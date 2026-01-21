HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🚨 JOSÉ JERÍ se presenta ante la Comisión de Fiscalización por reuniones secretas

Espectáculos

¡Se acabó el misterio! Erick Elera es el nuevo conductor de 'Mande quien mande' junto a Laura Huarcayo y 'La Carlota'

El carismático actor Erick Elera será el tercer conductor de la temporada de verano 2026 de 'Mande quien mande' y se mostró más que emocionado por esta nueva etapa televisiva.

Erick Elera regresa a la conducción televisiva tras varios años. Foto: Captura América TV
Erick Elera regresa a la conducción televisiva tras varios años. Foto: Captura América TV

'Mande quien mande' regresó a las pantallas de América Televisión con su temporada de verano 2026. En su retorno, lo más esperado fue conocer quién sería el tercer integrante en la conducción, ya que Laura Huarcayo y 'La Carlota' estaban confirmados. Tras varios minutos de misterio, Erick Elera hizo su aparición y desató el furor del público. "Estoy muy contento y agradecido con la oportunidad. Gracias a América y a Pro TV", expresó.

Cabe recalcar que el actor de 'Al fondo hay sitio' no conduce un programa desde hace aproximadamente 10 años, ya que su última aparición como conductor fue en 'Esto es guerra', cuando estuvo como presentador invitado por algunos días.

TE RECOMENDAMOS

¿QUÉ ES LA DEPENDENCIA EMOCIONAL Y CÓMO SUPERARLA? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL Y DANIELLA SALINAS

Erick Elera es el nuevo conductor de 'Mande quien mande'

La temporada 2025 de 'Mande quien mande' cerró con una emotiva despedida. María Pia Copello comunicó a todo su público que dejaría la conducción del magazine de América Televisión tras 3 años. Todo hacía indicar que su reemplazo iba a ser Rebeca Escribens, sin embargo, hubo un cambio días antes del estreno de la nueva edición del programa y Laura Huarcayo fue anunciada como flamante jale en su reemplazo.

Mario Hart, quien era el tercer conductor hasta el año pasado, se despidió hace unos días de 'MQM' mediante sus redes sociales con un emotivo mensaje. El nuevo presentador era una incógnita, la cual se reveló el miércoles 21 de enero en el estreno de 'Mande quien mande': Erick Elera fue anunciado y expresó todo su agradecimiento a la producción por la confianza brindada.

Notas relacionadas
Erick Elera responde a rumores sobre ser parte de ‘MQM’ y comenta su continuidad en ‘AFHS’: “Tengo varias propuestas”

Erick Elera responde a rumores sobre ser parte de ‘MQM’ y comenta su continuidad en ‘AFHS’: “Tengo varias propuestas”

LEER MÁS
Pati Lorena asegura que Laura Huarcayo regresa a la TV en la conducción de 'Mande quién mande' junto a Eric Elera y 'La Carlota'

Pati Lorena asegura que Laura Huarcayo regresa a la TV en la conducción de 'Mande quién mande' junto a Eric Elera y 'La Carlota'

LEER MÁS
Allison Pastor sorprende al confesar la edad de su padre tras causar impacto por su apariencia juvenil: “Me acompaña a todos lados”

Allison Pastor sorprende al confesar la edad de su padre tras causar impacto por su apariencia juvenil: “Me acompaña a todos lados”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Laura Huarcayo se emociona al retornar a la televisión con ‘Mande quien mande’ tras 10 años: "Agradecer esta oportunidad que la vida me da"

Laura Huarcayo se emociona al retornar a la televisión con ‘Mande quien mande’ tras 10 años: "Agradecer esta oportunidad que la vida me da"

LEER MÁS
¿Cuánto mide Laura Huarcayo? Esta es la estatura real sin tacones de la exconductora de TV

¿Cuánto mide Laura Huarcayo? Esta es la estatura real sin tacones de la exconductora de TV

LEER MÁS
¿Cuánto mide Laura Huarcayo? Esta es la estatura real y sin tacones de la exconductora de TV

¿Cuánto mide Laura Huarcayo? Esta es la estatura real y sin tacones de la exconductora de TV

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Donald Trump apunta contra Europa y exige negociaciones inmediatas por Groenlandia en Davos

José Jerí asegura que empresario chino investigado por tala ilegal “servía la comida” en el chifa de Zhihua Yang

Gary Correa, futbolista que fue parte de los 'Jotitas', sorprende tras reaparecer en una nueva faceta

Espectáculos

Cantante César BK denuncia a Leslie Shaw y su novio por presunta agresión física y verbal: "Está todo grabado"

Yahaira Plasencia lanza fuerte respuesta ante rumores de embarazo con Luis Fernando 'El Diablo': "Dejen de hablar hu*****s"

Actor Santiago Suárez no descarta volver con Raysa Ortiz luego de revelar que lo apoyó tras denuncia de agresión sexual: "El cariño sigue"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí asegura que empresario chino investigado por tala ilegal “servía la comida” en el chifa de Zhihua Yang

José Jerí responde EN VIVO ante el Congreso: presidente explica reuniones clandestinas con empresario chino

Fuerza Popular sostiene en su plan de gobierno que protestas contra Boluarte deterioraron imagen del Perú

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025