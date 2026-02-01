Rebeca Escribens fue tendencia en redes sociales luego de que se viralizara una falsa noticia en la que se afirmaba su fallecimiento a causa de un paro cardiaco. El hecho generó desconcierto entre los seguidores de la conductora de América Televisión, lo que la llevó a pronunciarse fiel a su estilo.

“No estoy muerta!!! Solo ando de parranda”, escribió en mayúsculas la figura televisiva a través de sus historias en Instagram, donde además adjuntó la fake news, que incluso llevaba el logo del canal al que pertenece.

Rebeca Escribens desmintiendo su fallecimiento. Foto: Instagram.

Rebeca Escribens aclaró en redes sociales falsa noticia que anunció su muerte

Rebeca Escribens, quien se encuentra en el extranjero disfrutando de sus vacaciones, se vio sorprendida por la difusión de una falsa noticia que anunciaba su fallecimiento a causa de un paro cardiaco. Muchos usuarios interpretaron la información como real y lo compartieron en sus redes sociales.

Sin embargo, la presentadora se encargó de desmentirla recientemente a través de Instagram con un breve e irónico mensaje. Tras su aclaración, los cibernautas y seguidores de Escribens expresaron alivio, pero también su molestia por la viralización de este tipo de noticias falsas sin ningún sustento real.

¿Qué programa conducirá Rebeca Escribens en América TV?

La carismática conductora de 48 años, Rebeca Escribens, sería parte del renovado ‘América Hoy’, donde reemplazaría a Ethel Pozo, quien se marchó a Panamericana TV. La información fue asegurada por Pati Lorena, exproductora de Gisela Valcárcel, a través de TikTok. Cabe recordar que la presentadora dejó el espacio de América Espectáculos.

“El señor Pitillo ha dicho que como tiene, un sueldazo ya, pues ahora va a tener que trabajar, mi amor, en otro programa, o sea, la pasan en ‘América hoy’, Eso va a ser picante porque a la primera que la ‘retoquitos’ le diga así mal tercio a la Rebeca, la Rebeca se la traga con zapatos y todo, mi amor”, expresó Pati Lorena entre risas.