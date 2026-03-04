HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

¿Cárcel o campaña? El regreso de Daniel Urresti | Arde Troya con Juliana Oxenford

Espectáculos

Magaly Medina criticó sin filtros la nueva imagen de Maju Mantilla para nuevo programa digital: La quieren convertir en vampiresa

La conductora de 'Magaly TV, la firme' no solo cuestionó la nueva imagen que desea proyectar la exreina de belleza, sino también la credibilidad del proyecto. Además, señaló que, en el pasado, Maju Mantilla no ha podido ser franca y directa con su público.

Magaly Medina le recordó a Maju Mantilla las rencillas con su esposo Gustavo Salcedo Foto: Composición LR
Magaly Medina le recordó a Maju Mantilla las rencillas con su esposo Gustavo Salcedo Foto: Composición LR | Captura YouTube / Instagram

Maju Mantilla presentó un nuevo spot de su espacio digital 'La sustancia de Maju'. En el trabajo audiovisual, la exreina de belleza aparece con un maquillaje cargado y los labios de un rojo intenso, muy diferente al estilo sobrio que la caracterizó durante los últimos años. Este hecho no pasó desapercibido para Magaly Medina, quien criticó sin filtros la nueva imagen de la exconductora de 'Arriba mi gente'.

Medina Vera analizó la imagen promocional de Mantilla e incluso criticó al equipo de trabajo detrás de la estética de la Miss Mundo 2004. "Pero miren eso, ¿qué maquilladora le hizo ese daño?", cuestionó la conductora durante la emisión del martes 3 de marzo de 'Magaly TV', la firme'. Según, la popular 'Urraca', este cambio de imagen en la exreina de belleza resulta excesivo propio de una "vampiresa".

PUEDES VER: Maju Mantilla responde a María Pía Vallejos, supuesta 'saliente' de Gustavo Salcedo: 'Terceras personas no pueden juzgar'

lr.pe

Cambio de imagen de Maju Mantilla no convence a Magaly Medina

En la misma línea, Magaly Medina continuó criticando la nueva imagen que busca proyectar Maju Mantilla en su nuevo programa digital. Para la conductora de espectáculo, el look mostrado, con uno labios rojos y un delineado negro marcado, es más propio de una salida nocturna. "Parecía que si iba a jironear que para tener un programa de televisión o algo", agregó.

"Si nos quería vender una imagen de empoderada, creo que equivocó de plano el maquillaje", señaló, dejando en claro que, si la exreina de belleza busca hablar de temas personales y cotidianos, como anunció en el spot, debería considerar seriamente otra imagen y no una tan recargada.

PUEDES VER: Maju Mantilla sorprende al confesar que todavía "hay amor" entre Gustavo Salcedo y ella: 'Él es una persona muy importante'

lr.pe

Magaly Medina sobre la supuesta infidelidad de Maju Mantilla

La figura de ATV incluso cuestionó el concepto del nuevo programa de Maju Mantilla, donde se busca hablar de "verdades incómodas". Medina se mostró escéptica con la propuesta y cuestionó: "¿Cuál es la sustancia de Maju? (…) La modosita que aparecía en un programa de televisión vendiéndose como una santa paloma, o aquella que es, según su marido, la que salía con su productor cuando su marido no se daba cuenta", cuestionó.

Magaly Medina señaló que, para ella, el nuevo proyecto de la exreina de belleza carece de credibilidad porque una persona que no puede ser franca y directa con su vida personal, menos lo va a poder hacer frente a un público. "Yo a Maju no le creo ni lo que reza (…) Esto para mí es pura actuación"," finalizó.

Notas relacionadas
Maju Mantilla responde a María Pía Vallejos, supuesta 'saliente' de Gustavo Salcedo: "Terceras personas no pueden juzgar"

Maju Mantilla responde a María Pía Vallejos, supuesta 'saliente' de Gustavo Salcedo: "Terceras personas no pueden juzgar"

LEER MÁS
Maju Mantilla sorprende al confesar que todavía "hay amor" entre Gustavo Salcedo y ella: "Él es una persona muy importante"

Maju Mantilla sorprende al confesar que todavía "hay amor" entre Gustavo Salcedo y ella: "Él es una persona muy importante"

LEER MÁS
Maju Mantilla conducirá pódcast con Ricardo Gareca y promete contarlo todo: "¿Terminaron de hablar de mí?"

Maju Mantilla conducirá pódcast con Ricardo Gareca y promete contarlo todo: "¿Terminaron de hablar de mí?"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Magaly Medina recuerda cuando César Nakazaki fue su abogado: “Con él yo me fui a la cárcel”

Magaly Medina recuerda cuando César Nakazaki fue su abogado: “Con él yo me fui a la cárcel”

LEER MÁS
Daniela Darcourt celebra el cumpleaños de Luis Advíncula y le dedica emotivo mensaje: "Te amo con locura, negrito"

Daniela Darcourt celebra el cumpleaños de Luis Advíncula y le dedica emotivo mensaje: "Te amo con locura, negrito"

LEER MÁS
Hijo de Miguel Trauco fue convocado a la selección peruana de su categoría y su madre lo celebra: "Siempre contigo"

Hijo de Miguel Trauco fue convocado a la selección peruana de su categoría y su madre lo celebra: "Siempre contigo"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Magaly Medina criticó sin filtros la nueva imagen de Maju Mantilla para nuevo programa digital: La quieren convertir en vampiresa

Científicos chinos presentan la impresión 3D más rápida del mundo: tecnología crea objetos en solo 0,6 segundos

No hay GNV en Lima EN VIVO: últimas noticias sobre la emergencia por desabastecimiento de gas natural vehicular en grifos de Perú

Espectáculos

Magaly Medina bromea con la posibilidad de dejar la farándula y dedicarse a investigaciones de mayor alcance político: "Me han pedido que busque a Cerrón"

Magaly Medina recuerda cuando César Nakazaki fue su abogado: “Con él yo me fui a la cárcel”

Diosdado Gaitán Castro defiende la música andina y espera que las nuevas generaciones no la dejen de lado: “La tradición no debe morir”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Pedro Castillo y Betssy Chávez: Congreso intentará revertir decisión que evitó la inhabilitación del expresidente y la expremier

Nueve candidatos presidenciales prometen eliminar la ATU y formalizar a los autos colectivos

¿Cuánto dinero recibió cada partido político por la Franja Electoral 2026?

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025