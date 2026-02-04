HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

Edison Flores es baja y Andy Polo está en duda para el Universitario vs Cusco por la fecha 2 de la Liga 1

Este sábado 7 de febrero, Universitario se enfrentará a Cusco FC por la fecha 2 del Torneo Apertura de la Liga 1, donde Andy Polo podría sumarse a Edison Flores como baja. Sin embargo, el club lo esperará.

Edison Flores no estará presente contra Cusco FC. Foto: Instagram

Este sábado 7 de febrero, Universitario de Deportes visitará a Cusco FC por la fecha 2 del Torneo Apertura de la Liga 1, encuentro que se disputará en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Sin embargo, la 'U' tendrá una baja sensible y otra por confirmarse, por lo que Javier Rabanal no podría contar con estos dos jugadores y deberá replantear su esquema para buscar los tres puntos como visitante.

Según información mencionada en el programa L1 Max, Edison Flores no estará presente en el encuentro debido a una lesión que no es grave, por lo que no quieren arriesgarlo. Mientras que Andy Polo está en duda y lo esperarán hasta último momento para ver su evolución en los próximos días.

Edison Flores no estará en el partido contra Cusco

Según la información del periodista Gustavo Peralta, lo que pudo recoger es que a Flores lo van a guardar, mientras que Polo es muy probable que no viaje, aunque lo van a esperar. De no hacerlo, esta situación generaría dos bajas sensibles para el conjunto crema.

"Edison Flores no viaja; me dicen que no es grave, pero prefieren que se quede descansando pensando en la tercera fecha frente a Cienciano. Andy Polo está en duda y lo van a esperar hasta el final; lo más probable es que no viaje, pero aún no está confirmado", explicó en el programa.

¿Cuándo juega Universitario contra Cusco?

Universitario enfrentará a Cusco este sábado 7 de febrero, desde las 8.00 p. m., por la segunda fecha del Torneo Apertura. La ‘U’, que se encuentra segunda, buscará seguir sumando puntos.

