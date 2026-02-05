Molly Gereda niega que Christian Domínguez le haya coqueteado. | Foto composición LR / Google / Instagram de Molly Gereda

La polémica surgió a partir de un fragmento difundido en redes sociales que dio a entender un supuesto coqueteo de Christian Domínguez hacia Molly Gereda. La respuesta se viralizó con rapidez y desató la incomodidad de la pareja de Karla Tarazona.

Ante la confusión, la cantante decidió aclarar los hechos y desmentir cualquier insinuación. La artista remarcó que nunca existió una intención romántica por parte del cumbiambero, quien además es el dueño de la orquesta Puro Sentimiento, orquesta donde formó parte de su delantera.

Molly Gereda niega coqueteo de Christian Domínguez

El episodio tuvo origen en el pódcast conducido por Xiomy Kanashiro, donde Molly fue consultada sobre un presunto acercamiento del líder de Puro Sentimiento. En ese momento, optó por no responder de forma directa y tomó un shot, gesto que luego fue interpretado de manera equivocada.

En el programa se escuchó la pregunta: “¿Te ha coquetado Christian Domínguez? (Molly: Toma un chupito)… ustedes ya saben lo que significa tomar el chupito”, escena que, según explicó después, no representó su respuesta real.

Podcast de Xiomy Kanashiro habría editado la respuesta de Molly Gereda sobre Christian Domínguez

Días más tarde, Molly Gereda decidió dar su versión completa en el espacio 'Un Día en el Mall'. Allí sostuvo que su declaración fue editada y que sí negó el supuesto coqueteo durante la grabación original.

“Estoy aquí para aclarar todo, para decir la verdad, estoy tranquila (…) Es un programa que se está empezando (sobre el pódcast de Xiomy), he sido una invitada, en sí el video se puede ver claramente que está editado. Cuando hicieron esa pregunta dije que no me coqueteó, la verdad es que no. Cuando tomé el shot ha sido por otra pregunta”, explicó.

¿Cuál es la verdadera relación entre Molly Gereda y Christian Domínguez?

La cantante también precisó que su vínculo con Christian Domínguez siempre fue profesional. Recordó que él es uno de los dueños de Puro Sentimiento y que su permanencia en la agrupación se dio únicamente en calidad de trabajadora.

Además, descartó que su salida del grupo esté relacionada con la polémica y afirmó que conversó con el cumbiambero tras su renuncia, dejando claro que no existió conflicto personal ni malentendidos entre ambos.