María Pía Copello vivió un momento profundamente emotivo por su cumpleaños número 49, cuando recibió cartas de su familia. Los mensajes la emocionaron profundamente, sobre todo el de su padre Fernando Copello, fallecido hace varios años.

La exconductora de 'Mande quien mande' compartió el video en su cuenta de Instagram, en el que se le ve conmovida al leer cada uno de los mensajes. "Siempre estoy contigo y hoy te digo: feliz cumpleaños, mi bella María Pía”, leyó la también influencer.

María Pía se quiebra al leer carta de su padre fallecido

Según se dio a conocer, la producción de Marca Pía habría coordinado con la madre de la conductora para recrear el mensaje que su padre le diría en la actualidad. El resultado fue una carta cargada de cariño y orgullo que removió los sentimientos de la influencer.

“Estoy muy orgulloso de ti. Muy orgulloso por todos tus logros, por la forma en que estás manejando tu vida, por tu familia, por tus hijos, mis nietos, que me haría inmensamente feliz verlos crecer de donde estoy. Te estoy cuidando y protegiendo, no lo dudes”, leyó entre lágrimas.

Familia de María Pía le dedican emotivos mensajes por su cumpleaños

En el video, la exconductora leyó los mensajes de sus hijos, de su madre, Luisa Hora, y de su esposo, Samuel Dayer, quienes le dedicaron palabras llenas de amor y gratitud. Una de las cartas que más destacó fue la de su hija menor, Cata, quien resaltó el ejemplo que representa su madre en su vida.

“Mami, en este día tan especial quiero decirte que te quiero muchísimo. Has sido una gran mamá y siempre me apoyas en todo lo que me propongo. Para mí eres la mejor mamá del mundo”, escribió la menor, recordando también momentos compartidos como grabaciones de tiktoks y experiencias que atesora desde la infancia.