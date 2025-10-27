HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Cae puente que estaba punto de ser inaugurado en VRAEM
Cae puente que estaba punto de ser inaugurado en VRAEM     Cae puente que estaba punto de ser inaugurado en VRAEM     Cae puente que estaba punto de ser inaugurado en VRAEM     
Espectáculos

Allison Pastor sorprende al confesar la edad de su padre tras causar impacto por su apariencia juvenil: “Me acompaña a todos lados”

Martín Pastor, abuelo del hijo de la modelo Allison Pastor y del actor Erick Elera, se hizo viral en redes sociales por su apariencia juvenil. 

Allison Pastor está casada con Erick Elera, actor de 'Al fondo hay sitio'. Foto: Composición LR/Instagram.
Allison Pastor está casada con Erick Elera, actor de 'Al fondo hay sitio'. Foto: Composición LR/Instagram.

Allison Pastor presentó por primera vez a su padre, Martín Pastor Nakano, quien estuvo de cumpleaños el último fin de semana. Para celebrarlo, la esposa de Erick Elera compartió una tierna fotografía en la que se le ve besándole en la mejilla y dedicándole emotivas palabras.

Sin embargo, la imagen no tardó en generar revuelo en redes sociales por lo joven que luce el progenitor de la exchica reality. “Parece tu hermano menor, amiga”, comentó Mariella Zanetti en la publicación, sumándose a cientos de usuarios que expresaron opiniones muy similares.

TE RECOMENDAMOS

¿ESTÁS USANDO BIEN EL PÉNDULO HEBREO? DESCUBRE SU VERDADERO PODER | ASTROMOOD

Ante la sorpresa general, Allison Pastor decidió pronunciarse en Instagram y revelar que su padre acaba de cumplir 51 años. “Me acompaña a todos lados, es superjoven al igual que mi mamá”, expresó la modelo muy orgullosa.

PUEDES VER: Modelo Allison Pastor presenta a su padre por primera vez y desata revuelo por lo joven que luce: “Pensé que era tu hermano”

lr.pe

Allison Pastor confiesa la edad de su padre tras causar revuelo por lo joven que luce

Allison Pastor, de 29 años, interactuó con sus seguidores a través de sus historias de Instagram, donde respondió diversas preguntas mientras se encontraba en un salón de belleza. La consulta que más se repitió fue sobre la edad de su padre, ya que muchos usuarios quedaron impactados al ver lo joven que luce, e incluso pensaron que se trataba de uno de sus hermanos.

“Todo el mundo dice que mi papá es superjoven. La verdad se ve bien joven porque lo es. Acaba de cumplir 51 años. Mi mamá también lo es. Yo estoy feliz de tener unos padres con los que comparto con ellos y me acompañan a todos lados. Es una bendición”, declaró la madre del hijo de Erick Elera.

Cabe recordar que Martín Pastor Nakano celebró su cumpleaños el último fin de semana, ocasión en la que recibió los saludos de Allison y de sus otros dos hijos, José y Randol. Este último mantiene una relación con Greyssi Ortega y también felicitó a su suegro por su onomástico.

PUEDES VER: Erick Elera rompe en llanto junto a su hijo y Allison Pastor tras exponerse la promesa que le hizo a su madre

lr.pe

¿A qué se dedica el padre de Allison Pastor y quién es la madre de la modelo?

Martín Pastor Nakano, padre de Allison Pastor, se desempeña actualmente como profesor de karate y ha dedicado gran parte de su vida a mantener una rutina saludable combinada con ejercicio físico. Gracias a ello, luce un cuerpo muy trabajado y una apariencia juvenil que ha sorprendido a muchos.

Fruto de su relación con Milagros Romero, ambos se convirtieron en padres a temprana edad. Incluso, días atrás, la progenitora de la exchica reality también cumplió años, ocasión en la que la modelo compartió una emotiva fotografía junto a ella

Notas relacionadas
Modelo Allison Pastor presenta a su padre por primera vez y desata revuelo por lo joven que luce: “Pensé que era tu hermano”

Modelo Allison Pastor presenta a su padre por primera vez y desata revuelo por lo joven que luce: “Pensé que era tu hermano”

LEER MÁS
Erick Elera rompe en llanto junto a su hijo y Allison Pastor tras exponerse la promesa que le hizo a su madre

Erick Elera rompe en llanto junto a su hijo y Allison Pastor tras exponerse la promesa que le hizo a su madre

LEER MÁS
Allison Pastor sorprende al parodiar su renuncia en vivo del programa de Gisela Valcárcel tras polémica con América TV: “Yo me retiro”

Allison Pastor sorprende al parodiar su renuncia en vivo del programa de Gisela Valcárcel tras polémica con América TV: “Yo me retiro”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Álvaro Paz de la Barra, esposo de Sofía Franco, anuncia demanda por 30 millones de dólares contra Magaly Medina: "Por daños a mi familia"

Álvaro Paz de la Barra, esposo de Sofía Franco, anuncia demanda por 30 millones de dólares contra Magaly Medina: "Por daños a mi familia"

LEER MÁS
Modelo Allison Pastor presenta a su padre por primera vez y desata revuelo por lo joven que luce: “Pensé que era tu hermano”

Modelo Allison Pastor presenta a su padre por primera vez y desata revuelo por lo joven que luce: “Pensé que era tu hermano”

LEER MÁS
Nadeska Widausky confiesa que le fue infiel a 'Chemo' Ruiz con dos personas, incluyendo otro futbolista

Nadeska Widausky confiesa que le fue infiel a 'Chemo' Ruiz con dos personas, incluyendo otro futbolista

LEER MÁS
Doris Fundichely, famosa por su embarazo de 'quintillizos', reveló qué es lo más duro de ser madre primeriza: "No lo logré"

Doris Fundichely, famosa por su embarazo de 'quintillizos', reveló qué es lo más duro de ser madre primeriza: "No lo logré"

LEER MÁS
Periodista Kathy Sheen pide ayuda económica para costear delicada operación que podría salvar la vida de sus gemelas

Periodista Kathy Sheen pide ayuda económica para costear delicada operación que podría salvar la vida de sus gemelas

LEER MÁS
Melissa Paredes se lamenta tras cometer inesperado error en cumpleaños de su hija con Rodrigo Cuba: “Ay diosito”

Melissa Paredes se lamenta tras cometer inesperado error en cumpleaños de su hija con Rodrigo Cuba: “Ay diosito”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tía María: agricultores de Arequipa buscan suspender proyecto minero a través de medida cautelar

VRAEM: Colapsa puente modular que estaba punto de ser inaugurado en la provincia de La Mar, en Ayacucho

Guillermo Bermejo será recluido en el penal Ancón I tras ser condenado 15 años por afiliación terrorista

Espectáculos

Modelo Allison Pastor presenta a su padre por primera vez y desata revuelo por lo joven que luce: “Pensé que era tu hermano”

Johanna San Miguel sorprende con colaboración junto al ‘Tío Machín’ y conmueve a fans de 'Pataclaún': "Un encuentro esperado"

Nadeska Widausky confiesa que le fue infiel a 'Chemo' Ruiz con dos personas, incluyendo otro futbolista

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Guillermo Bermejo será recluido en el penal Ancón I tras ser condenado 15 años por afiliación terrorista

Ronald Atencio: “Condenan a Bermejo cuando se perfila como candidato presidencial de la izquierda peruana”

Lucinda Vásquez: ¿quién es la congresista cuyo asesor le corta las uñas de los pies en horario laboral?

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025