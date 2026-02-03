HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

María Pía Copello se quiebra al revelar la difícil relación que tuvo con su padre: "Me da pena contarlo abiertamente"

“Lo entendí cuando ya estaba muerto”, aseguró María Pía al reflexionar sobre la relación que necesitaba fortalecer con su padre tras aceptar que ambos tenían caracteres muy diferentes.

María Pía Copello recordó a su padre tras años de fallecido. Foto: composición LR/YouTube
María Pía Copello recordó a su padre tras años de fallecido. Foto: composición LR/YouTube

María Pía Copello conmovió a sus seguidores al sincerarse en el segundo episodio de su pódcast 'Sin más que decir', espacio que forma parte de su canal de YouTube +QTV. La creadora de contenido abrió su corazón al hablar de su familia y, especialmente, de la compleja relación que mantuvo con su padre, Fernando Copello. “Me da pena, de repente, contarlo abiertamente porque no es algo de lo que yo estile hablar”, confesó afectada.

Durante la conversación, la exconductora de 'Mande quien mande' explicó que decidió compartir esta parte íntima de su vida al pensar en las personas que atraviesan situaciones similares. “De repente hay mucha gente que está pasando por lo mismo”, expresó.

TE RECOMENDAMOS

MAGIA NEGRA: ¿SE PUEDE ENFERMAR O DAÑAR A UNA PERSONA? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Streaming de María Pía Copello registra un pico inusual de audiencia durante sus primeros minutos al aire

lr.pe

María Pía Copello lamenta haberse llevado "mal" con su padre

La influencer relató que desde joven tuvo que asumir grandes responsabilidades familiares. Aunque su padre ya falleció, aseguró que una de sus mayores tristezas es no haber tenido una relación cercana con él. “La realidad es que yo me tuve que hacer cargo de mi familia muy joven. Mi papá había fallecido, pero la tristeza que yo tengo hoy por hoy es que la relación con mi papá no era la mejor", reveló.

Según contó la conductora, su padre tenía un carácter fuerte y demostraba su cariño de una manera distinta a la que ella necesitaba. “Estoy segura de que mi papá nos quería muchísimo, pero a su manera. Yo en realidad quería que él fuera un papá más cariñoso”, recordó. Con el paso del tiempo, la salud de su padre se deterioró a causa del cáncer, etapa en la que ella asumió un rol fundamental en su cuidado. “Yo literalmente era la enfermera de mi papá”, señaló.

PUEDES VER: María Pía Copello responde a sus detractores sobre entrega de "cheques en blanco" en su canal de streaming: 'No se crean todo'

lr.pe

María Pía reflexiona sobre su relación con su padre

Con los años, María Pía Copello logró entender su vínculo desde otra perspectiva. Reconoció que el distanciamiento pudo deberse a diferencias de carácter y no necesariamente a la falta de amor. “Me di cuenta de que adoraba a mi papá, pero que la vida nos hizo no tener una relación tan cercana… probablemente no sea culpa de nadie”, reflexionó.

La creadora de cntenido lamentó no haber tenido más momentos de cercanía antes de su partida. “Extraño a mi papá. Me hubiera gustado conversar con él, decirnos ‘n’ cosas y matarnos de la risa hoy”, expresó con nostalgia. Sin embargo, también destacó que parte de su fortaleza y valentía para emprender nuevos proyectos proviene de él, combinada con la energía inagotable de su madre.

Notas relacionadas
Streaming de María Pía Copello registra un pico inusual de audiencia durante sus primeros minutos al aire

Streaming de María Pía Copello registra un pico inusual de audiencia durante sus primeros minutos al aire

LEER MÁS
María Pía Copello revela que productor de 'La Manada' le hizo advertencia antes del estreno de su podcast: “Me sorprendió”

María Pía Copello revela que productor de 'La Manada' le hizo advertencia antes del estreno de su podcast: “Me sorprendió”

LEER MÁS
María Pía Copello advierte acciones tras cuestionamientos al emprendimiento ‘Catitejas’ de su hija: "Mi comunidad sabe cómo surgió"

María Pía Copello advierte acciones tras cuestionamientos al emprendimiento ‘Catitejas’ de su hija: "Mi comunidad sabe cómo surgió"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Monseratt Seminario revela en qué se gastó el medio millón de soles de Melcochita: “Todo se va a la casa, las bebés y los paseos”

Monseratt Seminario revela en qué se gastó el medio millón de soles de Melcochita: “Todo se va a la casa, las bebés y los paseos”

LEER MÁS
Jorge Guerra, 'Jimmy' en 'Al fondo hay sitio', tendría romance con exactriz de la popular serie: "Mi amol"

Jorge Guerra, 'Jimmy' en 'Al fondo hay sitio', tendría romance con exactriz de la popular serie: "Mi amol"

LEER MÁS
Edwin Guerrero de Corazón Serrano manda carta notarial a viudo de su hermana Edita tras asegurar que no visita a sus sobrinos

Edwin Guerrero de Corazón Serrano manda carta notarial a viudo de su hermana Edita tras asegurar que no visita a sus sobrinos

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

RMP sobre López Aliaga: “Ya nos embaucó con la potencia mundial, ahora viene con el cuento de los DNI para fetos”

Jorge Enrique Abello, Don Armando Mendoza en 'Yo soy Betty, la fea, llegará a Lima como invitado especial del Día del Cómic Festival 2026

Cronograma de pagos febrero 2026 para sector publico: consulta aquí las fechas oficiales para cobrar vía Banco de la Nación

Espectáculos

Nataniel Sánchez y Erick Elera se emocionan al reencontrarse tras 10 años de su última escena juntos como Joel y Fernanda en 'Al fondo hay sitio'

Monserrat Seminario responde a Melcochita tras ser acusada de gastar medio millón de soles: "Todos tenemos una deuda"

Xiomy Kanashiro se suma a la conducción de 'América hoy' tras dejar Panamericana TV: "Mi nueva casa"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

RMP sobre López Aliaga: “Ya nos embaucó con la potencia mundial, ahora viene con el cuento de los DNI para fetos”

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Candidato Carlos Espá no descarta indultar a expresidentes: "Si devuelven un poco del dinero y se arrepienten"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025