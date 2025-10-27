Allison Pastor presentó por primera vez a su padre, Martín Pastor Nakano, quien estuvo de cumpleaños el último fin de semana. Para celebrarlo, la esposa de Erick Elera compartió una tierna fotografía en la que se le ve besándole en la mejilla y dedicándole emotivas palabras.

Sin embargo, la imagen no tardó en generar revuelo en redes sociales por lo joven que luce el progenitor de la exchica reality. “Parece tu hermano menor, amiga”, comentó Mariella Zanetti en la publicación, sumándose a cientos de usuarios que expresaron opiniones muy similares.

Ante la sorpresa general, Allison Pastor decidió pronunciarse en Instagram y revelar que su padre acaba de cumplir 51 años. “Me acompaña a todos lados, es superjoven al igual que mi mamá”, expresó la modelo muy orgullosa.

Allison Pastor confiesa la edad de su padre tras causar revuelo por lo joven que luce

Allison Pastor, de 29 años, interactuó con sus seguidores a través de sus historias de Instagram, donde respondió diversas preguntas mientras se encontraba en un salón de belleza. La consulta que más se repitió fue sobre la edad de su padre, ya que muchos usuarios quedaron impactados al ver lo joven que luce, e incluso pensaron que se trataba de uno de sus hermanos.

“Todo el mundo dice que mi papá es superjoven. La verdad se ve bien joven porque lo es. Acaba de cumplir 51 años. Mi mamá también lo es. Yo estoy feliz de tener unos padres con los que comparto con ellos y me acompañan a todos lados. Es una bendición”, declaró la madre del hijo de Erick Elera.

Cabe recordar que Martín Pastor Nakano celebró su cumpleaños el último fin de semana, ocasión en la que recibió los saludos de Allison y de sus otros dos hijos, José y Randol. Este último mantiene una relación con Greyssi Ortega y también felicitó a su suegro por su onomástico.

¿A qué se dedica el padre de Allison Pastor y quién es la madre de la modelo?

Martín Pastor Nakano, padre de Allison Pastor, se desempeña actualmente como profesor de karate y ha dedicado gran parte de su vida a mantener una rutina saludable combinada con ejercicio físico. Gracias a ello, luce un cuerpo muy trabajado y una apariencia juvenil que ha sorprendido a muchos.

Fruto de su relación con Milagros Romero, ambos se convirtieron en padres a temprana edad. Incluso, días atrás, la progenitora de la exchica reality también cumplió años, ocasión en la que la modelo compartió una emotiva fotografía junto a ella