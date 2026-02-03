'Mi mejor enemiga', la ópera prima de Saskia Bernaola, está próxima a llegar a los cines peruanos. La actriz se mostró orgullosa de los resultados de la comedia, que cuenta con las actuaciones de Saskia Bernaola, Katia Palma, Mateo Garrido-Lecca, Nataniel Sánchez, Carlos Casella, Kukuli Morante, Fiorella Luna, Omar García, Guillermo Castañeda y Ricardo Bonilla 'Timoteo'.

Saskia Bernaola dio detalles de la película peruana que llegará a todos los cines este jueves 5 de febrero. “Quisimos crear comedia de principio a fin, una sonrisa para el alma, y creo que lo hemos conseguido. Ha sido un trabajo donde el apoyo del equipo de producción y el elenco han puesto todas sus energías. En esta comedia el público podrá ver que cada actor y actriz da la hora con su personaje“, dijo la novel directora.

Saskia Bernaola recomienda ver 'Mi mejor enemiga' en el cine



Saskia Bernaola aseguró que 'Mi mejor enemiga', producida por AV Films, tiene como único fin hacer reír en tiempos en que los peruanos necesitamos un poco de alegría. Además, la cineasta indicó que se sintió muy contenta con el trabajo de sus compañeros. “Con este lindo y gran equipo de payasos improvisados y también con los actores. Los peruanos quieren reírse y que sea antes de abril cuando empieza la debacle (en alusión a las elecciones)”.

“Ha sido un honor involucrarme en este proyecto para la pantalla grande. El reto mayor es hacer reír al público. Yo soy una payasa y me gusta hacer reír, tengo más de 30 años en esto, y creo que este producto ha logrado su objetivo, tanto que me ha dejado con las ganas de hacer más. Confío en que el público nos acompañará. Si quieres reír, esta película es el mejor plan”, añadió Saskia.

Nataniel Sánchez y Timoteo junto al elenco de Mi mejor enemiga.

¿De qué trata ‘Mi mejor enemiga’?



‘Mi mejor enemiga’ es la historia de dos mejores amigas cuya relación se ha visto marcada por el resentimiento que las ha enfrentado desde chiquitas, y cómo eso explota en malentendidos y situaciones muy divertidas.

Hablan los actores de ‘Mi mejor enemiga’



Nataniel Sánchez, quien sorprendió en la alfombra roja de ‘Mi mejor enemiga’ al reencontrarse con Erick Elera, llenó de elogios a este nuevo proyecto. “Es una comedia hecha con tanto amor y entrega, de principio a fin. Van a pasarla bien, olvidarse de los problemas. Yo he sido inmensamente feliz por la oportunidad de volver a mi país, que tanto amo. Ha sido un regalo estar en una producción que amó lo que hace, donde el propósito fue contar una bonita historia sobre la amistad”, comentó.

Asimismo, la exactriz de ‘Al fondo hay sitio’ se mostró agradecida por la oportunidad de grabar otro filme nacional. “Gracias por permitirme estar en esta historia y ¡olé! Es el segundo filme que protagonizo. Me he sentido acompañada… Siempre digo que soy más dramática que comediante, pero Saskia sacó lo mejor de mí. Ha sido un regalazo interpretar a Valeria y, como siempre digo, los personajes eligen a los actores”, acotó.

En tanto, Mateo Garrido Lecca destacó el objetivo de la película. “La única pretensión de ‘Mi mejor enemiga’ es hacer reír. Lo que hemos entregado es todo nuestro cariño. Cada personaje tiene su momento. Es bueno que nos riamos más en un país que le cuesta tanto. Un amigo como Omar García para seguir trabajando”, dijo por su parte.

