Espectáculos

Expareja de Ángel Ramírez responde a usuarios tras ampay de tiktoker con Nadeska Widausky: "Tratando de ser el mejor ejemplo"

La influencer Colleen Barry aseguró que pretende ser un mejor ejemplo para su hijo tras comentarios sobre su expareja besando a la modelo Nadeska Widausky.

Colleen Barry se pronuncia tras ampay de su ex Ángel Ramírez. Foto: composición LR/Instagram

La influencer norteamericana Colleen Barry, expareja del popular tiktoker peruano Ángel Ramírez, respondió a usuarios tras difundirse imágenes del creador de contenido besando a la modelo Nadeska Widausky en una discoteca de Miraflores. La popular 'Coco' respondió a los comentarios de sus seguidores en TikTok y enfatizó cómo ha logrado mantenerse firme y enfocada en la crianza de su hijo. “Tiempo y darse cuenta de lo mucho mejor que éramos sin toxicidad”, aseguró ante la pregunta de un usuario sobre cómo no dejarse afectar por la situación.

Colleen recibió muestras de apoyo por parte de sus seguidores, quienes destacaron su actitud madura y responsable. “Está siendo madre antes que mujer sin escándalo, sin inmadureces de personas en busca de la fama a la mala. Una excelente madre”, comentaron. La influencer respondió afirmando que su objetivo principal es ser un buen ejemplo y modelo a seguir para su hijo Luca: “Tratando de ser el mejor ejemplo, modelo a seguir y mamá para Luca”.

Comentarios. Foto: captura TikTok

PUEDES VER: Modelo Nadeska Widausky es captada besando al streamer Ángel Ramírez en discoteca de Miraflores

lr.pe

Colleen Barry se pronuncia tras ampay de su expareja Ángel Ramírez con Nadeska

Tras la difusión de los videos y fotografías de su expareja con Nadeska Widausky, Colleen Barry se mostró serena y agradecida por el respaldo de sus seguidores. La influencer, quien reside en Estados Unidos, enfatizó que su vida sigue enfocada en su hijo. Además, aclaró que la música y publicaciones recientes no están dirigidas hacia su expareja: “Esta publicación o canción no tiene nada que ver con mi ex. Es realmente solo una canción”, aseguró.

Durante los últimos meses, Ángel Ramírez viajó a Estados Unidos para visitar a su hijo y mostró intenciones de reconquistar a su expreaja, pero finalmente regresó a Perú, ya que se dedica a las redes sociales. Sin embargo, no es la primera vez que el tiktoker es captado con otras personas; a inicios de 2025 fue visto ingresando a un hotel acompañado de un amigo y dos mujeres, situación que generó incomodidad en Colleen.

Comentarios. Foto: captura TikTok

PUEDES VER: Periodista Marisel Linares habla sobre la muerte de Lizeth Marzano tras revelarse que auto que la atropelló está a su nombre: 'Ya no está en mi poder'

lr.pe

Ángel Ramírez es ampayado besando a Nadeska Widausky

El tiktoker fue captado el miércoles 12 de febrero junto a Nadeska Widausky mientras realizaban una transmisión en vivo en la plataforma Kick, recorriendo las calles del Centro de Lima. Tras apagar las cámaras, ambos se dirigieron a una discoteca en Miraflores, donde fueron captados conversando de manera cercana y finalmente compartiendo un apasionado beso, según imágenes difundidas por la influencer ‘La Mana’.

Este ampay generó reacciones mixtas en redes sociales, desde críticas hacia la actitud del tiktoker hasta comentarios a favor de Colleen Barry y su enfoque en la maternidad. Tras la difusión, Ángel Ramírez se mostró molesto y manifestó su desacuerdo por la exposición de su vida familiar en el programa donde participa la influencer.

