El futbolista Jesús Barco reapareció en redes sociales con un emotivo mensaje dirigido a Melissa Klug, madre de su hija, en medio de la delicada situación que atraviesa su familia tras la denuncia por agresión contra Bryan Torres, expareja de Samahara Lobatón. El jugador de Sport Boys expresó públicamente su respaldo a la empresaria, quien ha asumido un rol activo en la defensa de su hija y en la exigencia de justicia.

A través de una publicación en su cuenta de TikTok, el futbolista compartió una fotografía junto a la popular ‘Blanca de Chucuito’ y le dedicó un mensaje cargado de afecto y admiración. “Orgulloso de ti, porque lo estás haciendo bien y tu lucha diaria en tu vida y no rendirte hace que no deje de admirarte”, escribió el futbolista, dejando en claro su apoyo incondicional en este difícil momento familiar.

Jesús Barco le dedica emotivo mensaje a Melissa Klug tras agresión de Samahara Lobatón

En el mensaje publicado, Jesús Barco alentó a Melissa Klug a continuar firme pese a las adversidades. “Sigue adelante, lucha por las cosas que quieras en la vida aunque todo se complique. Vas a mirar al costado y estaré contigo en todo momento. Te amo mi amor”, agregó el deportista, generando una ola de reacciones entre los usuarios.

Melissa Klug respondió a la publicación con un mensaje que refleja la angustia que vive la familia. “Dios mío, que pase esta pesadilla y se haga justicia”, escribió la empresaria. En los comentarios, seguidores destacaron su fortaleza como madre y mujer. “Meli, hermosa, gran mujer y madre”, señalaron algunos usuarios, elogiando su actitud frente a la situación.

Melissa Klug pide a Samahara Lobatón reflexionar tras ser víctima de agresión

En una reciente entrevista en el programa ‘Amor y fuego’, Melissa Klug se dirigió directamente a su hija Samahara Lobatón con un mensaje cargado de emoción. El conductor Rodrigo González le pidió unas palabras finales para su hija, momento en el que la empresaria no pudo contener las lágrimas.

“No puedo… Decirle a mi hija que no está sola y que nos busque, que se refugie en nosotros, porque nosotros no la vamos a abandonar”, expresó visiblemente conmovida. Además, aprovechó para agradecer al equipo del programa y a la doctora que la ha acompañado durante el proceso legal, luego de revelar que decidió denunciar tras ver el video de seguridad donde se registró la agresión del integrante de la orquesta Barrio Fino.