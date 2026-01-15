Darinka Ramírez robó suspiros a sus seguidores tras publicar un tierno vídeo en redes sociales junto a su hija mayor, fruto de su relación anterior con el futbolista Jefferson Farfán. En el clip, la modelo aparece luciendo su avanzado embarazo mientras disfruta de un momento tranquilo y familiar. Además, acompañó la publicación con la frase: "Ella sabe cómo enamorarme más", en alusión a la conexión con su pequeña.

En la instantánea, la modelo e influencer viste un polo color rosa mientras aparece junto a su hija mayor de tres años, quien se muestra emocionada ante la llegada del nuevo miembro de la familia. En el material audiovisual, se le escucha a la pequeña Luana decir muy emocionada: "Hermanita, te amo", mensaje que generó ternura entre los usuarios de redes sociales.

Darinka Ramírez anuncia su segundo embarazo con tierna fotografía

Durante la noche de Navidad, Darinka Ramírez anunció que se convertiría en madre por segunda vez junto a una tierna fotografía donde luce su pancita, mientras se observa la mano de su hija mayor y de su pareja. Cabe resaltar que la influencer ha mantenido con bajo siete llaves la identidad del progenitor de su segunda bebé.

Si bien surgieron rumores que señalaban al cantante Alberto Cotrina, vocalista de Los Conquistadores de la Salsa, como posible progenitor, Darinka desmintió la información y precisó que él está casado. Además, aclaró que mantiene en reserva su vida sentimental para proteger su tranquilidad: "Si no di más información es porque quiero mi relación y embarazo tranquilos".

Yahaira Plasencia resalta la dedicación de Darinka Ramírez por su hija

Yahaira Plasencia tuvo palabras de elogio para Darinka Ramírez por el rol que desempeña como madre de la última hija de Jefferson Farfán, ex pareja de la cantante de salsa. Durante una transmisión en vivo en TikTok, la intérprete de ‘Y le dije no’ fue consultada por una seguidora sobre la influencer y no dudó en destacar su esfuerzo y compromiso con la crianza de su pequeña de tres años.

“Me parece que es una chica que está saliendo adelante por su hijita, una hija hermosa, por cierto. Creo que cuando una es madre hace de todo; mi mamá lo ha hecho. Todas las mujeres del Perú son chamba, trabajadoras, emprendedoras, y creo que eso es lo que está haciendo ella”, expresó la cantante de salsa.