HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Universitario vs Cusco FC: sigue la previa por la Liga 1
Universitario vs Cusco FC: sigue la previa por la Liga 1     Universitario vs Cusco FC: sigue la previa por la Liga 1     Universitario vs Cusco FC: sigue la previa por la Liga 1     
Espectáculos

Muere Brad Arnold, fundador y vocalista de 3 Doors Down, a los 47 años tras perder batalla contra el cáncer

La banda de Brad Arnold confirmó la noticia mediante un comunicado oficial que conmovió a sus seguidores y marcó un duro golpe para el rock alternativo.

Brad Arnold padeció de cáncer al riñón.
Brad Arnold padeció de cáncer al riñón. | Foto composición LR / Google

El mundo de la música se encuentra de luto tras confirmarse la muerte de Brad Arnold, vocalista, compositor y fundador de la banda estadounidense 3 Doors Down. La noticia fue anunciada por la propia agrupación a través de un comunicado difundido en Instagram la tarde del sábado 7 de febrero.

De acuerdo con el mensaje oficial, el artista falleció a los 47 años y partió en calma, rodeado de sus seres queridos. La información generó una inmediata ola de mensajes de despedida por parte de fanáticos y colegas que destacaron su influencia dentro del rock de inicios de los años 2000.

TE RECOMENDAMOS

¡POR ESO NO SANAS! LA TERAPIA SOMÁTICA REVELA QUÉ GUARDA TU CUERPO | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Hombres G en Lima 2026: cómo comprar entradas en preventa este miércoles 4 de febrero

lr.pe

Comunicado oficial de 3 Doors Down tras muerte de Brad Arnold

La agrupación utilizó sus plataformas digitales para confirmar el deceso de su líder y compartir un mensaje de despedida que reflejó el profundo dolor de la banda. En el texto, resaltaron el acompañamiento familiar que tuvo Arnold en sus últimos momentos.

“Con gran pesar, compartimos la noticia de que Brad Arnold, fundador, vocalista y compositor de 3 Doors Down, falleció el sábado 7 de febrero a los 47 años”, se lee en el escrito. “Brad estaba acompañado por su amada esposa Jennifer y su familia. Falleció en paz”.

¿De qué murió Brad Arnold, vocalista de 3 Doors Down?

Brad Arnold perdió la vida tras una prolongada lucha contra un cáncer de riñón. Meses antes de su fallecimiento, el músico había revelado públicamente que enfrentaba un diagnóstico en etapa cuatro, situación que compartió con honestidad con sus seguidores.

Brad Arnold, vocalista de 3 Doors Down falleció debido al cáncer del riñón.

Brad Arnold, vocalista de 3 Doors Down falleció debido al cáncer del riñón.

Según informó la banda, la enfermedad avanzó de forma agresiva y presentó metástasis, afectando otros órganos. “Brad falleció en paz, rodeado de sus seres queridos, mientras dormía, tras una valiente batalla contra el cáncer”, precisó el comunicado difundido por 3 Doors Down.

¿Cuándo nació Brad Arnold, vocalista de 3 Doors Down?

Brad Arnold nació el 27 de septiembre de 1978 en Mississippi, Estados Unidos. Desde su adolescencia mostró un interés marcado por la música, disciplina que pronto se convirtió en el eje central de su vida profesional.

A los 18 años decidió fundar 3 Doors Down, proyecto con el que inició una carrera que se extendió por casi tres décadas. Desde entonces, dedicó su tiempo a la composición y a los escenarios, construyendo una identidad musical que conectó con millones de personas.

Brad Arnold: trayectoria musical con 3 Doors Down

Arnold fue fundador, baterista original y voz principal de la banda. Su estilo logró unir elementos del post-grunge con letras cargadas de emoción, lo que permitió que sus canciones alcanzaran una fuerte conexión con el público.

“[Arnold] Combinó la accesibilidad del post-grunge con una composición emotiva y temas líricos que conectaron con el público. La composición de Brad se convirtió en un referente cultural para una generación (...) Su música resonó mucho más allá del escenario, creando momentos de conexión, alegría, fe y experiencias compartidas que perdurarán mucho después de los escenarios en los que actuó”, continúa el comunicado.

PUEDES VER: Los Prisioneros regresan a Lima en 2026: fecha, lugar y cómo comprar entradas

lr.pe

Canciones más emblemáticas de Brad Arnold

A lo largo de su carrera, Brad Arnold dejó una huella imborrable con composiciones que llevaron a 3 Doors Down a la fama mundial. Sus letras y melodías marcaron a toda una generación de oyentes.

Kryptonite, Here Without You, When I’m Gone, It’s Not My Time, Let Me Be Myself, Loser, Duck and Run, Away From the Sun y Be Like That figuran entre sus aportes más recordados.

Notas relacionadas
Chiclayo: dos choferes pierden la vida en accidente en la Panamericana Norte

Chiclayo: dos choferes pierden la vida en accidente en la Panamericana Norte

LEER MÁS
Obrero muere tras ser aplastado por muro de construcción en Cercado de Lima: era su tercer día de trabajo

Obrero muere tras ser aplastado por muro de construcción en Cercado de Lima: era su tercer día de trabajo

LEER MÁS
Rebeca Escribens se pronuncia tras difundirse falsa noticia de su muerte paro cardíaco: “Solo ando de parranda”

Rebeca Escribens se pronuncia tras difundirse falsa noticia de su muerte paro cardíaco: “Solo ando de parranda”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Colectivo LGBTQ realiza plantón en contra de comentarios transfóbicos de Johanna San Miguel: “Exigimos que se retracte”

Colectivo LGBTQ realiza plantón en contra de comentarios transfóbicos de Johanna San Miguel: “Exigimos que se retracte”

LEER MÁS
Conciertos gratuitos en la Plaza de Armas por el Día del Pisco Sour: artistas y programación del 7 de febrero

Conciertos gratuitos en la Plaza de Armas por el Día del Pisco Sour: artistas y programación del 7 de febrero

LEER MÁS
Flavia Laos encara a tiktoker Milenka por 'desorganización' en lanzamiento de su canción: "Arregla tu equipo"

Flavia Laos encara a tiktoker Milenka por 'desorganización' en lanzamiento de su canción: "Arregla tu equipo"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sorteo de La Kábala HOY 7 de febrero de 2026: premios, jugada ganadora y Pozo BUENAZO

Este país de América Latina cede a amenazas de aranceles de Trump y enviará casi 500.000 millones de litros de agua a EE.UU. cada año

Ecuador y Colombia acordaron condiciones para terminar con los aranceles y en busca de la seguridad en la frontera

Espectáculos

Flavia Laos encara a tiktoker Milenka por 'desorganización' en lanzamiento de su canción: "Arregla tu equipo"

Super Bowl 2026: Bad Bunny, Green Day y la lista completa de artistas que se presentarán en la final de la NFL en Estados Unidos

¿Coincidencia? Ponen canción de Tilsa Lozano en presencia de Juan Manuel Vargas y las redes reaccionan: "Se pasó ese DJ"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Más del 50% de ciudadanos se siente inseguro en transporte público y en restaurantes, según Imasem

Vladimiro Montesinos, en prisión hasta 2037: PJ anuló compurgación de pena

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025