Alianza Lima oficializa la salida de Sergio Peña y Miguel Trauco
Alianza Lima oficializa la salida de Sergio Peña y Miguel Trauco     
Edison Flores y Ana Siucho se habrían reconciliado tras anunciar el fin de su matrimonio: 'América Hoy' muestra pruebas

Imágenes compartidas en redes sociales y un emotivo momento familiar hace solo unas semanas, avivan los rumores de reconciliación entre Edison Flores y Ana Siucho, luego del fin de su romance el año pasado.

Edison Flores y Ana Siucho fueron uno de los matrimonios más sólidos. Foto: Composición LR/Captura/Instagram
Edison Flores y Ana Siucho fueron uno de los matrimonios más sólidos. Foto: Composición LR/Captura/Instagram

Edison Flores vuelve a estar en el centro de la atención mediática, pero esta vez no por su desempeño en la cancha, sino por lo que parece ser un acercamiento con Ana Siucho, su aún esposa. Las especulaciones sobre una posible reconciliación entre la pareja surgieron después de que ambos fueran vistos juntos en el Estadio Monumental durante la tradicional ‘Noche crema’ de Universitario de Deportes.

El 27 de enero, la doctora compartió una serie de imágenes en su cuenta de Instagram donde se muestra junto a Edison Flores y sus dos hijas. Las fotos, cargadas de ternura y complicidad familiar, encendieron las redes sociales y provocaron una ola de comentarios de seguidores que no tardaron en notar el posible acercamiento entre ambos, a meses de que el futbolista anunciara su separación.

¿Edison Flores y Ana Siucho retomaron su relación?

En julio de 2023, Edison Flores sorprendió a sus seguidores al confirmar su separación de Ana Siucho, con quien contrajo matrimonio en diciembre de 2019 en una mediática ceremonia que fue transmitida en vivo por televisión nacional. La noticia del distanciamiento conmocionó a sus fanáticos, quienes veían en ellos una de las parejas más estables del medio local.

Sin embargo, la reciente aparición pública de ambos ha dado pie a una nueva narrativa. En la publicación realizada por Siucho, se observa a la familia completa durante la ‘Noche Crema’, evento en el que Universitario de Deportes presentó a su plantel para la temporada 2026. “Lo feliz que me hacen mis amores. Cremas de inicio a fin”, escribió la doctora en su publicación, mensaje que fue interpretado por muchos como una señal de armonía y cercanía familiar.

Cabe destacar que en aquella postal se encontraba Ana Siucho junto a Edison Flores y sus bebes, por lo que el término "mis amores" muchos interpretaron que también habría sido dirigido al futbolista de la selección peruana.

El emotivo gesto de Edison Flores con sus hijas durante la ‘Noche Crema’

Durante la ceremonia deportiva, Edison Flores protagonizó uno de los momentos más emotivos de la noche. El mediocampista de Universitario ingresó al campo tomado de la mano de una de sus hijas, mientras sostenía en brazos a la menor, escena que fue recibida con aplausos y emoción por parte de los hinchas asistentes al estadio.

La imagen de Edison Flores y Ana Siucho acompañando a sus hijas en este evento no pasó desapercibida para los medios de comunicación. El programa 'América hoy' mostró imágenes exclusivas del momento familiar, reforzando las versiones que circulan sobre una posible reconciliación. Aunque ninguno de los dos ha confirmado oficialmente que han retomado su relación, la interacción visible y la cercanía entre ambos generan muchas expectativas.

