cultura Asiática

Muere el actor coreano Jung Eun Woo, estrella del k-drama 'Bride of the Sun', tras dejar enigmático mensaje

Un día antes de su fallecimiento, Jung Eun Woo dejó un mensaje que hoy conmociona a sus fans. El actor coreano, quien iba a cumplir 40 años, brilló en k-dramas como 'Bride of the Sun' y 'My Only One'.

Jung Eun Woo falleció este miércoles 11 de febrero.
Jung Eun Woo falleció este miércoles 11 de febrero. | Foto: Yonhap News

El mundo del entretenimiento surcoreano atraviesa un momento de conmoción. Jung Eun Woo, recordado por trabajos como su papel en el k-drama 'Bride of the Sun', falleció a los 39 años de edad, dejando tras de sí un mensaje que ha despertado interrogantes entre sus seguidores.

La noticia se difundió rápidamente en medios locales e internacionales y generó una ola de reacciones en redes sociales. Fans han expresado su tristeza por la partida de un actor que formó parte de la expansión global de los dramas durante la década pasada.

PUEDES VER: Shin Hyun Joon, 'Tae Hwa' del k-drama 'Escalera al cielo', anuncia su regreso a Perú en 2026: 'Quiero volver a verlos'

lr.pe

Falleció el actor coreano Jung Eun Woo: este fue su último y desgarrador mensaje

Según reportes de la radio citados por Yonhap News, Jung Eun Woo falleció el 11 de febrero de 2026. Su funeral está previsto para el 13 de febrero a las 12:00 p. m. (KST) en la Sala Especial 2 de la Funeraria del Hospital Nueva Corea, en Gimpo, Gyeonggi-do.

Aunque la causa de su muerte no fue confirmada, el actor —quien habría cumplido 40 años en abril— dejó un mensaje que desató una ola de desolación. Un día antes de su partida, publicó en Instagram tres fotografías: dos de los fallecidos Leslie Cheung y Amy Winehouse, y una de sí mismo. Acompañó las imágenes con un texto que estremeció a sus seguidores: "Los extraño, los envidio, lo lamento".

La última foto que publicó Jung Eun Woo en sus redes sociales. Foto: Instagram

La última foto que publicó Jung Eun Woo en sus redes sociales. Foto: Instagram

PUEDES VER: 'Nuestro Universo': fecha de estreno, reparto y dónde ver el nuevo k-drama romántico

lr.pe

¿Quién era Jung Eun Woo?

Nacido en Corea del Sur el 10 de abril de 1986, Jung Eun Woo inició su carrera en 2006 con el k-drama de KBS 'Rounding 3'. Su papel más recordado llegó en 2011 con 'Bride of the Sun', en el que interpretó a uno de los protagonistas y consolidó su presencia en la televisión nacional.

A lo largo de su carrera participó en producciones que lo convirtieron en un rostro reconocido dentro del fenómeno Hallyu. Entre sus créditos figuran las series 'The Return of Hwang Geum Bok' (2015), 'My Only One' (2018), 'Good Witch' (2018) y un cameo en 'Welcome to Waikiki 2' (2019). También incursionó en el cine con películas como 'Miss Change' (2013) y 'Memory' (2021), ampliando su versatilidad como intérprete.

Notas relacionadas
'Fiebre de primavera', capítulos 11 y 12: a qué hora y dónde ver el final del k-drama en español latino y con subtítulos

'Fiebre de primavera', capítulos 11 y 12: a qué hora y dónde ver el final del k-drama en español latino y con subtítulos

LEER MÁS
'Nuestro Universo': fecha de estreno, reparto y dónde ver el nuevo K-drama romántico

'Nuestro Universo': fecha de estreno, reparto y dónde ver el nuevo K-drama romántico

LEER MÁS
‘Un novio por suscripción’ en Netflix: reparto, fecha de estreno y todo sobre el k-drama con Jisoo de BLACKPINK

‘Un novio por suscripción’ en Netflix: reparto, fecha de estreno y todo sobre el k-drama con Jisoo de BLACKPINK

LEER MÁS
“Estamos muertos” temporada 2 en Netflix: cuándo se estrena y avances de la temporada

“Estamos muertos” temporada 2 en Netflix: cuándo se estrena y avances de la temporada

LEER MÁS
'Gran demonio' drama chino: dónde ver todos los capítulos gratis y en subespañol

'Gran demonio' drama chino: dónde ver todos los capítulos gratis y en subespañol

LEER MÁS
El k-drama de Netflix que muchos creen inspirado en la historia de amor de la heredera de Samsung

El k-drama de Netflix que muchos creen inspirado en la historia de amor de la heredera de Samsung

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
'Cielo para dos' temporada 5: conoce a todos los participantes del reality coreano en Netflix

'Cielo para dos' temporada 5: conoce a todos los participantes del reality coreano en Netflix

LEER MÁS
BTS en Lima 2026: estos serían los precios de las entradas, desde S/300 hasta más de S/3,000

BTS en Lima 2026: estos serían los precios de las entradas, desde S/300 hasta más de S/3,000

LEER MÁS
'Los desenredos del amor': reparto completo, actores y quién es quién en el nuevo éxito coreano en Netflix

'Los desenredos del amor': reparto completo, actores y quién es quién en el nuevo éxito coreano en Netflix

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Eryc Castillo reveló por qué él pateó el penal y no Paolo Guerrero en eliminación de Alianza Lima: "Fue la confianza"

Muere el actor coreano Jung Eun Woo, estrella del k-drama 'Bride of the Sun', tras dejar enigmático mensaje

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Cultura Asiática

'Cielo para dos', temporada 5: todas las parejas que se formaron en el capítulo final del reality de citas de Netflix

Bailarín Ah Mo muestra su progreso a cuatro años de accidente en el concierto del grupo MIRROR que le provocó grave lesión medular

'Cielo para dos' temporada 5: conoce a todos los participantes del reality coreano en Netflix

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Elecciones 2026: ONPE realizará este jueves 12 el sorteo para definir la ubicación de partidos en la cédula de votación

Gobierno de Jerí premia a funcionario del INPE que lideró requisa a celdas de expresidentes

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025