Un polémico momento se vivió en el set de 'Esto es guerra' luego de que usuarios en redes sociales denunciaron una presunta ayuda arbitral a favor de Melissa Loza durante una de las competencias de cultura general. El hecho se registró cuando la modelo fue consultada sobre qué ave aparece en la bandera de Ecuador.

Según los televidentes, el árbitro - encargado de velar por el cumplimiento de las reglas del programa - habría movido los labios mientras Melissa Loza pensaba su respuesta, lo que fue interpretado por algunos usuarios como un supuesto "soplo". Aunque esta acción no ha podido ser comprobada, el clip se viralizó rápidamente en redes sociales y generó una ola de críticas.

Usuarios cuestionan a árbitro por 'soplar' a Melissa Loza

Durante la edición del lunes 15 de diciembre, Katia Palma le preguntó a Melissa Loza sobre qué animal alado aparece en la bandera de Ecuador, dándole tres opciones. Mientras la competidora pestañeaba y parecía pensar la respuesta, el árbitro realizó un leve movimiento de labios que llamó la atención de los televidentes. Segundos después, Loza respondió: "A", correspondiente al cóndor.

Tras la emisión del programa, los usuarios exigieron la intervención de Peter Fajardo, productor del programa, y dejaron comentarios como: “Se supone que el árbitro está para evitar que soplen, no para soplar”, “Esto merece una sanción”, “Ahora sí hay pruebas, Peter Fajardo”, “Se pasó el árbitro” y “Hasta el árbitro está con los guerreros”.

¿Quién es Melissa Loza?

Melissa Loza, conocida como 'La diosa', es una conocida figura de los realities de competencia y modelo peruana. Es considerada una de las participantes históricas de 'Esto es guerra'. En redes sociales ha sido criticada por continuar en el reality a los 42 años; sin embargo, Loza ha respondido que las críticas no deberían centrarse en su edad, sino en su desempeño.

En los últimos días, la atención mediática también se ha puesto sobre ella tras revelar la delicada situación de salud que atraviesa su madre, María Guadalupe Vigil. “Yo soy una persona bien reservada, pero el amor que siento por mi mamá traspasa cualquier barrera. De esta vamos a salir juntas”, expresó la figura televisiva.