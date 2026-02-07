HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Transportistas bloquean av. Néstor Gambetta tras ataque a cobradora
Transportistas bloquean av. Néstor Gambetta tras ataque a cobradora      Transportistas bloquean av. Néstor Gambetta tras ataque a cobradora      Transportistas bloquean av. Néstor Gambetta tras ataque a cobradora      
Espectáculos

Melissa Loza conmueve en vivo en ‘Esto es guerra’ con emotivo mensaje para su madre que lucha contra el cáncer: “Eres una guerrera de vida”

La modelo Melissa Loza abrió su corazón en televisión nacional y habló del duro proceso familiar que enfrenta tras el diagnóstico de su madre.

Madre de Melissa Loza y Tepha Loza padece de cáncer.
Madre de Melissa Loza y Tepha Loza padece de cáncer. | Foto composición LR / Google / Instagram Melissa Loza

Melissa Loza atraviesa uno de los momentos más complejos de su vida personal luego de que su madre fuera diagnosticada con cáncer. La situación impactó profundamente en su entorno cercano, aunque también fortaleció los lazos familiares y el acompañamiento entre hermanos.

Durante una reciente emisión de ‘Esto es guerra’, la integrante del reality decidió dedicar unas palabras públicas no solo a su progenitora, sino también a todas las personas que enfrentan la misma enfermedad, gesto que generó una inmediata reacción de apoyo entre los televidentes.

TE RECOMENDAMOS

¡POR ESO NO SANAS! LA TERAPIA SOMÁTICA REVELA QUÉ GUARDA TU CUERPO | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Tepha Loza conmueve con emotivo mensaje a su madre que fue diagnosticada con cáncer: 'Perdóname si te fallé'

lr.pe

Melissa Loza conmueve en ‘Esto es guerra’ con mensaje

En pleno programa en vivo, la modelo tomó la palabra para expresar el proceso personal que vive junto a su familia. Destacó la importancia del respaldo mutuo y la fe como pilares fundamentales para enfrentar este desafío que marcó su rutina diaria.

“Maravilloso de verdad que sí. No hay como la familia. Estoy en un aprendizaje muy lindo, personalmente y es proceso personal que lo estoy disfrutando mucho”, comentó Melissa, quien señaló que mantiene una actitud positiva pese al difícil diagnóstico.

Melissa dedica palabras de fortaleza a su madre

La competidora también reveló que permanece muy unida a sus hermanos, entre ellos Tepha Loza, con el objetivo de sostener el equilibrio emocional del hogar. Según explicó, el acompañamiento constante ha sido clave para afrontar esta etapa con esperanza.

“Madre, yo se que nos ve diariamente. Eres una guerrera de vida y eso me has enseñado hoy en día, nunca rendirnos y te dije de esto salimos juntas y el mundo se dará cuenta de lo que es capaz Cristo porque tú vas a salir de esto porque así va ser y asi lo decreto …cuando hay amor y hay fe todo es posible, madre te amo hasta el infinito y más allá”, precisó la modelo.

PUEDES VER: Madre de Melissa y Tepha Loza fue diagnosticada con cáncer y sigue tratamiento alternativo contra la enfermedad: 'Está luchando'

lr.pe

Saludo especial de Melissa Loza a pacientes que luchan contra el cáncer

En ese mismo espacio, la integrante de 'EEG' aprovechó para enviar un mensaje directo a quienes enfrentan la misma enfermedad que su madre. Aseguró que el equipo del programa mantiene presente a cada paciente en cada competencia.

“Quiero saludar a cada paciente que nosotros estamos con ustedes día a día tratando de alegrarles día a día... robándoles una sonrisa con cada punto de cada equipo de su preferencia, los queremos sabemos de su lucha y no somos ajenos a ellos”, sostuvo la modelo.

Notas relacionadas
Tepha Loza conmueve con emotivo mensaje a su madre que fue diagnosticada con cáncer: "Perdóname si te fallé"

Tepha Loza conmueve con emotivo mensaje a su madre que fue diagnosticada con cáncer: "Perdóname si te fallé"

LEER MÁS
Madre de Melissa y Tepha Loza fue diagnosticada con cáncer y sigue tratamiento alternativo contra la enfermedad: "Está luchando"

Madre de Melissa y Tepha Loza fue diagnosticada con cáncer y sigue tratamiento alternativo contra la enfermedad: "Está luchando"

LEER MÁS
Roberto Martínez reaparece y dedica tierno saludo a la hija de Melissa Loza en su cumpleaños

Roberto Martínez reaparece y dedica tierno saludo a la hija de Melissa Loza en su cumpleaños

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Octavo Juzgado de Familia solicita prisión efectiva para Pamela López por incumplir normas contra Christian Cueva

Octavo Juzgado de Familia solicita prisión efectiva para Pamela López por incumplir normas contra Christian Cueva

LEER MÁS
Cirujano que operó a Magaly Medina responde a críticas por cómo quedó su rostro: "Tiene que evitar el estigma quirúrgico"

Cirujano que operó a Magaly Medina responde a críticas por cómo quedó su rostro: "Tiene que evitar el estigma quirúrgico"

LEER MÁS
Colectivo LGBTQ realiza plantón en contra de comentarios transfóbicos de Johanna San Miguel: “Exigimos que se retracte”

Colectivo LGBTQ realiza plantón en contra de comentarios transfóbicos de Johanna San Miguel: “Exigimos que se retracte”

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

EE.UU. felicita a fondo inversor EIG por la compra del 49,87% del principal gasoducto del Perú

¿A qué hora juega Universitario vs Cusco FC HOY por la fecha 2 de la Liga 1 2026?

Vladimiro Montesinos, en prisión hasta 2037: PJ anuló compurgación de pena

Espectáculos

Cirujano que operó a Magaly Medina responde a críticas por cómo quedó su rostro: "Tiene que evitar el estigma quirúrgico"

André Silva habría terminado con su esposa Adriana Álvarez, hija de Michelle Alexander: "Empezamos a transitar una etapa distinta"

Festival del Pisco Sour 2026: horarios, artistas y cómo ver gratis en la Plaza de Armas

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Vladimiro Montesinos, en prisión hasta 2037: PJ anuló compurgación de pena

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Fiscalía iniciará investigación por presunto mal uso de la franja electoral por parte de los partidos políticos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025