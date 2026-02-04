HOYSuscripcion LR Focus

Milagros Jáuregui manipula a niñas víctimas de abuso para obligarlas a ser madres | Fuerte y Claro

Espectáculos

Jorge Benavides se pronuncia sobre la reacción de Magaly Medina por parodiar su cirugía estética: "A la señora no le ha gustado mucho"

Días atrás, Jorge Benavides apareció con embutidos en el rostro, simulando los labios inflamados de Magaly Medina. La 'Urraca' no tardó en hablar sobre la imitación y lanzó una crítica al humorista.

Uno de los personajes más populares de Jorge Benavides es 'Mascaly', una parodia de Magaly Medina.
Uno de los personajes más populares de Jorge Benavides es 'Mascaly', una parodia de Magaly Medina. | Foto: composición LR/ATV

Jorge Benavides se pronunció sobre la reacción de Magaly Medina a la parodia de su cirugía en el rostro. Semanas atrás, el humorista generó revuelo con un video en el que imitaba a la conductora de televisión en su reaparición tras someterse a una operación estética en Argentina. Fiel a su estilo, JB decidió usar dos chorizos para simular los labios inflamados de la periodista, detalle que no pasó desapercibido por los usuarios.

En las redes sociales, el clip acumuló millones de vistas y miles de comentarios hilarantes. En medio de esa situación, la propia 'Urraca' rompió su silencio con un comentario crítico hacia los guiones del comediante y el uso recurrente que hace del personaje 'Mascaly'.

YOGA: MITOS, VERDADES Y BENEFICIOS | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Magaly Medina se muestra feliz con resultados de su cirugía 'deep plane': 'Ya no tengo esos moreteados'



"No le ha gustado mucho": Jorge Benavides sobre la reacción de Magaly Medina a su parodia

En una reciente entrevista para 'Al Sexto Día', JB reveló que estaba al tanto de una reacción negativa por parte de Magaly Medina a esa imitación, la cual, cabe mencionar, no fue la única que se hizo viral. "Tengo entendido que a la señora no le ha gustado mucho", declaró.

En esa línea, el extalento de ATV dejó entrever que 'Mascaly' seguirá figurando en su repertorio en la nueva etapa que emprende en Panamericana TV, si bien apunta a mostrar un espacio innovador. "Es parte de, o sea, es uno de los personajes que yo tengo, porque la idea es entrar con el programa totalmente renovado", sentenció.

¡Vuelve a la TV! Magaly Medina anuncia fecha de estreno de su programa en ATV tras recuperarse de su cirugía facial



¿Cómo reaccionó Magaly Medina a parodia realizada por Jorge Benavides?

Magaly Medina afirmó no sentirse afectada por la parodia de Jorge Benavides, sino más bien fascinada en tanto exista repercusión mediática. "Tengo la correa ancha. A mí me encanta mientras haya rebote", declaró en entrevista con Infobae. Según manifestó la conductora de 'Magaly TV: la firme', su filosofía desde que inició en el espacio de espectáculos es mostrarse receptiva por una importante razón: "Mientras hablen, sea bien de ti o mal de ti, todo suma, todo está perfecto".

A pesar de ello, no dejó pasar la oportunidad de comentar con voz crítica el trabajo más reciente del humorista, quien desde el 9 de febrero 2026 inicia una nueva etapa en Panamericana TV tras dejar ATV. "A JB le deseo lo mejor. Ojalá sus guiones mejoren porque los sábados se había convertido realmente en una pastilla para dormir. Ojalá que allá no siga valiéndose de mi personaje y pueda crear nuevos; que pueda sacar todo el talento que sé que tiene", agregó.

Por último, Magaly afirmó que ella no se molestaba por las imitaciones del humorista, incluso cuando él hacía fuertes parodias durante su época en Latina. "Yo nunca me picaba. Cuando yo estaba en Latina eran otras épocas. JB era JB y yo un personaje que recién aparecía en el sistema televisivo, pero él me imitaba de una manera horrible. Jamás se lo censuré. Nunca le dije tampoco nada", sentenció.

