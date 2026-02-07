María Becerra llegó a Lima y estaría lista para cantar con Corazón Serrano en concierto de aniversario

La cantante María Becerra se encuentra en Lima y su presencia ha desatado una serie de expectativas en redes sociales, debido a que podría ser una de las artistas invitadas en el concierto de aniversario de Corazón Serrano. La exitosa agrupación de cumbia nacional brindará un show por sus 33 años de trayectoria este sábado 7 de febrero en el Estadio San Marcos.

Becerra arribó a la capital para promocionar su nuevo álbum Quinebra y ha estado activa en redes, donde usuarios notaron que ambos artistas comenzaron a seguirse mutuamente en Instagram. El hecho alimentó los rumores de que la argentina subiría al escenario para cantar con la orquesta piurana, sobre todo, porque es conocida su experiencia colaborando con emblemáticos grupos del género como Los Ángeles Azules y Ráfaga.

Corazón Serrano dio a conocer que su concierto por aniversario alcanzó el sold out. Cerca de 50 mil fanáticos disfrutarán de sus mejores éxitos en un show que promete ser uno de los mejores del año 2026 con la participación de artistas nacionales e internacionales. Precisamente, seguidores comenzaron a especular que María Becerra podría ser una de las invitadas luego de que las integrantes respondieran que les gustaría realizar una colaboración con ella.

"Bueno creo que a María Becerra a todas nos gusta, así que esperemos que algún día se de esa colaboración. Amamos mucho sus temas", respondió Lesly Águila, una de las voces principales, al ser consultada días atrás.

Tras conocerse la llegada de la cantante argentina al país, usuarios y fanáticos en redes sociales como TikTok dejaron comentarios con muchas expectativas de que aparezca en el concierto. "Invitada para Corazón Serrano, qué nivel", "Está en el aniversario de Corazón Serrano", "Va a estar en el concierto de Corazón Serrano", "Seguro aparece en el concierto de Corazón Serrano", fueron algunos de los mensajes.