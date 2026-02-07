El mundo de la música se encuentra de luto tras confirmarse la muerte de Brad Arnold, vocalista, compositor y fundador de la banda estadounidense 3 Doors Down. La noticia fue anunciada por la propia agrupación a través de un comunicado difundido en Instagram la tarde del sábado 7 de febrero.

De acuerdo con el mensaje oficial, el artista falleció a los 47 años y partió en calma, rodeado de sus seres queridos. La información generó una inmediata ola de mensajes de despedida por parte de fanáticos y colegas que destacaron su influencia dentro del rock de inicios de los años 2000.

Comunicado oficial de 3 Doors Down tras muerte de Brad Arnold

La agrupación utilizó sus plataformas digitales para confirmar el deceso de su líder y compartir un mensaje de despedida que reflejó el profundo dolor de la banda. En el texto, resaltaron el acompañamiento familiar que tuvo Arnold en sus últimos momentos.

“Con gran pesar, compartimos la noticia de que Brad Arnold, fundador, vocalista y compositor de 3 Doors Down, falleció el sábado 7 de febrero a los 47 años”, se lee en el escrito. “Brad estaba acompañado por su amada esposa Jennifer y su familia. Falleció en paz”.

¿De qué murió Brad Arnold, vocalista de 3 Doors Down?

Brad Arnold perdió la vida tras una prolongada lucha contra un cáncer de riñón. Meses antes de su fallecimiento, el músico había revelado públicamente que enfrentaba un diagnóstico en etapa cuatro, situación que compartió con honestidad con sus seguidores.

Brad Arnold, vocalista de 3 Doors Down falleció debido al cáncer del riñón.

Según informó la banda, la enfermedad avanzó de forma agresiva y presentó metástasis, afectando otros órganos. “Brad falleció en paz, rodeado de sus seres queridos, mientras dormía, tras una valiente batalla contra el cáncer”, precisó el comunicado difundido por 3 Doors Down.

¿Cuándo nació Brad Arnold, vocalista de 3 Doors Down?

Brad Arnold nació el 27 de septiembre de 1978 en Mississippi, Estados Unidos. Desde su adolescencia mostró un interés marcado por la música, disciplina que pronto se convirtió en el eje central de su vida profesional.

A los 18 años decidió fundar 3 Doors Down, proyecto con el que inició una carrera que se extendió por casi tres décadas. Desde entonces, dedicó su tiempo a la composición y a los escenarios, construyendo una identidad musical que conectó con millones de personas.

Brad Arnold: trayectoria musical con 3 Doors Down

Arnold fue fundador, baterista original y voz principal de la banda. Su estilo logró unir elementos del post-grunge con letras cargadas de emoción, lo que permitió que sus canciones alcanzaran una fuerte conexión con el público.

“[Arnold] Combinó la accesibilidad del post-grunge con una composición emotiva y temas líricos que conectaron con el público. La composición de Brad se convirtió en un referente cultural para una generación (...) Su música resonó mucho más allá del escenario, creando momentos de conexión, alegría, fe y experiencias compartidas que perdurarán mucho después de los escenarios en los que actuó”, continúa el comunicado.

Canciones más emblemáticas de Brad Arnold

A lo largo de su carrera, Brad Arnold dejó una huella imborrable con composiciones que llevaron a 3 Doors Down a la fama mundial. Sus letras y melodías marcaron a toda una generación de oyentes.

Kryptonite, Here Without You, When I’m Gone, It’s Not My Time, Let Me Be Myself, Loser, Duck and Run, Away From the Sun y Be Like That figuran entre sus aportes más recordados.