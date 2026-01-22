HOYSuscripcion LR Focus

Melissa Klug pide a Samahara Lobatón que se aleje de Bryan Torres tras agresión: “Me he arrodillado ante Dios por mi hija”

Melissa Klug afirmó que su principal deseo es que Samahara Lobatón reciba ayuda profesional y, al referirse a su situación, la comparó con el caso de Lady Guillén, cuando esta defendía públicamente a su agresor.

Melissa Lobatón recurre a la oración Foto: Composición LR
Melissa Lobatón recurre a la oración Foto: Composición LR

Melissa Klug volvió a pronunciarse públicamente para referirse al difícil momento que atraviesa luego de que su hija, Samahara Lobatón, sea víctima de agresión por parte de su pareja, Bryan Torres. La 'Blanca de Chucuito' aseguró que ha encontrado refugio en la oración como una forma de sobrellevar la situación y pedir por la recuperación emocional de su hija.

En declaraciones a un medio local, Klug reveló que ha suplicado a su hija, fruto de su relación con Abel Lobatón, que se aleje definitivamente del cantante de salsa. Asimismo, afirmó que continuará defendiéndola, pese a que Samahara habría señalado que su madre "está haciendo show".

¿QUÉ ES LA DEPENDENCIA EMOCIONAL Y CÓMO SUPERARLA? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL Y DANIELLA SALINAS

PUEDES VER: Jesús Barco expresa su apoyo a Melissa Klug en medio de acusaciones de agresión a Samahara Lobatón: 'Lo estás haciendo bien'

Melissa Klug pide que su hija reciba apoyo psicológico

En entrevista con Trome, Melissa Klug aseguró que su mayor deseo es que Samahara reciba ayuda profesional. "Me he arrodillado ante Dios, le he orado y le he pedido tanto por mi hija, por mis nietos, para que este proceso se acelere. Lo que más deseo es que mi hija se cure, vaya a terapia con psicólogos que la ayuden y la saquen de esa dependencia emocional que tiene", declaró.

En esa misma línea, la empresaria relató que un caso mediático de violencia familiar la llevó a reflexionar sobre la situación de su hija. "Me pasaron un video de la entrevista que le hicieron a Lady Guillén cuando fue atacada y verla defendiendo a su agresor en su momento fue como ver a Samahara, porque así lo defiende", expresó.

PUEDES VER: Difunden chats en los que Samahara Lobatón cuestiona a su madre, Melissa Klug, sobre caso contra Bryan Torres: 'Está haciendo su show'

Difunden chats en los que Samahara Lobatón cuestiona a su madre

Por otro lado, Karla Álvarez, conocida en redes sociales como 'La Mana', difundió presuntos chats atribuidos a Samahara Lobatón, en los que se refiere de manera crítica a su madre. Los mensajes se dieron a conocer en medio de la denuncia que Melissa Klug presentó contra Bryan Torres por el delito de feminicidio en grado de tentativa.

"Ja, ja, ja. No la conoces. Ella vive en su mundo; no te comas películas que no son reales. Ella está haciendo su show. ¿Tú crees que un solo día ha preguntado por mis hijos o por cómo están? Ja, ja, ja. ¡Por favor!", se lee en el contenido atribuido a Samahara.

