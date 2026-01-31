HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Influencer Ángel Montoya fue hallado sin vida tras desaparecer durante un reto viral en el río Cauca

El joven de 30 años Ángel Montoya desapareció tras intentar cumplir un reto digital en el río Cauca. Tras cuatro días de búsqueda, su cuerpo fue encontrado por autoridades en el Valle del Cauca.

Influencer Ángel Montoya fue hallado sin vida luego de hacer un reto.
Foto composición LR / Google

El cuerpo de Ángel Montoya fue localizado luego de permanecer desaparecido varios días tras lanzarse al río Cauca desde el puente General Santander en Tuluá. La noticia fue confirmada por las autoridades locales, quienes participaron en la búsqueda junto a familiares y rescatistas.

Montoya, de 30 años, había grabado un video que se viralizó rápidamente en redes sociales, en el que se le ve lanzándose al agua y luchando por llegar a la orilla. La grabación evidenciaba dificultad en la movilidad de uno de sus brazos, lo que complicó su desplazamiento en el río y pudo contribuir a la tragedia.

Video viral muestra los momentos críticos de Ángel Montoya

En el clip, el influencer aparece gritando “hasta la vista” mientras intenta nadar. Se observa que la corriente del río es intensa y su brazo limitado dificulta maniobras esenciales para llegar a tierra firme. Además, se le escucha decir que estaba “cansado”, lo que refleja las dificultades que enfrentaba.

Tras su desaparición, los familiares alertaron a las autoridades. Después de cuatro días de búsqueda intensa, areneros que trabajaban en la extracción de material confirmaron el hallazgo en el municipio de Bolívar, completando el trágico desenlace de la situación.

Autoridades y recomendaciones sobre seguridad tras muerte de Ángel Montoya

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios destacó que las condiciones del río, con un caudal elevado y corrientes fuertes, dificultaron las maniobras de rescate. La búsqueda inicial no fue posible debido al riesgo que representaban las aguas en temporada de lluvias.

Los funcionarios instaron a la población a no replicar retos peligrosos que pongan en riesgo la vida. Recordaron que la temporada invernal afecta a más de 25 municipios en el Valle del Cauca, y cada acción imprudente puede tener consecuencias irreversibles.

Reto que terminó en tragedia

Ángel Montoya se lanzó al río como parte de un reto viral que captó la atención de usuarios en redes sociales. El video original se difundió ampliamente, generando preocupación inmediata entre familiares y seguidores.

El episodio evidencia cómo los desafíos digitales pueden convertirse en riesgos mortales, especialmente cuando se realizan en condiciones adversas o sin medidas de seguridad. La tragedia del influencer sirve como advertencia sobre los peligros de estas prácticas, asimismo las autoridades reiteraron que la vida es invaluable y que ninguna actividad digital justifica exponerse a situaciones de riesgo extremo.

