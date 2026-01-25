HOYSuscripcion LR Focus

Samahara Lobatón reaparece con nueva cuenta en TikTok y lanza conmovedor mensaje: "Desde que soy mamá, sé que es mi mayor vocación"

La influencer Samahara Lobatón reflexiona sobre la maternidad y se mantiene firme al lado de sus hijos, los dos últimos fruto de su relación con Bryan Torres, quien es investigado por haberla agredido.

Samahara Lobatón tiene tres hijos. Los dos últimos son fruto de su relación con Bryan Torres.
Samahara Lobatón tiene tres hijos. Los dos últimos son fruto de su relación con Bryan Torres. | Foto: composición LR/TikTok/América TV

Samahara Lobatón estrena nueva cuenta de TikTok. En medio del caso contra Bryan Torres, denunciado por intento de feminicidio por Melissa Klug, la influencer ha optado por enfocar sus actividades públicas en las redes sociales, donde acaba de lanzar un nuevo canal tras poner a la venta su usuario de esta plataforma y de Instagram.

Para iniciar este nuevo ciclo, la joven de 24 años compartió un video junto a sus hijos. En el emotivo mensaje que acompaña la publicación, destaca su faceta como madre de los tres menores de edad, los dos últimos fruto de su relación con el cantante de Barrio Fino, quien ha comenzado a ser investigado por la Fiscalía luego de haberla agredido.

Samahara Lobatón comparte emotivo mensaje en su nueva cuenta de TikTok

"Maternar es muy difícil, pero desde que soy mamá, sé que es mi mayor vocación", reflexionó Samahara en su reciente actualización. La influencer expresó la dicha que siente al lado de sus pequeños y confesó que incluso disfruta de los momentos en los que reniega. "Amo ser mamá, amo a mis hijos, amo estresarme con ellos; son todo lo que está bien en mi vida", enfatizó.

En el video, la personalidad de internet mira con derroche de ternura a los menores de edad, entre quienes figuran su primogénita Xianna, fruto de su relación con el barbero Youna, así como Ainara y el más pequeño de todos, Asael, quien nació en octubre de 2025 en Estados Unidos.

Usuarios respaldan a Samahara Lobatón

Las reacciones en el nuevo perfil de TikTok de Samahara Lobatón no se hicieron esperar. Los usuarios destacaron la resiliencia de la influencer y expresaron su apoyo en medio del proceso que atraviesa luego de haber sido agredida por Bryan Torres.

"Eres una guerrera; sigue adelante, tienes unos hermosos hijos", "Que nunca les faltes, eres una gran madre" y "Cuida con tu vida a tus hijos y que sean felices solo a tu lado" fueron algunos comentarios que se pueden leer en la publicación.

