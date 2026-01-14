HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Samahara Lobatón reaparece y comparte emotivo abrazo con su madre, Melissa Klug, tras hacerse pública la agresión de Bryan Torres

Melissa Klug y su hija Samahara Lobatón protagonizaron un conmovedor reencuentro en medio la difícil situación que vive la influencer, quien fue maltratada por Bryan Torres, el padre de sus dos últimos hijos.

Actualmente, Melissa Klug ha denunciado a Bryan Torres por feminicidio en grado de tentativa en agravio de su hija Samahara Lobatón.
Actualmente, Melissa Klug ha denunciado a Bryan Torres por feminicidio en grado de tentativa en agravio de su hija Samahara Lobatón. | Foto: composición LR/Willax

La agresión perpetrada por Bryan Torres en agravio de Samahara Lobatón, madre de sus dos últimos hijos, continúa sacudiendo al mundo de la farándula nacional. En una reciente actualización, 'Amor y Fuego' mostró la reaparición de la influencer ante las cámaras y el emotivo abrazo que compartió con su progenitora, Melissa Klug, luego de que se hiciera público el caso a través de ese mismo programa.

Klug, quien anteriormente había expresado su desaprobación por el cantante, también se pronunció con firmeza al respecto, dejando en claro que seguirá en pie la denuncia que interpuso contra el salsero, pero también expresando el temor que siente por su hija, fruto de su relación con el exfutbolista Abel Lobatón, y por la de sus nietos.

Melissa Klug denunció a Bryan Torres por agredir a Samahara Lobatón: empresaria lo acusa de feminicidio en grado tentativa

lr.pe

Melissa Klug firme en su denuncia contra Bryan Torres tras agresión en agravio de su hija, Samahara Lobatón

El caso de agresión cometido por Bryan Torres salió a la luz el lunes 12 de enero en 'Amor y Fuego', aunque trascendió que el incidente habría ocurrido el 1 de diciembre, según un documento policial citado por Infobae. Melissa Klug, al enterarse de la situación tras recibir un video enviado por el propio espacio televisivo, acudió de inmediato a la comisaría de Monterrico para denunciarlo por feminicidio en grado de tentativa.

En declaraciones recientes para el programa conducido por Gigi Mitre y Rodrigo González 'Peluchín', la empresaria expresó su deseo de que su hija también formalice una acción legal contra Torres, tal como ella lo hizo, y aseguró que mantendrá firme su denuncia. Consultada sobre el temor por la seguridad de Samahara, la 'Blanca de Chucuito' no ocultó su angustia, extendiendo su preocupación a sus nietos, uno de ellos nacido en octubre de 2025.

Melissa Klug exige cárcel para Bryan Torres por agredir a Samahara Lobatón y pide ayuda psicológica para su hija: 'Es un ser despiadado'

lr.pe

Samahara Lobatón comparte emotivo abrazo con su madre, Melissa Klug

Más allá de las declaraciones de Melissa Klug, 'Amor y Fuego' mostró el momento exacto en que Samahara Lobatón reaparece ante sus cámaras. En el video, que forma parte de un avance de la edición del miércoles 14 de enero, un reportero le pregunta a la influencer si temía por su vida, antes de señalar a Bryan Torres como una persona violenta. Aunque no se muestra si hubo una respuesta por parte de la joven de 24 años, ella luce completamente seria.

En esa línea, el adelanto del programa también deja ver un conmovedor abrazo que comparten madre e hija, en lo que sería su reencuentro luego de que saliera a la luz el caso. En redes sociales, los usuarios han volcado su solidaridad hacia ambas figuras de la farándula nacional y manifiestan que Klug continúe firme para apoyar en este difícil momento a Samahara.

