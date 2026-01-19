La pronta llegada de Sekou Gassama a la pretemporada de Universitario de Deportes despierta mucha expectativa entre los aficionados del vigente tricampeón del fútbol peruano. La expectativa por el arribo del futbolista español también se encuentra presente entre los dirigidos por Javier Rabanal. Uno de los que se pronunció sobre este tema fue el volante Edison Flores.

El popular 'Orejitas', quien es uno de los referentes del plantel merengue, señaló que todavía no conocen a su nuevo compañero; en ese sentido, espera que el atacante 30 años venga con mucha 'hambre' de lograr cosas importantes en la institución.

Edison Flores ilusionado con la llegada de Gassama

Durante una transmisión en sus redes sociales, Edison Flores contestó algunas consultas de los aficionados cremas. Al ser consultado sobre Gassama, el mediocampista de la selección peruana se mostró ilusionado con el nuevo fichaje de Universitario.

"No conocemos todavía a Gassama. No lo conocemos todavía. Creo que viene el lunes o martes, si no me equivoco; nos dijeron que venía. Bueno, espero que venga con muchas ansias, mucha hambre, y ganas de hacer las cosas bien aquí, en el club (...). Vamos a darle todo el apoyo para que pueda ser importante para nosotros", manifestó.

¿Cuándo llegará Sekou Gassama a Universitario?

De acuerdo a Franco Velasco, administrador de la 'U', Sekou Gassama todavía no logró sumarse a la pretemporada del equipo debido a problemas estrictamente familiares. Se espera que el futbolista llegue a la capital el próximo miércoles 21 de enero a las 6.00 a. m., según reveló el periodista Gustavo Peralta en su cuenta de Twitter.

Fichajes de Universitario en el 2026

Universitario de Deportes se reforzó con 5 jugadores para afrontar la Liga 1 y la Copa Libertadores. En el caso de Diego Romero, este regresó al club tras culminar su préstamo en Banfield de Argentina.