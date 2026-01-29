HOYSuscripcion LR Focus

Hombres G vuelve a Lima con show en el Estadio Nacional: cuándo es el concierto y cómo comprar entradas

La emblemática banda española Hombres G confirma su regreso al Perú con un espectáculo que promete repasar más de cuatro décadas de éxitos.

Hombres G vuelve al Perú para ofrecer un concierto en el Estadio Nacional.
Hombres G vuelve al Perú para ofrecer un concierto en el Estadio Nacional. | Composición LR

La legendaria agrupación española Hombres G confirmó su regreso a Lima con un esperado concierto que reunirá a miles de seguidores en uno de los recintos más importantes del país. La cita será el próximo 29 de octubre en el Estadio Nacional, escenario donde la banda celebrará su extensa trayectoria junto al público peruano.

Este nuevo reencuentro forma parte de una gira especial que resalta el vínculo emocional que el grupo mantiene con Latinoamérica. Tras el éxito de sus anteriores presentaciones, la expectativa crece entre los fanáticos que han seguido su música a lo largo de generaciones.

lr.pe

Hombres G en Lima: fecha y lugar del concierto

El espectáculo en la capital peruana se realizará el 29 de octubre, fecha marcada como uno de los eventos musicales más importantes del año. El Estadio Nacional de Lima será el punto de encuentro para una noche cargada de recuerdos, energía y celebración colectiva.

Hombres G se presentará el 29 de octubre en el Estadio Nacional.

Hombres G se presentará el 29 de octubre en el Estadio Nacional.

La banda regresa a este recinto luego de convocar multitudes en anteriores giras, consolidando al Perú como una de sus plazas más fieles. El show promete un recorrido por los temas que marcaron época y que siguen vigentes en la memoria del público.

Preventa de entradas para Hombres G en Perú

La venta anticipada de entradas se llevará a cabo a través de Teleticket los días 04 y 05 de febrero, desde las 10:00 a.m. Durante ese periodo, los fans podrán acceder a un descuento de hasta 15% pagando con tarjetas Interbank.

Esta preventa busca facilitar el acceso a uno de los conciertos más esperados del año. Se espera una alta demanda, considerando el arraigo del grupo y el historial de llenos totales en sus visitas anteriores.

La gira 'Los Mejores Años de Nuestra Vida'

La llegada de Hombres G a Lima se enmarca en el tour “Los Mejores Años de Nuestra Vida”, una gira que celebra el presente artístico de la banda sin dejar de lado su legado musical. El recorrido reafirma que su propuesta mantiene vigencia y cercanía con el público.

Este tour coincide con el estreno de un documental del mismo nombre, donde se repasa la historia, la amistad y la energía que han definido al grupo desde sus inicios hasta hoy.

Más de 40 años de éxitos que siguen sonando

Con más de cuatro décadas de carrera, David Summers, Rafa Gutiérrez, Dani Mezquita y Javi Molina conservan su formación original y continúan llenando estadios. Canciones como 'Devuélveme a mi chica', 'Te quiero', 'Venezia' y 'Marta tiene un marcapasos' forman parte del repertorio esperado.

El público peruano ha sido testigo de la evolución del grupo, que ha vendido millones de discos y mantiene una conexión emocional que trasciende generaciones.

Una noche especial para el público peruano

Perú ocupa un lugar destacado en la historia reciente de Hombres G. Durante su gira latinoamericana, la banda logró reunir a más de 200 mil personas, cifra que refleja el fuerte lazo con sus seguidores en la región.

El concierto del 29 de octubre promete convertirse en una velada inolvidable, donde Lima volverá a cantar al unísono con una de las agrupaciones más queridas del rock en español.

