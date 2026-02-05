Reportero de Magaly Medina critica duramente a conductores de +QTV tras estreno: “Creo que sobra María Pía”
Gianfranco Pérez no tuvo reparos en cuestionar el desempeño de los conductores de +QTV y aseguró que varios de ellos no encajan.
El estreno del canal de YouTube +QTV, conducido por María Pía Copello junto a un panel de figuras del espectáculo y las redes sociales, no pasó desapercibido y sigue generando fuertes críticas. Esta vez, un reportero del programa de Magaly Medina cuestionó duramente el desempeño del espacio y, en especial, la participación de varios de sus conductores tras la emisión del segundo programa.
Reportero Gianfranco Pérez critica el nuevo podcast de María Pía Copello
El reportero Gianfranco Pérez fue directo al señalar que María Pía no encaja en la dinámica del formato. "Segundo programa de María Pía y lo único que queda decir es: María Pía, tú no eres para tu programa. Sal de ahí, hazle un favor a tu programa y sal", afirmó.
Además, comparó su desempeño con el de otros panelistas como Diego Rivera y Flavia López, asegurando que ninguno logra integrarse realmente a la mesa de conversación. "No son parte del lenguaje en la mesa, están sentados nada más", añadió.
El reportero de la popular 'Urraca' también evaluó al resto del elenco y destacó que Dafonseka fue quien más aportó al programa. Incluso recordó que el influencer fue sincero al admitir que no podía desarrollarse con normalidad. En contraste, criticó a Daniela Darcourt, señalando que no logra conectar con el público y que su secuencia de llamadas y canto resultó aburrida, además de recurrir a momentos emotivos que calificó como 'televisión sobre televisión'.
Finalmente, el periodista concluyó que el programa cuenta con demasiados personajes que no suman al contenido. "El que ha mejorado es Israel Dreyfus, habló de Combate y se le acabó el tema. Creo que sobran personajes. Creo que sobra Diego, sobra Flavia, sobra María Pía", sentenció, dejando en claro que, a su juicio, el formato necesita ajustes urgentes.
¿Quiénes son la competencia de María Pía Copello en YouTube?
- ‘La Manada’ con Mario Irivarren, Laura Spoya, Gerardo Pe y Suheyn Cipriani. Se transmite de lunes a viernes a las 11:00 a. m. por SatélitePlus, el canal digital de Jefferson Farfán.
- ‘Nadie se salva’, de La Roro Network, con Gabriel Calvo, Pablo Saldarriaga y Jhovan Tomasevich. Se transmite de lunes a viernes al aire de 10:00 a. m. a 11:45 a. m.
- ‘Mostritos y Pirañas’, canal GV Play que le pertenece a Gisela Valcárcel. Este programa de streaming de Actualidad se emite de lunes a viernes de 10:00 a. m. a 11:30 a.m.