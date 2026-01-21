HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🚨 JOSÉ JERÍ se presenta ante la Comisión de Fiscalización por reuniones secretas

Espectáculos

Laura Huarcayo se emociona al retornar a la televisión con ‘Mande quien mande’ tras 10 años: "Agradecer esta oportunidad que la vida me da"

La exmodelo Laura Huarcayo regresó a la televisión peruana luego de 10 años para asumir la conducción de ‘Mande quien mande’ tras la salida de María Pía Copello.

Laura Huarcayo y Erick Elera se unen a 'Mande quien mande'. Foto: composición LR/América TV
Laura Huarcayo y Erick Elera se unen a 'Mande quien mande'. Foto: composición LR/América TV

Laura Huarcayo regresó oficialmente a la televisión peruana luego de 10 años alejada de la pantalla, periodo en el que se dedicó por completo a su familia tras conducir el ‘Bienvenida la tarde’ en Latina y 'Lima limón' en América TV. La exmodelo reapareció este miércoles 21 de enero como la nueva figura de ‘Mande quien mande’, marcando así su retorno en la temporada 2026.

La conductora de 51 años no pudo ocultar su alegría al reencontrarse en el set con Carlos Vilchez. "Quiero agradecer esta oportunidad que la vida me da. 'Carlota', qué lindo estar a tu lado. Al igual que muchas madres, dejamos, a veces, lo más bonito...", expresó la conductora tras reemplazar a María Pía Copello, quien dejó el espacio televisivo luego de tres años, así como la de Mario Hart, quien también formó parte de la animación del programa.

TE RECOMENDAMOS

¿QUÉ ES LA DEPENDENCIA EMOCIONAL Y CÓMO SUPERARLA? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL Y DANIELLA SALINAS

PUEDES VER: Laura Huarcayo sorprende al revelar el por qué abandonó la televisión y confiesa que sueña con volver: 'Un programa familiar'

lr.pe

Laura Huarcayo dedica emotivo mensaje tras unirse como conductora de 'Mande quien mande'

La exmodelo asume un nuevo reto profesional al incorporarse oficialmente a la conducción de ‘Mande quien mande’, programa en el que anteriormente solo había participado como invitada en algunas ediciones. Esta vez, la conductora regresa como parte estable del elenco, consolidando su esperado retorno a la televisión nacional.

“Esto es algo que Dios me da. Creo que muchas personas, a veces, dejamos un poco de lado el trabajo y lo que nos gusta por la familia. Hoy aprovecho esta oportunidad, que también es para ellos y para llevar felicidad al público”, manifestó la conductora, quien explicó que se alejó de la televisión para dedicarse a su familia, ya que es madre de dos hijos.

Previo a su debut, Huarcayo compartió en sus redes sociales diversos momentos de su preparación para esta nueva etapa, mostrando el entusiasmo y la emoción que sentía horas antes de salir al aire. Su regreso ha sido bien recibido por el público, que recuerda su paso por la televisión y su carisma frente a cámaras.

PUEDES VER: Cantante César BK denuncia a Leslie Shaw y su novio por presunta agresión física y verbal: 'Está todo grabado'

lr.pe

Erick Elera es el nuevo animador de 'Mande quien mande'

El conocido actor de ‘Al fondo hay sitio’ se unió al programa luego de que fuera rumoreado como reemplazo de Mario Hart. Erick Elera confesó sentirse nervioso al momento de su presentación. Sin embargo, esa no fue la única sorpresa, ya que la producción le preparó un emotivo momento con un video de su hijo, quien le dedicó sentidas palabras y lo elogió por su rol como padre.

Eso no fue todo, ya que, tras su presentación, el actor recibió la visita de su hijo y de su pareja, Alison Pastor, quienes llegaron al programa para formar parte de una dupla en el nuevo segmento de concurso que anunció la producción.

Notas relacionadas
Laura Huarcayo es anunciada como la nueva conductora de Mande Quien Mande para la temporada 2026

Laura Huarcayo es anunciada como la nueva conductora de Mande Quien Mande para la temporada 2026

LEER MÁS
Pati Lorena asegura que Laura Huarcayo regresa a la TV en la conducción de 'Mande quién mande' junto a Eric Elera y 'La Carlota'

Pati Lorena asegura que Laura Huarcayo regresa a la TV en la conducción de 'Mande quién mande' junto a Eric Elera y 'La Carlota'

LEER MÁS
Magaly Medina duda de la capacidad de Laura Huarcayo para reemplazar a María Pía en ‘MQM’: “No tiene la energía”

Magaly Medina duda de la capacidad de Laura Huarcayo para reemplazar a María Pía en ‘MQM’: “No tiene la energía”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¡Se acabó el misterio! Erick Elera es el nuevo conductor de 'Mande quien mande' junto a Laura Huarcayo y 'La Carlota'

¡Se acabó el misterio! Erick Elera es el nuevo conductor de 'Mande quien mande' junto a Laura Huarcayo y 'La Carlota'

LEER MÁS
¿Cuánto mide Laura Huarcayo? Esta es la estatura real sin tacones de la exconductora de TV

¿Cuánto mide Laura Huarcayo? Esta es la estatura real sin tacones de la exconductora de TV

LEER MÁS
¿Cuánto mide Laura Huarcayo? Esta es la estatura real y sin tacones de la exconductora de TV

¿Cuánto mide Laura Huarcayo? Esta es la estatura real y sin tacones de la exconductora de TV

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Jerí, el núbil

Donald Trump apunta contra Europa y exige negociaciones inmediatas por Groenlandia en Davos

José Jerí asegura que empresario chino investigado por tala ilegal “servía la comida” en el chifa de Zhihua Yang

Espectáculos

Cantante César BK denuncia a Leslie Shaw y su novio por presunta agresión física y verbal: "Está todo grabado"

Yahaira Plasencia lanza fuerte respuesta ante rumores de embarazo con Luis Fernando 'El Diablo': "Dejen de hablar hu*****s"

Actor Santiago Suárez no descarta volver con Raysa Ortiz luego de revelar que lo apoyó tras denuncia de agresión sexual: "El cariño sigue"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí asegura que empresario chino investigado por tala ilegal “servía la comida” en el chifa de Zhihua Yang

José Jerí responde EN VIVO ante el Congreso: presidente explica reuniones clandestinas con empresario chino

Fuerza Popular sostiene en su plan de gobierno que protestas contra Boluarte deterioraron imagen del Perú

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025