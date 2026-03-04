Promueven y designan a juezas en la Corte Superior de Piura

La presidencia de la Corte Superior de Justicia de Piura promovió a la magistrada Viviana de La Cruz Ruiz como jueza provisional del Tercer Juzgado Especializado Civil de Piura, en reemplazo de Ricardo Gustavo Casas Senador.

De la Cruz Ruíz asume funciones tras juramentar ante el presidente de la Corte de Piura, David Fernando Correa Castro.

Asimismo, la abogada Sindi Mónica Román Ordinola fue designada como jueza supernumeraria del Primer Juzgado de Paz Letrado de Piura, con subespecialidad en familia – alimentos.

Román Ordinola tomó posesión del cargo tras juramentar ante la jueza decana de los Jueces Especializados y Mixtos de Piura, María del Socorro Nizama Márquez.

Ambas magistradas asumen funciones en sus respectivos despachos a partir del 3 de marzo de 2026.