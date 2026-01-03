Erick Elera habló sobre los rumores sobre ser parte de ‘MQM’ y comenta su continuidad en ‘AFHS’.

Erick Elera fue consultado sobre los comentarios que lo colocaban como posible conductor de ‘Mande quien Mande’, junto a Carlos Vílchez y Laura Huarcayo. El actor indicó que, si bien hubo acercamientos, aún no existe ningún contrato firmado ni compromiso oficial.

“Hubo un acercamiento y estoy muy agradecido por eso, pero no tengo definido nada. Gracias a Dios hay varias opciones, siempre tengo la idea de poder retomar la conducción”, expresó.

¿Erick Elera será parte de 'Mande quien mande'?

El también cantante mencionó que se mostró sorprendido ante la difusión de estos rumores. Señaló que le gustaría compartir pantalla con Laura Huarcayo, destacando su profesionalismo y la conexión que mantiene con la audiencia.

En ese mismo sentido, también comentó que trabajar con Carlos Vílchez sería un honor, ya que lo considera un maestro y un referente en el medio artístico.

¿Erick Elera continuara en ‘Al fondo hay sitio’?

El popular ‘Joel’ recalcó que desea mantener su participación en ‘Al fondo hay sitio’, aunque aún no se han concretado acuerdos definitivos. "En algún momento dije que si tengo que dejar la actuación por cantar lo haría, pero no sé si dejaría la actuación por la conducción", aseveró para Trome.

En relación a su agenda profesional, Erick indicó que aún evalúa diferentes propuestas. Destacó que, de poder, combinaría la conducción con la actuación en ‘AFHS’, mostrando entusiasmo por mantener ambas facetas de su carrera. “Si puedo hacer AFHS y conducir sería genial”, concluyó.