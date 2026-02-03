María Pía Copello conmovió a sus seguidores al sincerarse en el segundo episodio de su pódcast 'Sin más que decir', espacio que forma parte de su canal de YouTube +QTV. La creadora de contenido abrió su corazón al hablar de su familia y, especialmente, de la compleja relación que mantuvo con su padre, Fernando Copello. “Me da pena, de repente, contarlo abiertamente porque no es algo de lo que yo estile hablar”, confesó afectada.

Durante la conversación, la exconductora de 'Mande quien mande' explicó que decidió compartir esta parte íntima de su vida al pensar en las personas que atraviesan situaciones similares. “De repente hay mucha gente que está pasando por lo mismo”, expresó.

María Pía Copello lamenta haberse llevado "mal" con su padre

La influencer relató que desde joven tuvo que asumir grandes responsabilidades familiares. Aunque su padre ya falleció, aseguró que una de sus mayores tristezas es no haber tenido una relación cercana con él. “La realidad es que yo me tuve que hacer cargo de mi familia muy joven. Mi papá había fallecido, pero la tristeza que yo tengo hoy por hoy es que la relación con mi papá no era la mejor", reveló.

Según contó la conductora, su padre tenía un carácter fuerte y demostraba su cariño de una manera distinta a la que ella necesitaba. “Estoy segura de que mi papá nos quería muchísimo, pero a su manera. Yo en realidad quería que él fuera un papá más cariñoso”, recordó. Con el paso del tiempo, la salud de su padre se deterioró a causa del cáncer, etapa en la que ella asumió un rol fundamental en su cuidado. “Yo literalmente era la enfermera de mi papá”, señaló.

María Pía reflexiona sobre su relación con su padre

Con los años, María Pía Copello logró entender su vínculo desde otra perspectiva. Reconoció que el distanciamiento pudo deberse a diferencias de carácter y no necesariamente a la falta de amor. “Me di cuenta de que adoraba a mi papá, pero que la vida nos hizo no tener una relación tan cercana… probablemente no sea culpa de nadie”, reflexionó.

La creadora de cntenido lamentó no haber tenido más momentos de cercanía antes de su partida. “Extraño a mi papá. Me hubiera gustado conversar con él, decirnos ‘n’ cosas y matarnos de la risa hoy”, expresó con nostalgia. Sin embargo, también destacó que parte de su fortaleza y valentía para emprender nuevos proyectos proviene de él, combinada con la energía inagotable de su madre.