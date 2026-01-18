María Pía Copello no habría querido que llegara este día: el de despedirse de su hijo Samuel Dyer, quien se quedará en los Estados Unidos para iniciar sus estudios superiores. Sin embargo, ese momento llegó el domingo 18 de enero, fecha en que la conductora de televisión regresó a Perú para retomar sus labores profesionales, dejando a su hijo en el país norteamericano.

Por ese motivo, la influencer grabó un video junto a Samuel en el que no pudo contener las lágrimas ni articular con claridad sus palabras al explicar la difícil separación. “Criar también es aprender a soltar”, escribió Pía en su publicación de Instagram, donde compartió las imágenes del momento en el que ambos se untan de pintura en los brazos y se dan un conmovedor abrazo de despedida, dejando ese gesto inmortalizado en sus camisetas.

María Pía se despide de su hijo con emotivo abrazo ‘inmortal’

En el video compartido por María Pía, la influencer aparece junto a su hijo Samuel Dyer, de 18 años, e intenta anunciar el motivo de su clip con: “Hoy día…”, pero no logra terminar su frase y se quiebra: “No voy a poder”, expresa antes de salirse de escena. Luego, regresa para explicar el motivo de su tristeza.

“Tenía la idea de hacer este video, de hacer un abrazo entre nosotros dos. Pero desde la mañana no puedo hablar, porque hoy día dejó a mi hijo acá, estudiando, y estoy feliz, pero a la vez triste. Creo que los padres me van a entender”, manifestó con la voz entrecortada y con lágrimas.

A continuación, madre e hijo se untan pintura en los brazos y se dan un conmovedor abrazo, dejando la marca impregnada en sus camisetas con el fin de inmortalizar el momento. “Te deseo lo mejor en esta nueva etapa, hijito. Me va a costar tenerte lejos, pero es parte de crecer”, escribió Pía, culminando así la emotiva escena.

María Pía confiesa que su hijo le cobra por aparecer en sus videos

María Pía Copello sorprendió al revelar que su hijo Samuel Dyer le cobra un monto de dinero, no precisado, por aparecer en los videos que comparte en sus redes sociales. Durante una entrevista, la exconductora de ‘Mande quien mande’ afirmó que, al inicio, su heredero participaba activamente en sus contenidos digitales.

Sin embargo, con el paso de los años eso cambió, lo que llevó a Samuel a poner condiciones para seguir colaborando con su madre. "Ahora me dice: 'Bueno, necesito plata, me vas a pagar'". Le digo 'obvio' porque me sirve, te juro que es muy bueno. Aparte me sirve para hacer cosas como mamá e hijo", señaló la influencer.