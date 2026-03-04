Maju Mantilla presentó un nuevo spot de su espacio digital 'La sustancia de Maju'. En el trabajo audiovisual, la exreina de belleza aparece con un maquillaje cargado y los labios de un rojo intenso, muy diferente al estilo sobrio que la caracterizó durante los últimos años. Este hecho no pasó desapercibido para Magaly Medina, quien criticó sin filtros la nueva imagen de la exconductora de 'Arriba mi gente'.

Medina Vera analizó la imagen promocional de Mantilla e incluso criticó al equipo de trabajo detrás de la estética de la Miss Mundo 2004. "Pero miren eso, ¿qué maquilladora le hizo ese daño?", cuestionó la conductora durante la emisión del martes 3 de marzo de 'Magaly TV', la firme'. Según, la popular 'Urraca', este cambio de imagen en la exreina de belleza resulta excesivo propio de una "vampiresa".

Cambio de imagen de Maju Mantilla no convence a Magaly Medina

En la misma línea, Magaly Medina continuó criticando la nueva imagen que busca proyectar Maju Mantilla en su nuevo programa digital. Para la conductora de espectáculo, el look mostrado, con uno labios rojos y un delineado negro marcado, es más propio de una salida nocturna. "Parecía que si iba a jironear que para tener un programa de televisión o algo", agregó.

"Si nos quería vender una imagen de empoderada, creo que equivocó de plano el maquillaje", señaló, dejando en claro que, si la exreina de belleza busca hablar de temas personales y cotidianos, como anunció en el spot, debería considerar seriamente otra imagen y no una tan recargada.

Magaly Medina sobre la supuesta infidelidad de Maju Mantilla

La figura de ATV incluso cuestionó el concepto del nuevo programa de Maju Mantilla, donde se busca hablar de "verdades incómodas". Medina se mostró escéptica con la propuesta y cuestionó: "¿Cuál es la sustancia de Maju? (…) La modosita que aparecía en un programa de televisión vendiéndose como una santa paloma, o aquella que es, según su marido, la que salía con su productor cuando su marido no se daba cuenta", cuestionó.

Magaly Medina señaló que, para ella, el nuevo proyecto de la exreina de belleza carece de credibilidad porque una persona que no puede ser franca y directa con su vida personal, menos lo va a poder hacer frente a un público. "Yo a Maju no le creo ni lo que reza (…) Esto para mí es pura actuación"," finalizó.