Laura Huarcayo regresó oficialmente a la televisión peruana luego de 10 años alejada de la pantalla, periodo en el que se dedicó por completo a su familia tras conducir el ‘Bienvenida la tarde’ en Latina y 'Lima limón' en América TV. La exmodelo reapareció este miércoles 21 de enero como la nueva figura de ‘Mande quien mande’, marcando así su retorno en la temporada 2026.

La conductora de 51 años no pudo ocultar su alegría al reencontrarse en el set con Carlos Vilchez. "Quiero agradecer esta oportunidad que la vida me da. 'Carlota', qué lindo estar a tu lado. Al igual que muchas madres, dejamos, a veces, lo más bonito...", expresó la conductora tras reemplazar a María Pía Copello, quien dejó el espacio televisivo luego de tres años, así como la de Mario Hart, quien también formó parte de la animación del programa.

TE RECOMENDAMOS ¿QUÉ ES LA DEPENDENCIA EMOCIONAL Y CÓMO SUPERARLA? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL Y DANIELLA SALINAS

Laura Huarcayo dedica emotivo mensaje tras unirse como conductora de 'Mande quien mande'

La exmodelo asume un nuevo reto profesional al incorporarse oficialmente a la conducción de ‘Mande quien mande’, programa en el que anteriormente solo había participado como invitada en algunas ediciones. Esta vez, la conductora regresa como parte estable del elenco, consolidando su esperado retorno a la televisión nacional.

“Esto es algo que Dios me da. Creo que muchas personas, a veces, dejamos un poco de lado el trabajo y lo que nos gusta por la familia. Hoy aprovecho esta oportunidad, que también es para ellos y para llevar felicidad al público”, manifestó la conductora, quien explicó que se alejó de la televisión para dedicarse a su familia, ya que es madre de dos hijos.

Previo a su debut, Huarcayo compartió en sus redes sociales diversos momentos de su preparación para esta nueva etapa, mostrando el entusiasmo y la emoción que sentía horas antes de salir al aire. Su regreso ha sido bien recibido por el público, que recuerda su paso por la televisión y su carisma frente a cámaras.

Erick Elera es el nuevo animador de 'Mande quien mande'

El conocido actor de ‘Al fondo hay sitio’ se unió al programa luego de que fuera rumoreado como reemplazo de Mario Hart. Erick Elera confesó sentirse nervioso al momento de su presentación. Sin embargo, esa no fue la única sorpresa, ya que la producción le preparó un emotivo momento con un video de su hijo, quien le dedicó sentidas palabras y lo elogió por su rol como padre.

Eso no fue todo, ya que, tras su presentación, el actor recibió la visita de su hijo y de su pareja, Alison Pastor, quienes llegaron al programa para formar parte de una dupla en el nuevo segmento de concurso que anunció la producción.