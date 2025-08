Erick Elera y Alisson Pastor son una de las parejas más conocidas y sólidas del mundo del espectáculo peruano. Ambos contrajeron matrimonio en 2019 y, desde entonces, se han mantenido juntos, mostrando su amor y vida familiar a través de las redes sociales. Ahora, un video publicado en su cuenta de TikTok por la modelo brindando detalles de cómo inició su romance con el intérprete de Joel en 'Al fondo hay sitio' ha llamado la atención de los seguidores.

Según contó la actriz, conoció a Erick Elera, actual padre de su hijo, en los sets de grabación de la popular serie de América TV; sin embargo, no fue hasta dos años después que comenzaron a salir porque inicialmente 'choteaba' al cantante cuando este le escribía por mensajes. "Él estaba esperándome y me pidió mi número (para un trabajo) Al ratito me escribe: '¿Quieres que te jale? He venido con mi carro' y yo le dije que no. Lo choteé, me acuerdo. Lo paraba dejando en visto al pobre", explicó Allison Pastor.

¿Cómo Erick Elera logró conquistar a Allison Pastor?

Según contó Allison Pastor, todo cambió dos años después, el día de su cumpleaños número 21. La actriz organizó una gran fiesta para celebrarlo. Al evento llegó Erick Elera y otro compañero actor de 'Al fondo hay sitio'. Ambos aprovecharon la ocasión para conversar y divertirse. La personalidad del actor terminó por conquistarla y, de acuerdo con la modelo, fue en ese momento cuando 'hicieron clic'.

"Hice un evento para mi cumpleaños y mandé a todos mis contactos y uno de ellos era Erick (...) y cuenta un amigo de él que Erick dijo: 'aquí es, y si me hace caso, cuelgo los chimpunes'. Ese día la pasamos super bien, hicimos clik la verdad. Toda la noche hablamos, conversamos, la pasamos muy bien. Comenzamos a salir más y estuvimos.