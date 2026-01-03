HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Erick Elera responde a rumores sobre ser parte de ‘MQM’ y comenta su continuidad en ‘AFHS’: “Tengo varias propuestas”

El actor peruano Erick Elera se pronunció sobre los rumores que lo vinculan al programa ‘Mande quien Mande’ y compartió detalles sobre su situación en ‘Al fondo hay sitio’.

Erick Elera habló sobre los rumores sobre ser parte de 'MQM' y comenta su continuidad en 'AFHS'.
Erick Elera habló sobre los rumores sobre ser parte de ‘MQM’ y comenta su continuidad en ‘AFHS’.

Erick Elera fue consultado sobre los comentarios que lo colocaban como posible conductor de ‘Mande quien Mande’, junto a Carlos Vílchez y Laura Huarcayo. El actor indicó que, si bien hubo acercamientos, aún no existe ningún contrato firmado ni compromiso oficial.

Hubo un acercamiento y estoy muy agradecido por eso, pero no tengo definido nada. Gracias a Dios hay varias opciones, siempre tengo la idea de poder retomar la conducción”, expresó.

RITOS Y OFRENDAS MILENARIOS PARA RECIBIR EL AÑO NUEVO ANDINO | ASTROMOOD CON LOURDES GÓMEZ

PUEDES VER: Pati Lorena asegura que Laura Huarcayo regresa a la TV en la conducción de 'Mande quién mande' junto a Eric Elera y 'La Carlota'

lr.pe

¿Erick Elera será parte de 'Mande quien mande'?

El también cantante mencionó que se mostró sorprendido ante la difusión de estos rumores. Señaló que le gustaría compartir pantalla con Laura Huarcayo, destacando su profesionalismo y la conexión que mantiene con la audiencia.

En ese mismo sentido, también comentó que trabajar con Carlos Vílchez sería un honor, ya que lo considera un maestro y un referente en el medio artístico.

PUEDES VER: Magaly Medina duda de la capacidad de Laura Huarcayo para reemplazar a María Pía en ‘MQM’: 'No tiene la energía'

lr.pe

¿Erick Elera continuara en ‘Al fondo hay sitio’?

El popular ‘Joel’ recalcó que desea mantener su participación en ‘Al fondo hay sitio’, aunque aún no se han concretado acuerdos definitivos. "En algún momento dije que si tengo que dejar la actuación por cantar lo haría, pero no sé si dejaría la actuación por la conducción", aseveró para Trome.

En relación a su agenda profesional, Erick indicó que aún evalúa diferentes propuestas. Destacó que, de poder, combinaría la conducción con la actuación en ‘AFHS’, mostrando entusiasmo por mantener ambas facetas de su carrera. “Si puedo hacer AFHS y conducir sería genial”, concluyó.

Pati Lorena asegura que Laura Huarcayo regresa a la TV en la conducción de 'Mande quién mande' junto a Eric Elera y 'La Carlota'

Pati Lorena asegura que Laura Huarcayo regresa a la TV en la conducción de 'Mande quién mande' junto a Eric Elera y 'La Carlota'

Allison Pastor sorprende al confesar la edad de su padre tras causar impacto por su apariencia juvenil: “Me acompaña a todos lados”

Allison Pastor sorprende al confesar la edad de su padre tras causar impacto por su apariencia juvenil: “Me acompaña a todos lados”

Modelo Allison Pastor presenta a su padre por primera vez y desata revuelo por lo joven que luce: “Pensé que era tu hermano”

Modelo Allison Pastor presenta a su padre por primera vez y desata revuelo por lo joven que luce: “Pensé que era tu hermano”

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

Conciertos Gratis en Lima 2026: cuándo y dónde ver a La Bella Luz, Son del Duke, La Única, Yarita Lizeth y otros artistas

Conciertos Gratis en Lima 2026: cuándo y dónde ver a La Bella Luz, Son del Duke, La Única, Yarita Lizeth y otros artistas

Youna, expareja de Samahara Lobatón, revela su primer pensamiento tras ser diagnosticado con leucemia: “Lo único que pasaba por mi mente”

Youna, expareja de Samahara Lobatón, revela su primer pensamiento tras ser diagnosticado con leucemia: “Lo único que pasaba por mi mente”

Paco Bazán se reivindica tras revelar que practicaba el celibato: "Es real, pero no debí haberlo hecho público"

Paco Bazán se reivindica tras revelar que practicaba el celibato: "Es real, pero no debí haberlo hecho público"

Jefferson Farfán expone que Roberto Guizasola fue golpeado por su esposa tras enterarse de que bebía alcohol en plena calle: “No lo aguantó”

Jefferson Farfán expone que Roberto Guizasola fue golpeado por su esposa tras enterarse de que bebía alcohol en plena calle: “No lo aguantó”

Karla Tarazona enfurece luego que Christian Cueva asegure que encaró a Christian Domínguez por Pamela Franco: "Da vergüenza"

Karla Tarazona enfurece luego que Christian Cueva asegure que encaró a Christian Domínguez por Pamela Franco: "Da vergüenza"

Tatiana Astengo se pronuncia tras la caída de Nicolás Maduro y cuestiona actitud de Donald Trump: "Me preocupa esta demostración de poder"

Tatiana Astengo se pronuncia tras la caída de Nicolás Maduro y cuestiona actitud de Donald Trump: "Me preocupa esta demostración de poder"

