Espectáculos

Ministerio Público inicia investigación preliminar a Bryan Torres por presunto intento de feminicidio contra Samahara Lobatón

Bryan Torres se encuentra en el ojo público luego que agredió físicamente a Samahara Lobatón.

Inician investigación preliminar a Bryan Torres por presunto intento de feminicidio contra Samahara.
Inician investigación preliminar a Bryan Torres por presunto intento de feminicidio contra Samahara. | Composición LR / Google

El caso que involucra a Bryan Torres y Samahara Lobatón ha generado gran repercusión en medios y redes sociales. Como se recuerda, la denuncia detalla que el cantante agredió físicamente a la tiktoker, situación que provocó la intervención de las autoridades. Ante ello, el Ministerio Público inició la investigación preliminar contra el salsero, según informaron a La República.

Según reportes oficiales, la madre de la víctima, Melissa Klug, solicitó que se iniciaran las pesquisas para evitar que el músico salga del país y asegurar la protección de su hija. La publicación de un video que muestra la agresión impulsó la pronta acción del Ministerio Público.

lr.pe

Abren investigación preliminar contra Bryan Torres

“La Cuarta Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de Lima Centro (Cuarto Despacho) inició investigación preliminar contra Bryan Torres por el presunto delito de tentativa de feminicidio en agravio de su pareja, Samahara Lobatón”, informó la institución a través de su nota de prensa enviada a la redacción de La República.

El fiscal a cargo del caso, Eddy Torvisco Tipiana, analizó la denuncia presentada por Melissa Klug, incluyendo los videos que evidencian la agresión, y emitió la disposición para iniciar las diligencias correspondientes.

lr.pe

Diligencias y medidas adoptadas en caso de Samahara Lobatón

La denuncia fue presentada el 12 de enero ante la comisaría de Monterrico. La dependencia policial comunicó el hecho al despacho fiscal, que de inmediato remitió el caso a la División de Investigación Criminal (Depincri) de Surco.

El objetivo principal de estas diligencias es determinar las responsabilidades penales que correspondan según la gravedad de los hechos, garantizando una investigación exhaustiva y con apego a la ley.

