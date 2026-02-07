Melissa Loza atraviesa uno de los momentos más complejos de su vida personal luego de que su madre fuera diagnosticada con cáncer. La situación impactó profundamente en su entorno cercano, aunque también fortaleció los lazos familiares y el acompañamiento entre hermanos.

Durante una reciente emisión de ‘Esto es guerra’, la integrante del reality decidió dedicar unas palabras públicas no solo a su progenitora, sino también a todas las personas que enfrentan la misma enfermedad, gesto que generó una inmediata reacción de apoyo entre los televidentes.

Melissa Loza conmueve en ‘Esto es guerra’ con mensaje

En pleno programa en vivo, la modelo tomó la palabra para expresar el proceso personal que vive junto a su familia. Destacó la importancia del respaldo mutuo y la fe como pilares fundamentales para enfrentar este desafío que marcó su rutina diaria.

“Maravilloso de verdad que sí. No hay como la familia. Estoy en un aprendizaje muy lindo, personalmente y es proceso personal que lo estoy disfrutando mucho”, comentó Melissa, quien señaló que mantiene una actitud positiva pese al difícil diagnóstico.

Melissa dedica palabras de fortaleza a su madre

La competidora también reveló que permanece muy unida a sus hermanos, entre ellos Tepha Loza, con el objetivo de sostener el equilibrio emocional del hogar. Según explicó, el acompañamiento constante ha sido clave para afrontar esta etapa con esperanza.

“Madre, yo se que nos ve diariamente. Eres una guerrera de vida y eso me has enseñado hoy en día, nunca rendirnos y te dije de esto salimos juntas y el mundo se dará cuenta de lo que es capaz Cristo porque tú vas a salir de esto porque así va ser y asi lo decreto …cuando hay amor y hay fe todo es posible, madre te amo hasta el infinito y más allá”, precisó la modelo.

Saludo especial de Melissa Loza a pacientes que luchan contra el cáncer

En ese mismo espacio, la integrante de 'EEG' aprovechó para enviar un mensaje directo a quienes enfrentan la misma enfermedad que su madre. Aseguró que el equipo del programa mantiene presente a cada paciente en cada competencia.

“Quiero saludar a cada paciente que nosotros estamos con ustedes día a día tratando de alegrarles día a día... robándoles una sonrisa con cada punto de cada equipo de su preferencia, los queremos sabemos de su lucha y no somos ajenos a ellos”, sostuvo la modelo.