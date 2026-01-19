HOYSuscripcion LR Focus

Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Edison Flores ilusionado a pocos días de la llegada de Sekou Gassama a Universitario: "Espero que venga con mucha hambre"

El experimentado volante indicó cómo van a recibir al flamante fichaje de origen senegalés, quien se sumará en los próximos días a la pretemporada de Universitario de Deportes.

Edison Flores es uno de los capitanes de Universitario de Deportes. Foto: composición LR/Universitario
Edison Flores es uno de los capitanes de Universitario de Deportes. Foto: composición LR/Universitario

La pronta llegada de Sekou Gassama a la pretemporada de Universitario de Deportes despierta mucha expectativa entre los aficionados del vigente tricampeón del fútbol peruano. La expectativa por el arribo del futbolista español también se encuentra presente entre los dirigidos por Javier Rabanal. Uno de los que se pronunció sobre este tema fue el volante Edison Flores.

El popular 'Orejitas', quien es uno de los referentes del plantel merengue, señaló que todavía no conocen a su nuevo compañero; en ese sentido, espera que el atacante 30 años venga con mucha 'hambre' de lograr cosas importantes en la institución.

PUEDES VER: Revelan por qué el fichaje de César Inga por Kansas City está paralizado: 'El club aduce que invirtió más de lo previsto'

lr.pe

Edison Flores ilusionado con la llegada de Gassama

Durante una transmisión en sus redes sociales, Edison Flores contestó algunas consultas de los aficionados cremas. Al ser consultado sobre Gassama, el mediocampista de la selección peruana se mostró ilusionado con el nuevo fichaje de Universitario.

"No conocemos todavía a Gassama. No lo conocemos todavía. Creo que viene el lunes o martes, si no me equivoco; nos dijeron que venía. Bueno, espero que venga con muchas ansias, mucha hambre, y ganas de hacer las cosas bien aquí, en el club (...). Vamos a darle todo el apoyo para que pueda ser importante para nosotros", manifestó.

¿Cuándo llegará Sekou Gassama a Universitario?

De acuerdo a Franco Velasco, administrador de la 'U', Sekou Gassama todavía no logró sumarse a la pretemporada del equipo debido a problemas estrictamente familiares. Se espera que el futbolista llegue a la capital el próximo miércoles 21 de enero a las 6.00 a. m., según reveló el periodista Gustavo Peralta en su cuenta de Twitter.

PUEDES VER: Juan Reynoso reordena a Melgar a poco de iniciar la Liga 1: delantero deja el club para fichar por histórico de Argentina

lr.pe

Fichajes de Universitario en el 2026

Universitario de Deportes se reforzó con 5 jugadores para afrontar la Liga 1 y la Copa Libertadores. En el caso de Diego Romero, este regresó al club tras culminar su préstamo en Banfield de Argentina.

  • Javier Rabanal (DT)
  • Diego Romero (arquero)
  • Caín Fara (defensa)
  • Héctor Fertoli (volante)
  • Sekou Gassama (delantero)
  • Lisandro Alzugaray (delantero)
  • Miguel Silveira (delantero).
