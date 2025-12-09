Alejandro Páucar, hijo mayor de Dina Páucar, pasó de la discreción a ser el centro de la atención mediática tras confirmar que mantiene una relación sentimental con Yarita Lizeth, ahijada artística de la 'Diosa hermosa del amor'. La noticia fue dada a conocer durante una transmisión en vivo por TikTok, en compañía de la artista puneña. Visiblemente emocionada, Yarita celebró que su pareja decidiera abrir su corazón de manera pública.

A diferencia de su madre o de su actual pareja, Alejandro no suele brindar entrevistas, por lo que la información sobre él es limitada. Sin embargo, se sabe que en los últimos años se ha dedicado por completo a la música y es pieza clave en las presentaciones que realiza su madre, Dina Páucar, tanto en el territorio nacional como en el extranjero. Además, busca ganarse un nombre propio a través de la composición de sus canciones.

¿Quién es Alejandro Páucar y a qué se dedica?

Alejandro Samanez Páucar, conocido artísticamente como Qori o Alejandro Páucar, nació el 31 de diciembre de 1989. Es compositor e intérprete y busca construir su propio camino dentro del folclor. Es el hijo mayor de la reconocida cantante Dina Páucar. Según una publicación que realizó en su cuenta de Instagram, inició en la música a los 17 años, casi por casualidad, pero pronto descubrió que esa era su verdadera vocación.

Mientras estudiaba en la universidad, la guitarra se convirtió en su refugio, lo que lo llevó a formar una banda con sus amigos. Alejandro Páucar, de 36 años, domina la guitarra y el bajo, y ha lanzado composiciones propias, como 'Mentirosa'. Su incorporación a la agrupación de su madre se dio de forma paulatina y al final de su carrera universitaria. Actualmente, es el director artístico de la 'Diosa hermosa del amor'.

Alejandro Páucar confirmó relación con Yarita Lizeth

Durante una transmisión en TikTok, Alejandro Páucar sorprendió al anunciar que mantiene una relación sentimental Yarita Lizeth. Aunque suele ser reservado respecto a su vida personal, optó por poner fin a los rumores. La revelación llegó como respuesta a una pregunta de los seguidores, leída por la propia Yarita, quien no pudo ocultar su alegría al escuchar la oficialización pública de su relación.

Tras el anuncio, Dina Páucar expresó su alegría. En una transmisión junto a Yarita Lizeth, la cantante de 56 años reaccionó con entusiasmo cuando los seguidores comenzaron a mencionarla como “suegra” de la ‘Chinita del Amor’. La 'Diosa hermosa del amor' no dudó en brindar palabras de apoyo a la pareja: “Estoy feliz por mi niña hermosa. Que ella sea feliz y Alejandro sea feliz; yo soy más feliz”, expresó.