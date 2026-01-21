'Mande quien mande' regresó a las pantallas de América Televisión con su temporada de verano 2026. En su retorno, lo más esperado fue conocer quién sería el tercer integrante en la conducción, ya que Laura Huarcayo y 'La Carlota' estaban confirmados. Tras varios minutos de misterio, Erick Elera hizo su aparición y desató el furor del público. "Estoy muy contento y agradecido con la oportunidad. Gracias a América y a Pro TV", expresó.

Cabe recalcar que el actor de 'Al fondo hay sitio' no conduce un programa desde hace aproximadamente 10 años, ya que su última aparición como conductor fue en 'Esto es guerra', cuando estuvo como presentador invitado por algunos días.

TE RECOMENDAMOS ¿QUÉ ES LA DEPENDENCIA EMOCIONAL Y CÓMO SUPERARLA? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL Y DANIELLA SALINAS

Erick Elera es el nuevo conductor de 'Mande quien mande'

La temporada 2025 de 'Mande quien mande' cerró con una emotiva despedida. María Pia Copello comunicó a todo su público que dejaría la conducción del magazine de América Televisión tras 3 años. Todo hacía indicar que su reemplazo iba a ser Rebeca Escribens, sin embargo, hubo un cambio días antes del estreno de la nueva edición del programa y Laura Huarcayo fue anunciada como flamante jale en su reemplazo.

Mario Hart, quien era el tercer conductor hasta el año pasado, se despidió hace unos días de 'MQM' mediante sus redes sociales con un emotivo mensaje. El nuevo presentador era una incógnita, la cual se reveló el miércoles 21 de enero en el estreno de 'Mande quien mande': Erick Elera fue anunciado y expresó todo su agradecimiento a la producción por la confianza brindada.