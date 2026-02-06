¿Cura el cáncer el veneno de la shushupe? Lo que dijo Rafael López Aliaga es falso y mortal

El domingo 1 de febrero, el candidato a la presidencia por el partido Renovación Popular, Rafael López Aliaga, se presentó en el programa ‘Sin medias tintas’ de Latina. Durante la entrevista, comentó que tuvo un criadero de serpientes shushupe porque su veneno tiene propiedades curativas.

“Sacarle el veneno [a la shushupe] para luego liofilizar, o sea ponerlo seco, y exportarlo a Argentina para curar el cáncer, cura el cáncer”, dijo el candidato presidencial.

Sin embargo, PerúCheck revisó investigaciones sobre los beneficios de esta sustancia y encontró que, si bien los científicos están estudiando cómo este veneno podría ayudar a combatir el cáncer, no hay pruebas suficientes que garanticen la cura de la enfermedad.

¿Qué son las serpientes ‘shushupe’?

El nombre científico de la shushupe es Lachesis muta, la serpiente venenosa más grande de Sudamérica, de acuerdo al Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP). Su veneno es calificado como tóxico y podría ocasionar la muerte, debido a que provoca la rotura de los vasos sanguíneos y la coagulación de la sangre.

Serpiente conocida como "shushupe" | Fuente: Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana.

¿Qué estudios existen sobre las propiedades curativas del veneno de las serpientes?

Información difundida por la Revista de Divulgación Científica Panamacani, de la Universidad de Colima, revela que en el veneno de la serpiente Bothrops jararacá, del Brasil, se halla el medicamento conocido como ‘captopril’, que sirve para controlar la hipertensión.

“Este es el primer activo comercial obtenido a partir de una especie venenosa para tratar un padecimiento clínico. La acción de este fármaco es inhibir a la enzima convertidora de angiotensina (ECA) y este fármaco es utilizado en pacientes con hipertensión e insuficiencia cardiaca congestiva”, detalla la publicación.

En el caso específico del tratamiento del cáncer, según el Centro Nacional de Información de Biotecnología de Estados Unidos, las sustancias que contienen el veneno de las serpientes han sido evaluadas ampliamente, debido a que éstas al aislarse y analizarse pueden unirse a las membranas de las células cancerosas. Esto impide que las células se desplacen a otros órganos y sigan incrementándose.

En esa línea, en el Perú existe un equipo de científicos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) que estudia cómo los componentes del veneno de las serpientes pueden convertirse en tratamientos contra el cáncer de mama, pulmón y colon.

PerúCheck se comunicó con el científico que lidera esta investigación, el doctor Dan Vivas, investigador del Laboratorio de Biología Molecular de la UNMSM, quien confirmó que no existe evidencia científica publicada a nivel mundial que demuestre que el veneno de serpiente, como tal, cure el cáncer.

“Lo que sí está comprobado es que dentro del veneno existen moléculas específicas que, tras ser aisladas y purificadas, han mostrado capacidad para inhibir el crecimiento, la proliferación y la migración de células tumorales en estudios de laboratorio en modelos animales. Sin embargo, aún no existen ensayos clínicos exitosos en humanos. Por lo tanto, estos compuestos representan actualmente una promesa biotecnológica, pero no una realidad clínica”, explicó.

El especialista resaltó que es importante aclarar que la administración del veneno completo es muy peligroso, ya que puede llevar a una persona a la muerte. “El veneno es una mezcla compleja de toxinas diseñada naturalmente para inmovilizar y matar a la presa, no para tratar enfermedades humanas”, dijo.

El veneno de la serpiente debe ser analizado por especialistas: no se recomienda acudir directamente

La titular de la Secretaría de Incidencia Política del Colegio Médico del Perú, Magaly Blas Blas, conversó con PerúCheck y detalló que sí es cierto que existen estudios que analizan los aportes del veneno de serpiente a los medicamentos, pero es importante que no se acceda a estas sustancias como remedios naturales porque podría llevar a la muerte.

“Hasta la fecha no hay ensayos clínicos en humanos que respalden la afirmación del candidato. La ciencia tiene procesos que hay que seguir y saltarse estas fases podría poner en riesgo a la población, porque el veneno de la serpiente es hemotóxico. Cuando hablamos de su participación en la ciencia no lo consideramos en su forma pura. Ahí lo que hay son moléculas específicas que se llaman péptidos y enzimas”, explicó la infectóloga.

La médico comentó que el veneno de la serpiente al ingresar al cuerpo humano altera la coagulación y destruye los tejidos, razón por la cual los pacientes mueren de hemorragias. “El veneno por definición está diseñado para matar presas, no está diseñado para curar gente. Es sumamente peligroso y hasta mortal que alguien intente inocular el veneno de una shushupe para intentar curarse contra el cáncer”, añadió.

PerúCheck intentó comunicarse con el candidato para obtener sus descargos, pero hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta.

Conclusión

No hay evidencia científica que confirme que el veneno de la serpiente shushupe cure el cáncer. Si bien hay científicos que estudian las propiedades de algunas moléculas del veneno de las serpientes, y que hay enzimas en éste que pueden atacar a las células cancerígenas, “sacarle el veneno [a la shushupe]” porque “cura el cáncer”, como dijo el candidato de Renovación Popular conlleva un riesgo mortal, de acuerdo con especialistas. Por estos motivos, PerúCheck califica las declaraciones de Rafael López Aliaga como falsas.

Nota elaborada por PerúCheck: Valeria Coca.