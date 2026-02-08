La Golden Orquesta, liderada por Elvis Saldaña, celebra su ascenso musical en el norte peruano con su éxito 'Cuando florezca el amor'. Foto: difusión. | Foto: difusión.

La Golden Orquesta, liderada por Elvis Saldaña, celebra su ascenso musical en el norte peruano con su éxito 'Cuando florezca el amor'. Foto: difusión. | Foto: difusión.

¡El norte peruano está de moda! Además de las agrupaciones ya consagradas como Corazón Serrano y Grupo 5, hay otras orquestas que han aumentado su popularidad en los últimos meses, entre ellas Son del Duke, Las Estrellas de la Cumbia y Golden Orquesta. En conversación con La República, el dueño del último grupo en mención, Elvis Saldaña Carranza, se mostró orgulloso por la acogida que ha tenido su proyecto.

“Somos una orquesta que ha salido desde abajo, pero con muchos sueños de triunfar con nuestra música. A pesar que solo tenemos cinco años de formación, ya nos hemos ganado el cariño del público con nuestras canciones. Incluso, nuestro tema 'Cuando florezca el amor' ya está sonando en todas las radios y plataformas digitales, lo cual demuestra que vamos por el camino correcto”, comentó Saldaña.

Golden Orquesta no envidia el éxito de otros grupos



La banda chimbotana Golden Orquesta, liderado por el señor Elvis Saldaña, tiene tan solo 5 años de trayectoria. Sin embargo, su música viene recorriendo todo el norte del Perú y alrededores, como Trujillo, Huacho, Chiclayo, Huaraz, etc. Asimismo, Elvis Saldaña aseguró que su agrupación ofrece un espectáculo de calidad, por lo que no tiene nada que envidiar a otros grupos como Corazón Serrano o Grupo 5.



“Nosotros respetamos a todas las agrupaciones, siempre habrá público para todos. En nuestro caso no tratamos de ver lo que hacen los demás, sino concentrarnos en hacer bien nuestro trabajo y mostrar un producto de calidad para el público. Por eso vamos a seguir en la misma línea y seguir trabajando duro para poder ganarnos un nombre a nivel nacional e internacional”, añadió.



Golden Orquesta celebra el éxito de ‘Cuando florezca el amor’



¡La están rompiendo! El grupo chimbotano se encuentra feliz porque su tema ‘Cuando florezca el amor’ ha tenido una buena acogida en todas las redes sociales y las críticas han sido positivas. El tema fue estrenado hace 7 meses y actualmente ya cuenta con casi dos millones de vistas en Youtube.

Asimismo, cabe resaltar que hace días se estrenó en Youtube y en todas las plataformas digitales el nuevo tema titulado ‘Qué chucha te crees’, una canción que trata de esos amores mentirosos y traicioneros que no saben valorar el amor de una persona.

¿Quiénes son los integrantes de Golden Orquesta?



Es importante mencionar que la delantera de la orquesta Chimbotana cuenta con 7 personas talentosas, tres varones y 4 mujeres, quienes día a día llevan alegria a eventos corporativos, masivos, cumpleaños y aniversarios con sus temas propios y covers que la gente pide. A continuación, conoce a las voces principales del grupo: