Día Mundial contra el Cáncer: ¿Qué chequeos debes hacerte según tu edad?

APESEG exhorta a la prevención y detección temprana para reducir el impacto físico, emocional y económico.

En Perú, se diagnostican más de 69 mil casos de cáncer anualmente, con tratamientos que oscilan entre 200 mil y 450 mil soles. Fuente: Difusión.
Según la Sociedad Americana contra el Cáncer, 7 de cada 10 pacientes abandonan el tratamiento contra el cáncer por no poder cubrir estos costos. Por eso, la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (APESEG) recuerda la importancia de la prevención y los chequeos oportunos como herramientas para aumentar las posibilidades de detección temprana y mejorar los resultados del tratamiento.

En el Perú se diagnostican más de 69 mil casos de cáncer al año, y el costo del tratamiento puede oscilar entre 200 mil y 450 mil soles, lo que representa un fuerte impacto económico para los pacientes y sus familias”, señala Eduardo Chávez de Piérola, gerente legal de APESEG, con motivo del Día Mundial contra el Cáncer, que se conmemora cada 4 de febrero.

Para facilitar la detección temprana de diferentes tipos de cáncer, APESEG detalla los exámenes preventivos sugeridos por grupo etario:

  • Mujeres de 25 a 64 años: examen preventivo de cáncer de cuello uterino.
  • Hombres a partir de los 40 años: evaluación para la detección temprana de cáncer de próstata.
  • Hombres y mujeres de 40 años o más: examen clínico de mama y mamografía para detección temprana del cáncer de mama.
  • Hombres y mujeres de 50 años o más: prueba de sangre oculta en heces y colonoscopia para identificar lesiones premalignas y cáncer de colon.

¿Qué pasos debo seguir?

Chequeos preventivos. Realiza pruebas preventivas para identificar o disminuir considerablemente el impacto del cáncer.

Seguro oncológico. Considera la contratación de un seguro de salud con cobertura oncológica para acceder con mayor rapidez y menos incertidumbre financiera a tratamiento y controles regulares.

Detección temprana. APESEG destaca que los autoexámenes y exámenes clínicos regulares son herramientas útiles para descubrir el cáncer en etapas iniciales, cuando las tasas de éxito del tratamiento son mayores.

Existen dos tipos de seguro oncológico. Estos son:

Con coberturas médicas: incluyen atención clínica, cirugías, quimioterapia, radioterapia y hospitalización, y suelen contemplar chequeos anuales gratuitos como parte de la prevención.

Indemnizatorios: brindan un monto pactado al asegurado tras el diagnóstico confirmado, aunque no cubren tratamientos.

Los seguros oncológicos pueden tener primas accesibles, incluso desde precios mensuales modestos, dependiendo de la edad y cobertura elegida. Los interesados pueden acceder a www.dimequetienesseguro.com para conocer información sobre los seguros más solicitados en el mercado peruano.

La información presentada en este espacio fue proporcionada por terceros y no necesariamente reflejan el punto de vista de La República.

