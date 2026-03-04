HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

¿Cárcel o campaña? El regreso de Daniel Urresti | Arde Troya con Juliana Oxenford

Judicialidad

Promueven y designan a juezas en la Corte Superior de Piura

La Corte Superior de Justicia de Piura promueve a Viviana de La Cruz Ruiz como jueza provisional del Tercer Juzgado Especializado Civil, en reemplazo de Ricardo Gustavo Casas Senador.

La abogada Sindi Mónica Román Ordinola asume como jueza supernumeraria. Fuente: Difusión.
La abogada Sindi Mónica Román Ordinola asume como jueza supernumeraria. Fuente: Difusión.

La presidencia de la Corte Superior de Justicia de Piura promovió a la magistrada Viviana de La Cruz Ruiz como jueza provisional del Tercer Juzgado Especializado Civil de Piura, en reemplazo de Ricardo Gustavo Casas Senador.

De la Cruz Ruíz asume funciones tras juramentar ante el presidente de la Corte de Piura, David Fernando Correa Castro.

Asimismo, la abogada Sindi Mónica Román Ordinola fue designada como jueza supernumeraria del Primer Juzgado de Paz Letrado de Piura, con subespecialidad en familia – alimentos.

Román Ordinola tomó posesión del cargo tras juramentar ante la jueza decana de los Jueces Especializados y Mixtos de Piura, María del Socorro Nizama Márquez.

Ambas magistradas asumen funciones en sus respectivos despachos a partir del 3 de marzo de 2026.

Notas relacionadas
Trabajadores mueren asfixiados dentro de buzón de desagüe en Piura: denuncian que fueron obligados a trabajar fuera de horario

Trabajadores mueren asfixiados dentro de buzón de desagüe en Piura: denuncian que fueron obligados a trabajar fuera de horario

LEER MÁS
Se realizó ceremonia de izamiento del pabellón nacional y de la bandera de Sullana en la sede principal de la Corte "Enrique Mendoza Ramírez"

Se realizó ceremonia de izamiento del pabellón nacional y de la bandera de Sullana en la sede principal de la Corte "Enrique Mendoza Ramírez"

LEER MÁS
Estudiantes de Derecho se incorporan a la Corte Superior de Justicia de Piura

Estudiantes de Derecho se incorporan a la Corte Superior de Justicia de Piura

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Juez de Arequipa Isaac Rubio Zeballos asume funciones como Juez Supremo de la república

Juez de Arequipa Isaac Rubio Zeballos asume funciones como Juez Supremo de la república

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Conciertos en Perú 2026: calendario completo con fechas, entradas y artistas confirmados

Últimas noticias del ataque de EE.UU. e Israel a Irán EN VIVO: Ejército israelí lanza nueva oleada de ataques sobre Teherán

Magaly Medina criticó sin filtros la nueva imagen de Maju Mantilla para nuevo programa digital: La quieren convertir en vampiresa

Judicialidad

Juez de Arequipa Isaac Rubio Zeballos asume funciones como Juez Supremo de la república

Presidente de CSJAR recibe visita protocolar de nueva junta directiva del Colegio de Abogados

Secigristas iniciaron con entusiasmo sus prácticas en la Corte de Arequipa

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Pedro Castillo y Betssy Chávez: Congreso intentará revertir decisión que evitó la inhabilitación del expresidente y la expremier

Nueve candidatos presidenciales prometen eliminar la ATU y formalizar a los autos colectivos

¿Cuánto dinero recibió cada partido político por la Franja Electoral 2026?

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025