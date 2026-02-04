Edison Flores es baja y Andy Polo está en duda para el Universitario vs Cusco por la fecha 2 de la Liga 1
Este sábado 7 de febrero, Universitario se enfrentará a Cusco FC por la fecha 2 del Torneo Apertura de la Liga 1, donde Andy Polo podría sumarse a Edison Flores como baja. Sin embargo, el club lo esperará.
Este sábado 7 de febrero, Universitario de Deportes visitará a Cusco FC por la fecha 2 del Torneo Apertura de la Liga 1, encuentro que se disputará en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Sin embargo, la 'U' tendrá una baja sensible y otra por confirmarse, por lo que Javier Rabanal no podría contar con estos dos jugadores y deberá replantear su esquema para buscar los tres puntos como visitante.
Según información mencionada en el programa L1 Max, Edison Flores no estará presente en el encuentro debido a una lesión que no es grave, por lo que no quieren arriesgarlo. Mientras que Andy Polo está en duda y lo esperarán hasta último momento para ver su evolución en los próximos días.
PUEDES VER: Erick Osores lanza advertencia a los rivales de Universitario en Liga 1: "Ir al Monumental es asumir prácticamente una derrota"
Edison Flores no estará en el partido contra Cusco
Según la información del periodista Gustavo Peralta, lo que pudo recoger es que a Flores lo van a guardar, mientras que Polo es muy probable que no viaje, aunque lo van a esperar. De no hacerlo, esta situación generaría dos bajas sensibles para el conjunto crema.
"Edison Flores no viaja; me dicen que no es grave, pero prefieren que se quede descansando pensando en la tercera fecha frente a Cienciano. Andy Polo está en duda y lo van a esperar hasta el final; lo más probable es que no viaje, pero aún no está confirmado", explicó en el programa.
PUEDES VER: Director Deportivo del Bayern Múnich explicó por qué dejaron ir a Felipe Chávez: “Tenemos un plan para su desarrollo"
¿Cuándo juega Universitario contra Cusco?
Universitario enfrentará a Cusco este sábado 7 de febrero, desde las 8.00 p. m., por la segunda fecha del Torneo Apertura. La ‘U’, que se encuentra segunda, buscará seguir sumando puntos.